Economía

Mercados: sube la Bolsa tras el fallo por YPF, aunque el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos

Las acciones de YPF suben 6% y el S&P Merval gana 2,2%. El crudo Brent subió a USD 110 y los índices de Wall Street caen con fuerza

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Solo las acciones ligadas al petróleo resisten la ola de ventas.
Solo las acciones ligadas al petróleo resisten la ola de ventas.

Los indicadores de Wall Street vuelven a zona negativa este viernes, con un descenso en un rango de 0,7% a 1,1% a las 13 horas, que vuelve a definir la suerte de las bolsas internacionales.

El barril de petróleo Brent del Mar del Norte gana 1,8% en el día, a USD 110 para los contratos con entrega en mayo, un máximo desde julio de 2022, ante la falta de avances en la escalada bélica en Oriente Medio.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 2,2% a 2.830.000 puntos. En Wall Street, el ADR de YPF escala 5,9% luego del fallo a favor de la Argentina por la estatización de la petrolera en 2012.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende 21 unidades para la Argentina, en los 603 puntos básicos, condicionado además por la suba de rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU, cuyo Treasury a diez años rinde 4,45% anual.

El petróleo Brent alcanzó los USD 110 el barril y reaviva las tensiones en los mercados bursátiles

Los mercados argentinos seguían de cerca el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que aviva temores inflacionarios globales, impulsa al dólar y refuerza las expectativas de un aumento de las tasas de interés.

El presidente estadounidense Donald Trump extendió por segunda vez el plazo que vencía este viernes e Irán ahora tiene hasta el 6 de abril para reabrir el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus plantas energéticas si no lo hace.

“La suba del petróleo trae oportunidades y amenazas, aumento el riesgo país y las proyecciones de inflación, hay que recalibrar los objetivos para 2026”, dijo el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

Milo Farro, analista de Rava Bursátil, recalcó la “tendencia negativa marcada por el incremento en el precio del petróleo. Las renovadas tensiones en Medio Oriente y las declaraciones de Trump haciendo referencia a la necesidad de que Irán se tome en serio las negociaciones despertaron el sesgo negativo entre los inversores”.

Importante licitación del Tesoro

En lo interno, la licitación de bonos de muy corto plazo de este viernes por parte del Tesoro argentinos ofrecerá un abanico de títulos con los cuales busca enfrentar vencimientos por 8 billones de pesos e incluye un nuevo Bonar 2028, el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, es decir, un año después de las próximas elecciones presidenciales.

“Esperamos una licitación exitosa en la que el ‘AO28’ corte en torno a 8,5% de TIR (Tasa Interna de Retorno), traccionando por demanda institucional”, estimó Delphos Investment.

En el segmento interbancario el dólar se apreciaba unos seis pesos o 0,4%, a 1.374 pesos, manteniéndose cerca de valores máximos desde octubre, lo que alienta una persistente compra de divisas por parte del Banco Central, justo antes del inicio de la etapa de mayores liquidaciones por las exportaciones de granos y derivados industriales con la cosecha gruesa.

“El BCRA sigue relajando la política monetaria, inyectando liquidez para deprimir las tasas pasivas y bajando encajes para multiplicar el efecto sobre las tasas activas”, dijo el agente de liquidación y compensación Facimex.

El BCRA dispuso no prorrogar una norma que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos que vence el 31 de marzo.

“El objetivo no es tanto estimular la actividad, que está en máximos históricos, como aliviar el canal del crédito para mejorar la situación de las familias en un contexto en el que crece la preocupación social por cuestiones vinculadas al mercado de trabajo y los ingresos”, acotó Facimex.

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