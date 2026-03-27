Detenidos vinculados a Marset estarán vigilados con cámaras de seguridad en dos cárceles de Bolivia

Fuerzas de seguridad bolivianas detienen a presuntos miembros de la organización criminal de Sebastián Marset. 20 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Algunas de las personas detenidas en Bolivia por su presunta vinculación con el narcotraficante Sebastián Marset son consideradas de “alta peligrosidad” y serán recluidas en celdas de máxima seguridad en dos cárceles de la zona andina del país.

Según informó el director de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, este miércoles fueron trasladados 13 detenidos desde Santa Cruz hacia La Paz y Potosí para ser recluidos en las cárceles de Chonchocoro y Cantumarca, ambas a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En los recintos penitenciarios se reforzó la seguridad policial y se aseguró su vigilancia mediante cámaras de seguridad las 24 horas.

“Se ha hecho la instalación de cámaras con anterioridad, tanto en Chonchocoro como en Cantumarca, para tener un control más rígido y permanente, a fin de saber los movimientos que estos señores realizan dentro de los dos recintos penitenciarios”, explicó Mérida en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.

Según información preliminar, los 13 detenidos que fueron trasladados eran parte del equipo de seguridad que protegía al narcotraficante de 34 años en Santa Cruz. Cuatro de ellos, todos de nacionalidad extranjera, fueron capturados el 13 de marzo en el mismo operativo en el que cayó Marset.

La policía presenta a varios individuos presuntamente vinculados a la red de seguridad de Sebastián Marset tras operativos en Santa Cruz de la Sierra.

Posteriormente, en otros allanamientos, se aprehendió a 15 personas que también serían parte de su organización criminal, entre las cuales había de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, venezolana y brasileña.

El sábado pasado, la justicia dispuso el traslado de algunos de los detenidos a centros penitenciarios de otras ciudades. “La medida responde a criterios estrictamente de seguridad”, informó a los medios el coronel Juan Carlos Corrales, gobernador de la cárcel cruceña de Palmasola, donde quedaron algunos capturados la semana pasada y Tatiana Marset Alba, de 22 años, supuesta media hermana del narcotraficante.

En todos los casos los reos estarán separados para evitar la reestructuración de la organización dentro de las cárceles mientras la Policía boliviana y el Ministerio Público continúan con las investigaciones y allanamientos para desarticular la red criminal.

En las últimas semanas se incautaron varios inmuebles, al menos una decena de vehículos de alta gama y 16 aeronaves que eran parte de la logística de la organización. También se encontraron pistas clandestinas y caletas donde presumiblemente se almacenaba droga.

Handout photo released by the Paraguay's National Anti-Drug Secretariat (SENAD) of Uruguayan alleged drug trafficker Sebastian Marset (2-R) after he was detained by DEA officers at the Viru Viru airport in Santa Cruz, Bolivia on March 13, 2026. Notorious narco trafficker, Sebastian Marset, who eluded police across Latin America for years and was on the US most-wanted list, was arrested on March 13, 2026 in Bolivia, a government source told AFP. (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIA USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SENAD - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Marset era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

Según las autoridades bolivianas, el narcotraficante había instalado su base de operaciones en Santa Cruz. “Aquí encontraba impunidad y protección del anterior gobierno”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras su captura el pasado 13 de marzo.

Tras su arresto en el barrio residencial Las Palmas, Marset fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) y trasladado a Estados Unidos donde la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia informó que enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión. Su audiencia está fijada para el 1 de abril.