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BTS anunció sus primera visita a la Argentina: cuándo serán los shows y cómo conseguir la entradas

La banda surcoreana de K-pop confirmó dos conciertos en el marco de su gira mundial. Por qué la llegada del grupo marca un hito en los espectáculos en el país

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BTS en Argentina
Gentileza:  DF Entertainment

La noticia que los fans argentinos esperaron durante años finalmente se hizo oficial: BTS confirmó su debut en la Argentina con dos conciertos en el Estadio Único de La Plata. El grupo surcoreano, reconocido como uno de los máximos exponentes del Kpop global, aterrizará por primera vez en el país el 23 y 24 de octubre, en el marco de su gira mundial “BTS Worls Tour ‘Arirang’”.

Cabe destacar que esta visita se produce en momentos en que la banda acaba de lanzar su nuevo trabajo, Arirang, el pasado 20 de marzo. La expectativa por la llegada de la agrupación a suelo argentino responde a una demanda sostenida de la comunidad local de fans, conocida como ARMY. Nunca antes el grupo había incluido a la Argentina en una de sus giras, lo que convierte este anuncio en un evento sin precedentes dentro del circuito musical nacional. La producción local estará a cargo de DF Entertainment.

El tour latinoamericano, tal como se confirmó, comenzará el 2 de octubre en Bogotá, Colombia, con dos presentaciones en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Luego, la gira seguirá por el Estadio San Marcos en Lima, Perú, y el Estadio Nacional en Santiago, Chile. El cierre de la etapa latinoamericana será en el Estadiode San Pablo, Brasil, donde el grupo ofrecerá tres funciones consecutivas.

BTS en Argentina
El afiche oficial de la visita de BTS (Gentileza:  DF Entertainment)

El paso de BTS por Buenos Aires se inscribe en este recorrido regional, posicionando a la capital argentina como uno de los puntos culminantes de la gira. El Estadio Único de La Plata, sede elegida para los conciertos en la Argentina, es uno de los recintos más importantes del país, con capacidad para albergar a más de 53.000 personas.

La venta de entradas para los conciertos de BTS en la Argentina será escalonada. La preventa exclusiva para quienes posean la membresía ARMY comenzará el martes 7 de abril a las 10, a través de la plataforma allaccess.com, habilitada para todos los medios de pago. La venta general se abrirá el viernes 10 de abril en el mismo horario y sitio.

Para participar de la preventa, los fans con membresía GLOBAL deberán registrarse previamente en la plataforma Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16. Sólo quienes completen ese proceso podrán acceder a la fila virtual de compra. El sistema solicitará durante la compra un número de ARMY MEMBERSHIP de nueve dígitos, que debe comenzar con “BA”, como condición para destrabar el acceso a las entradas.

Esta modalidad busca garantizar que los seguidores más fieles tengan prioridad para adquirir sus tickets, en un contexto donde la demanda suele superar ampliamente la oferta disponible en cada concierto.

La popular banda de K-pop llevó a cabo una performance que recordó a la presentación de The Beatles en The Ed Sullivan Show

El BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ se perfila como “la gira de K-pop más grande de todos los tiempos” y la más imponente en la carrera del grupo. El regreso a los escenarios entre 2026 y 2027 contempla un total de 34 regiones y más de 80 conciertos en todo el mundo. Para maximizar la experiencia de los asistentes, la producción implementará un diseño escénico inmersivo de 360 grados, que ubica a los fans en el centro de la acción y amplía la capacidad de cada recinto.

La respuesta global a la gira fue inmediata: BTS agotó 41 fechas de estadios en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, con casi 2,4 millones de entradas vendidas. La demanda obligó a sumar funciones adicionales en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas, todas con localidades agotadas.

La gira mundial comenzará oficialmente el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Luego de su paso por América Latina, el grupo continuará con presentaciones en Asia y Australia durante los meses finales del año y principios del siguiente.

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