La curiosa celebración de Elon Musk y su robot Optimus luego de aprobarse 1 billón de dólares en acciones de Tesla

Musk acompañó los pasos de baile del robot Optimus luego de que los accionistas de Tesla aprobaran un paquete salarial de un billón de dólares para el empresario. VIDEO: @BLKMDL3/x.com

Elon Musk obtuvo el respaldo mayoritario de los accionistas de Tesla para un paquete de compensación que podría alcanzar hasta USD 1 billón en acciones de la compañía, una cifra sin precedentes en la historia corporativa.

La votación, celebrada en la fábrica de Tesla en Austin, Texas, reunió a cientos de inversores que, tras conocerse el resultado, corearon el nombre del director ejecutivo en un ambiente de entusiasmo marcado por la presencia de robots Optimus en el escenario.

Precisamente uno de estos robots, desarrollados por Tesla, protagonizó una particular escena junto con Musk, quien trataba de imitar sus movimientos a modo de celebración. El video fue compartido en X por Zack (@BLKMDL3), conocido por difundir las novedades de los productos de la compañía.

Un premio a largo plazo

El paquete aprobado no implica que Musk reciba de inmediato la totalidad de la suma ni un salario convencional. La estructura del plan contempla hasta 12 tramos de acciones, cada uno vinculado al cumplimiento de metas específicas. Estas metas abarcan objetivos operativos, de beneficios ajustados y de capitalización bursátil.

Por ejemplo, Tesla, que actualmente cuenta con una valoración de mercado cercana a USD 1,5 billones, deberá incrementar de forma sostenida ese valor hasta alcanzar los USD 8,5 billones en el plazo de una década para que Musk pueda acceder a la totalidad de la compensación.

Para que el director ejecutivo reciba cada tramo de acciones, la empresa debe superar hitos exigentes, aunque algunos de ellos retoman promesas que Musk ha formulado en años anteriores. El plan no solo busca recompensar el desempeño financiero, sino también consolidar el control accionario de Musk sobre Tesla. Actualmente, el empresario posee alrededor del 15% de las acciones, pero ha manifestado en reiteradas ocasiones que aspira a elevar su participación hasta el 25%.

Según sus propias declaraciones, ese nivel de control le permitiría evitar ser desplazado de la dirección y mantener el liderazgo sobre los proyectos estratégicos de la compañía, como el desarrollo de la denominada “robot army”. Musk ha advertido que, si no logra ese porcentaje, consideraría abandonar Tesla.

La aprobación del paquete salarial fue el resultado de una intensa campaña de la empresa y su junta directiva, que durante dos meses desplegaron esfuerzos poco habituales para asegurar el apoyo de los accionistas. Tesla emitió llamamientos públicos de forma reiterada y, en una medida inusual, difundió anuncios televisivos sobre la votación, algo que ni siquiera hace para promocionar sus vehículos.

Robyn Denholm, presidenta de la junta directiva, participó activamente en entrevistas con medios y, pese a su habitual bajo perfil, se dirigió a los inversores durante la asamblea, incluso después de haber perdido parte de su voz por la intensidad de la campaña. “Tesla se encuentra en un punto de inflexión —creo que lo he dicho 3.000 veces en las últimas semanas— y este último año ha sido fundamental en nuestra historia”, afirmó Denholm ante los asistentes.

El contexto de la votación estuvo marcado por la anulación del anterior paquete de compensación de Musk, aprobado en 2018 y valorado en unos USD 56.000 millones. El año pasado, un tribunal de Delaware invalidó ese plan tras considerar que Tesla no fue transparente en el proceso de negociación.

La compañía ha apelado la decisión y, a comienzos de este año, entregó a Musk USD 29.000 millones en acciones como compensación provisional, aunque advirtió que esa asignación quedaría sin efecto si la apelación prospera.

La aprobación del nuevo paquete salarial refuerza la posición de Musk al frente de Tesla y sienta las bases para una etapa en la que la compañía buscará alcanzar metas aún más ambiciosas. Según palabras del propio Musk, la empresa no solo inicia un nuevo capítulo, sino que se dispone a escribir una historia completamente diferente en su trayectoria.