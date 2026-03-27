Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

La reconocida actriz Marta Lubos, cuya trayectoria abarcó teatro, cine y televisión, murió a los 82 años

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó con profundo pesar el fallecimiento de Marta Lubos a los 82 años. En su cuenta de X, la entidad despidió a la intérprete quien se distinguió por “una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad”. Trabajó tanto en la escena alternativa como en producciones a gran escala, y se hizo acreedora a premios como el María Guerrero y el ACE, entre otras distinciones.

Marta tenía dos hijos, Joaquin y Laura, fruto de su relación con el director Néstor Segade. En la página de Facebook de la actriz, la familia invitó a “toda su gente querida a despedirla”. El velatorio tendrá lugar hoy, viernes 27 de marzo, entre las 17 y las 21.30, en Zuccotti Hnos., Thames 1164, Sala 1, CABA. “Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz. Agradecemos no enviar ofrendas florales”, expresaron los hijos en su mensaje.

Desde el ámbito teatral, colegas y amigos expresaron su dolor y recuerdos. Cecilia Chiarandini, compañera de escenario, escribió: “Así te quiero recordar, amiga. Te voy a extrañar mucho, Marta Lubos. Tuve el enorme privilegio de compartir escenario con vos. Y nos divertimos mucho, muchísimo. Hasta siempre, hermosa”, escribió junto a fotos que documentaban sus palabras.

Marta Lubos en escena, en una de sus recientes interpretaciones (Facebook)

El actor Osmar Núñez también la despidió en redes: “Marta Lubos, amiga de mi corazón. Talentosa y bella. Te voy a extrañar. Te amo. El mejor cielo para vos y gran reencuentro con tu Néstor”. Desde la sala Timbre 4, la recordaron con el mensaje: “Marta Lubos. Gran actriz, gran persona. Gracias por tanto teatro. Te vamos a extrañar”.

Marta Matilde Lubos nació el 18 de agosto de 1943. Alrededor de los 40 años decidió cambiar el rumbo de su vida profesional: mientras trabajaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior, comenzó a formarse como actriz en la escuela de Alejandra Boero. Sus primeros pasos escénicos fueron junto a Eduardo Riva, integrando la cooperativa Serio o no Serio. Durante una etapa, compatibilizó sus tareas administrativas con la actividad teatral hasta que se volcó de lleno a la actuación.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó el fallecimiento de Marta Lubos, actriz de vasta trayectoria en teatro, cine y televisión, a la edad de 83 años. (X)

Su carrera se desarrolló en varios ámbitos. En el teatro, formó parte de numerosas puestas, entre ellas El diccionario, La reina de la belleza, Lisístrata o la rebelión de las mujeres, En casa, A Margarita, El crepúsculo de las especies, Dínamo, Incendios, Amanda vuelve, Budín inglés, Lengua madre sobre fondo blanco y Temperley. En el cine, integró elencos de películas como Diarios de motocicleta, La niña santa, Whisky Romeo Zulu, Siempre es difícil volver a casa, La mirada invisible, Patagonia, El inventor de juegos, Fanny camina y Gauchito Gil. En televisión, participó en producciones como Televisión por la inclusión, La celebración, Mujeres asesinas, 099 Central, El deseo y Broder.

Además de su trabajo en los escenarios, la actriz realizó tareas de docencia en Andamio 90 y otros espacios de formación actoral. Su legado queda reflejado en su extensa labor artística y en el reconocimiento expresado por colegas y familiares a través de las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida.