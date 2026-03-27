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Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

La intérprete dejó una huella tanto en escena como ejerciendo la docencia. El mensaje de sus hijos y sus obras más recordadas

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Retrato de la actriz Marta Lubos, mujer de cabello rubio y ojos azules, con arrugas visibles, vistiendo una prenda clara y una bufanda negra sobre un fondo oscuro
La reconocida actriz Marta Lubos, cuya trayectoria abarcó teatro, cine y televisión, murió a los 82 años

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó con profundo pesar el fallecimiento de Marta Lubos a los 82 años. En su cuenta de X, la entidad despidió a la intérprete quien se distinguió por “una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad”. Trabajó tanto en la escena alternativa como en producciones a gran escala, y se hizo acreedora a premios como el María Guerrero y el ACE, entre otras distinciones.

Marta tenía dos hijos, Joaquin y Laura, fruto de su relación con el director Néstor Segade. En la página de Facebook de la actriz, la familia invitó a “toda su gente querida a despedirla”. El velatorio tendrá lugar hoy, viernes 27 de marzo, entre las 17 y las 21.30, en Zuccotti Hnos., Thames 1164, Sala 1, CABA. “Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz. Agradecemos no enviar ofrendas florales”, expresaron los hijos en su mensaje.

Desde el ámbito teatral, colegas y amigos expresaron su dolor y recuerdos. Cecilia Chiarandini, compañera de escenario, escribió: “Así te quiero recordar, amiga. Te voy a extrañar mucho, Marta Lubos. Tuve el enorme privilegio de compartir escenario con vos. Y nos divertimos mucho, muchísimo. Hasta siempre, hermosa”, escribió junto a fotos que documentaban sus palabras.

Una mujer joven con suéter naranja y falda verde se inclina hacia una mujer mayor sentada en un sillón, en lo que parece un escenario de cocina desordenado
Marta Lubos en escena, en una de sus recientes interpretaciones (Facebook)

El actor Osmar Núñez también la despidió en redes: “Marta Lubos, amiga de mi corazón. Talentosa y bella. Te voy a extrañar. Te amo. El mejor cielo para vos y gran reencuentro con tu Néstor”. Desde la sala Timbre 4, la recordaron con el mensaje: “Marta Lubos. Gran actriz, gran persona. Gracias por tanto teatro. Te vamos a extrañar”.

Marta Matilde Lubos nació el 18 de agosto de 1943. Alrededor de los 40 años decidió cambiar el rumbo de su vida profesional: mientras trabajaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior, comenzó a formarse como actriz en la escuela de Alejandra Boero. Sus primeros pasos escénicos fueron junto a Eduardo Riva, integrando la cooperativa Serio o no Serio. Durante una etapa, compatibilizó sus tareas administrativas con la actividad teatral hasta que se volcó de lleno a la actuación.

Retrato de la actriz Marta Lubos, una mujer mayor de cabello rubio, vestida con blusa blanca y pañuelo oscuro, sobre un fondo oscuro, con su nombre y años de vida
La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó el fallecimiento de Marta Lubos, actriz de vasta trayectoria en teatro, cine y televisión, a la edad de 83 años. (X)

Su carrera se desarrolló en varios ámbitos. En el teatro, formó parte de numerosas puestas, entre ellas El diccionario, La reina de la belleza, Lisístrata o la rebelión de las mujeres, En casa, A Margarita, El crepúsculo de las especies, Dínamo, Incendios, Amanda vuelve, Budín inglés, Lengua madre sobre fondo blanco y Temperley. En el cine, integró elencos de películas como Diarios de motocicleta, La niña santa, Whisky Romeo Zulu, Siempre es difícil volver a casa, La mirada invisible, Patagonia, El inventor de juegos, Fanny camina y Gauchito Gil. En televisión, participó en producciones como Televisión por la inclusión, La celebración, Mujeres asesinas, 099 Central, El deseo y Broder.

Además de su trabajo en los escenarios, la actriz realizó tareas de docencia en Andamio 90 y otros espacios de formación actoral. Su legado queda reflejado en su extensa labor artística y en el reconocimiento expresado por colegas y familiares a través de las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida.

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