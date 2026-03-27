El fiscal encargado, un exministro de Gobierno y una jueza nacional siguen en la carrera por la Fiscalía de Ecuador

El concurso de fiscal general es uno de los más observados del país. (GK)

El concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado en Ecuador entró en una fase decisiva la noche del jueves 26 de marzo, cuando la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de admisibilidad y dejó en carrera a 27 de los 75 postulantes que se habían inscrito para el proceso. La criba preliminar excluyó a 48 aspirantes y confirmó que, entre quienes siguen en competencia, figuran el fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón, el exministro de Gobierno José de la Gasca y la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho, tres nombres que concentran parte de la atención política e institucional alrededor del concurso.

La resolución fue adoptada por unanimidad por la comisión encargada de conducir el concurso público de méritos y oposición para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía. Según el informe aprobado, 27 aspirantes: 9 mujeres y 18 hombres cumplieron con los requisitos y no incurrieron en prohibiciones. Mientras que 48: 14 mujeres y 34 hombres quedaron inadmitidos por no superar la revisión técnica y legal o por registrar inhabilidades previstas en la normativa del proceso. El filtro marca, hasta ahora, el recorte más drástico desde que cerró la etapa de inscripciones a inicios de marzo.

La lista de habilitados incluye también al exjuez nacional Walter Samno Macías, además de otros abogados y juristas provenientes de varias provincias.

El fiscal Carlos Alarcón.

El concurso busca nombrar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado mediante un esquema de méritos, oposición e impugnación ciudadana bajo la conducción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso había arrancado con 75 postulaciones registradas oficialmente al cierre del plazo de inscripciones del 3 de marzo, según el CPCCS. Desde entonces, la comisión avanzó en la revisión de expedientes, declaraciones juramentadas y certificaciones requeridas para determinar qué candidatos podían pasar a la siguiente etapa.

Aunque el recorte ya perfila un grupo de aspirantes con opciones reales, la lista aún no es definitiva. Los 48 postulantes inadmitidos pueden pedir reconsideración dentro del término de tres días contados desde la notificación, y la comisión deberá resolver esos recursos en un plazo máximo de cinco días, conforme al reglamento citado por los reportes del caso. Ecuavisa señaló este viernes 27 de marzo que, si se cumplen esos plazos, la nómina final de quienes sigan en carrera podría quedar definida hacia la segunda semana de abril.

El exministro de Gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca . REUTERS/Karen Toro

La presencia de Alarcón, De la Gasca y Camacho vuelve especialmente sensible el proceso. Alarcón llega como fiscal encargado y, por tanto, como una figura ya instalada dentro de la estructura que ahora aspira a dirigir formalmente.

De la Gasca arrastra un perfil político por su paso por el Ministerio de Gobierno de Daniel Noboa, lo que ha levantado críticas por su independencia y posible conflicto de intereses. Camacho, en cambio, proviene de la cúpula judicial y es una magistrada conocida por su participación en casos de alto perfil.

La jueza Daniella Camacho

La coexistencia de esos perfiles en la lista de admitidos anticipa que el concurso no será leído solo en clave técnica, sino también como una disputa de peso institucional sobre quién conducirá una de las entidades más poderosas del sistema de justicia ecuatoriano.

Por ahora, la competencia por la Fiscalía General quedó reducida a un grupo pequeño y de alto perfil, en un país donde la conducción del Ministerio Público incide de forma directa en causas de corrupción, crimen organizado y disputas entre actores del poder. Las próximas semanas definirán si la lista de 27 se mantiene o si las reconsideraciones alteran, aunque sea parcialmente, el mapa inicial del concurso que busca un reemplazante para la última fiscal general nombrada por esta vía, la actual embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar.