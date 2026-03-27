América Latina

El fiscal encargado, un exministro de Gobierno y una jueza nacional siguen en la carrera por la Fiscalía de Ecuador

El proceso dejó fuera a 48 postulantes y entra en una fase decisiva de evaluación de méritos y oposición en medio de alta expectativa política e institucional

Guardar
La Fiscalía cambió el tipo penal por el cual será procesado el policía. (GK)
El concurso de fiscal general es uno de los más observados del país. (GK)

El concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado en Ecuador entró en una fase decisiva la noche del jueves 26 de marzo, cuando la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de admisibilidad y dejó en carrera a 27 de los 75 postulantes que se habían inscrito para el proceso. La criba preliminar excluyó a 48 aspirantes y confirmó que, entre quienes siguen en competencia, figuran el fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón, el exministro de Gobierno José de la Gasca y la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho, tres nombres que concentran parte de la atención política e institucional alrededor del concurso.

La resolución fue adoptada por unanimidad por la comisión encargada de conducir el concurso público de méritos y oposición para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía. Según el informe aprobado, 27 aspirantes: 9 mujeres y 18 hombres cumplieron con los requisitos y no incurrieron en prohibiciones. Mientras que 48: 14 mujeres y 34 hombres quedaron inadmitidos por no superar la revisión técnica y legal o por registrar inhabilidades previstas en la normativa del proceso. El filtro marca, hasta ahora, el recorte más drástico desde que cerró la etapa de inscripciones a inicios de marzo.

La lista de habilitados incluye también al exjuez nacional Walter Samno Macías, además de otros abogados y juristas provenientes de varias provincias.

El fiscal Carlos Alarcón.
El fiscal Carlos Alarcón.

El concurso busca nombrar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado mediante un esquema de méritos, oposición e impugnación ciudadana bajo la conducción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso había arrancado con 75 postulaciones registradas oficialmente al cierre del plazo de inscripciones del 3 de marzo, según el CPCCS. Desde entonces, la comisión avanzó en la revisión de expedientes, declaraciones juramentadas y certificaciones requeridas para determinar qué candidatos podían pasar a la siguiente etapa.

Aunque el recorte ya perfila un grupo de aspirantes con opciones reales, la lista aún no es definitiva. Los 48 postulantes inadmitidos pueden pedir reconsideración dentro del término de tres días contados desde la notificación, y la comisión deberá resolver esos recursos en un plazo máximo de cinco días, conforme al reglamento citado por los reportes del caso. Ecuavisa señaló este viernes 27 de marzo que, si se cumplen esos plazos, la nómina final de quienes sigan en carrera podría quedar definida hacia la segunda semana de abril.

El exministro de Gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca . REUTERS/Karen Toro
El exministro de Gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca . REUTERS/Karen Toro

La presencia de Alarcón, De la Gasca y Camacho vuelve especialmente sensible el proceso. Alarcón llega como fiscal encargado y, por tanto, como una figura ya instalada dentro de la estructura que ahora aspira a dirigir formalmente.

De la Gasca arrastra un perfil político por su paso por el Ministerio de Gobierno de Daniel Noboa, lo que ha levantado críticas por su independencia y posible conflicto de intereses. Camacho, en cambio, proviene de la cúpula judicial y es una magistrada conocida por su participación en casos de alto perfil.

La jueza Daniella Camacho
La jueza Daniella Camacho

La coexistencia de esos perfiles en la lista de admitidos anticipa que el concurso no será leído solo en clave técnica, sino también como una disputa de peso institucional sobre quién conducirá una de las entidades más poderosas del sistema de justicia ecuatoriano.

Por ahora, la competencia por la Fiscalía General quedó reducida a un grupo pequeño y de alto perfil, en un país donde la conducción del Ministerio Público incide de forma directa en causas de corrupción, crimen organizado y disputas entre actores del poder. Las próximas semanas definirán si la lista de 27 se mantiene o si las reconsideraciones alteran, aunque sea parcialmente, el mapa inicial del concurso que busca un reemplazante para la última fiscal general nombrada por esta vía, la actual embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar.

