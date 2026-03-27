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La lista de Scaloni para el Mundial tras la lesión de Panichelli: el delantero que acompañará a Julián Álvarez y Lautaro Martínez

El atacante del Racing Estrasburgo sufrió una lesión ligamentaria que lo marginará de la Copa del Mundo. En ese contexto, el Flaco López aparece como el principal candidato a ocupar el cupo disponible

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El Flaco Lopez en Palmeiras
El Flaco López con la bandera de Argentina tras ganar un título con Palmeiras en Brasil (Crédito: flacolopez_10)

La última lista de Lionel Scaloni antes de dar a conocer los apellidos que defenderán el título en el Mundial 2026 padeció un impacto por una baja sensible en las últimas horas. Joaquín Panichelli sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla que lo dejará fuera de la puja por la Copa del Mundo.

El delantero de 23 años, que había tenido su debut con la Albiceleste a fines del año pasado en el amistoso contra Angola, es el máximo artillero de la Ligue 1 de Francia con el Racing Estrasburgo y se había sumado para esta nómina de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia con un objetivo: ser evaluado en la puja por un lugar entre los delanteros de área que irán a Estados Unidos, México y Canadá con el combinado nacional.

La rotura ligamentaria que sufrió Panichelli no hace más que ratificar que José Manuel López es el centrodelantero que cuenta con las mayores chances de quedarse con el puesto vacante que tiene Scaloni en la lista de los atacantes para el Mundial. Está claro que Julián Álvarez y Lautaro Martínez –en ese orden– son indiscutidos y una fija para el entrenador, pero falta un casillero para completar.

Los que peleaban por ese puesto eran el Flaco López y Panichelli, aunque éste último corriendo un poco más desde atrás. Justamente por eso lo citó el DT en un segundo turno. Al confirmarse el segundo amistoso contra Zambia (este martes 31 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera), Scaloni llamó a Mastantuono y Panichelli. Si no se jugaba el segundo amistoso, no los convocaba. Esta situación lo pone al correntino López con un pie y medio dentro del Mundial.

“La convocatoria es muy simple. Íbamos a jugar un solo partido, no nos podíamos llenar de jugadores. Era inútil. No era solo él, había otros. Cuando nos avisaron que había un segundo partido, lo convocamos”, fue la explicación que dio Scaloni en conferencia de prensa cuando le preguntaron por el llamado en segundo orden de Mastantuono, en una definición que también aplica para el caso de Panichelli.

El Flaco López milita en el Palmeiras actualmente (Foto: Reuters/Manuel Claure)
El Flaco López milita en el Palmeiras actualmente (Foto: Reuters/Manuel Claure)

López, de 25 años, cuenta con una curiosa historia deportiva que lo vio pegar el salto definitivamente en 2021. Luego de brillar en Lanús, fue comprado por el Palmeiras de Brasil a cambio de una cifra cercana a los 10 millones de dólares y llegó a la consideración de Scaloni. Fue al banco por primera vez en la derrota contra Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre del año pasado, pero recién tuvo su debut en un amistoso 6-0 ante Puerto Rico (dio una asistencia) tras haber sido suplente en otro juego de preparación ante Venezuela. Finalmente, sumó otra vez minutos en el duelo contra Angola que cerró el 2026 de la Albiceleste.

La ausencia de Lautaro en esta convocatoria se debió a una lesión muscular, al igual que las bajas Lisandro Martínez y de Giovani Lo Celso, aunque está claro que el goleador del Inter es una fija para la Copa del Mundo.

“En el caso de Lisandro, Lo Celso y Lautaro, creemos que son chicos que han tenido lesiones y pueden volver a competir a gran nivel. En principio, van a estar bien y es lo que todos pensamos”, aclaró este jueves el DT.

El Colo Barco, uno de los que pelea por los lugares disponibles para el Mundial 2026 (Foto: Reuters/Pablo Morano)
El Colo Barco, uno de los que pelea por los lugares disponibles para el Mundial 2026 (Foto: Reuters/Pablo Morano)

Con la ofensiva teniendo al Flaco López como claro candidato a ser la tercera carta de centrodelantero en el Mundial 2026, Scaloni debe resolver interrogantes en otros cinco puestos de cara a la nómina preliminar (de entre 35 y 55 apellidos) que entregará el próximo 11 de mayo como fecha límite y a la lista definitiva de 26 que se presentará el 30 de mayo próximo.

El primer caso es el del tercer arquero, que hoy tiene como máximo favorito a Juan Musso (Atlético Madrid de España) sobre Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra) con Emiliano Dibu Martínez y Gerónimo Rulli como propietarios de los otros dos lugares para cubrir los tres palos.

Hay todavía lugar disponible para dos marcadores centrales y los que tiene mayores chances son Leonardo Balerdi y Marcos Senesi. También falta resolver un cupo de lateral izquierdo más, que tiene en la disputa a Marcos Acuña, Facundo Medina y a Gabriel Rojas. Finalmente, el espacio disponible en la nómina pone a Valentín Barco, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Matías Soulé en la puja, con el Colo liderando la batalla por ir a la Copa del Mundo.

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