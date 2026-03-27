América Latina

Duro informe sobre Cuba: “Persecución sistemática para silenciar las voces que exigen libertad y democracia”

La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre un posible colapso humanitario debido al deterioro de servicios

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Un auto antiguo circulando por una calle vacía de La Habana, Cuba. 22 marzo 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un auto antiguo circulando por una calle vacía de La Habana, Cuba. 22 marzo 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su “preocupación” ante el “deterioro significativo” de los servicios esenciales en Cuba debido a la escasez de combustibles ligada al bloqueo petrolero de EE.UU., una situación sanitaria crítica y alta vulnerabilidad social.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertaron en un comunicado sobre un posible colapso humanitario debido al deterioro de servicios con “impactos particularmente graves sobre los presos, y grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores”.

Subrayaron que la alta dependencia de combustibles importados incrementa la fragilidad del sistema sanitario, en un escenario de desabastecimiento de insumos y medicamentos, y de limitaciones diagnósticas y terapéuticas.

A ello suma que se registran prolongados cortes de electricidad que afectan gravemente el acceso al agua potable, así como un aumento sostenido de los precios de los alimentos.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, advierte que la crisis humanitaria se desarrolla en un contexto de “graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales, especialmente, por la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, así como de la prohibición de la asociación con fines políticos”.

También denuncia que la represión política en Cuba se encuentra en uno de sus momentos “más críticos y alarmantes”, con niveles históricamente “altos de detenciones y una persecución sistemática dirigida específicamente a silenciar las voces de la población cubana que exige libertad y democracia”.

“Esta represión se ejerce mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías del debido proceso, aislamiento de activistas y sus familias, y el uso del aparato estatal para criminalizar la disidencia pacífica”, detalló la CIDH.

Una mujer trabaja dentro de una farmacia mientras el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Fotografía tomada a través de una ventana. REUTERS/Norlys Pérez
Una mujer trabaja dentro de una farmacia mientras el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Fotografía tomada a través de una ventana. REUTERS/Norlys Pérez

Consideró además que ante este preocupante panorama, la responsabilidad primaria por el bienestar de la población “recae sobre el propio Estado cubano, cuyas políticas económicas restrictivas y modelo de partido único constituyen la causa estructural de la crisis”.

Al tiempo que reiteró su preocupación por los efectos de las sanciones impuestas sobre Cuba y el cierre de los mercados internacionales, abogó por el “respeto efectivo de los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la participación democrática y el cese de toda forma de represión”.

En ese sentido, instó al régimen insular a adoptar “urgentemente medidas efectivas y progresivas” para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la población".

(Con información de EFE)

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