Temas Relacionados

Concurso fiscal general Ecuadorfiscalía Ecuador

Últimas Noticias

Detenidos vinculados a Marset estarán vigilados con cámaras de seguridad en dos cárceles de Bolivia

13 personas fueron trasladadas de Santa Cruz a centros penitenciarios de La Paz y Potosí. Además de refuerzo policial, serán supervisados mediante cámaras

Detenidos vinculados a Marset estarán vigilados con cámaras de seguridad en dos cárceles de Bolivia

Duro informe sobre Cuba: “Persecución sistemática para silenciar las voces que exigen libertad y democracia”

La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre un posible colapso humanitario debido al deterioro de servicios

Duro informe sobre Cuba: “Persecución sistemática para silenciar las voces que exigen libertad y democracia”

Chile: prisión perpetua para comuneros mapuches que asesinaron a sangre fría a tres carabineros

Los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuen solo podrán acceder a beneficios pasados 40 años de pena efectiva

Chile: prisión perpetua para comuneros mapuches que asesinaron a sangre fría a tres carabineros

Conflicto por el combustible en Bolivia: Gobierno logra acuerdo con los choferes en ausencia del presidente de YPFB

Cuatro ministros se reunieron este jueves con dirigentes del transporte que reclaman por la mala calidad de la gasolina. El espacio de diálogo se da en medio de un paro indefinido del sector

Conflicto por el combustible en Bolivia: Gobierno logra acuerdo con los choferes en ausencia del presidente de YPFB

El Mercosur y Canadá avanzan en la negociación de un acuerdo de libre comercio

Funcionarios de Canadá, Argentina y Brasil anticiparon que esperan que el acuerdo se cierre en 2026

El Mercosur y Canadá avanzan en la negociación de un acuerdo de libre comercio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el millonario patrimonio del senador Ciro Ramírez, condenado a 23 años de cárcel por corrupción

Este es el millonario patrimonio del senador Ciro Ramírez, condenado a 23 años de cárcel por corrupción

Así respondió Gustavo Petro a propuesta de Westcol de aplicar una política contra la delincuencia como la del presidente de El Salvador Nayib Bukele: “Mucha mano dura”

El Confis autorizó $13 billones al Gobierno Petro para modernizar las fuerzas armadas en Colombia, tras la tragedia del avión Hércules en Putumayo

Javier Milei celebró el fallo de la justicia de EEUU sobre YPF: “Es historico, el mayor logro jurídico de la historia”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: se restablece la circulación en Diagonal 20 de Noviembre, alcaldía Cuauhtémoc

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de DDHH de la ONU urge a EEUU a concluir la investigación sobre el bombardeo a la escuela de Minab

El jefe de DDHH de la ONU urge a EEUU a concluir la investigación sobre el bombardeo a la escuela de Minab

Rusia cita al embajador checo tras ataque con cócteles molotov a centro cultural en Praga

Medio centenar de artesanos participarán en los talleres, exposiciones y encuentros de los Días Europeos de la Artesanía

Carney dice que un referendo independentista en Alberta impactaría la economía canadiense

El Eurogrupo pide que las medidas energéticas sean temporales y vigilen el impacto fiscal

ENTRETENIMIENTO

La franquicia John Wick se reinventa: Donnie Yen dirigirá y protagonizará “Caine”, el esperado nuevo capítulo

La franquicia John Wick se reinventa: Donnie Yen dirigirá y protagonizará “Caine”, el esperado nuevo capítulo

BTS en Sudamérica: fecha de venta, precios y más sobre los conciertos en la región

La reacción de J.K. Rowling al primer vistazo de ‘Harry Potter’ que está dividiendo a los fans

“Esta es mi familia”: la madre de Bruce Willis lleva 22 años como voluntaria en una comisaría de Los Ángeles

El “Indio” Solari criticó la reforma a Ley de Glaciares: “Sin agua no hay vida”