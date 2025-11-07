Amazon ahora traduce libros en Kindle: la IA lo hizo de nuevo

Amazon presentó Kindle Translate, una herramienta con IA creada para sus lectores electrónicos. REUTERS/Kylie Cooper

Amazon ha lanzado Kindle Translate, una herramienta con inteligencia artificial diseñada para sus dispositivos de lectura. Esta función permite traducciones entre inglés y español, así como de alemán a inglés, ampliando el acceso de los lectores a obras de autores que publican a través del programa Kindle Direct Publishing (KDP).

De este modo, lectores de distintos orígenes pueden disfrutar de títulos que antes solo estaban disponibles en otros idiomas, mientras que los autores ven crecer su audiencia y sus oportunidades de difusión internacional.

Cómo funciona Kindle Translate

La función traduce entre inglés y español, y de alemán a inglés, ampliando el acceso a libros de autores de Kindle Direct Publishing. REUTERS/Kevin Coombs

Kindle Translate simplifica el proceso de traducción y publicación para los autores que utilizan Kindle Direct Publishing (KDP) de forma gratuita.

Desde el portal de KDP, los autores pueden gestionar todas las etapas: seleccionan los idiomas deseados, fijan los precios y controlan la publicación de sus obras traducidas. En cuestión de días, es posible disponer de traducciones completamente formateadas y listas para su lanzamiento.

Antes de llegar al público, cada traducción pasa por una evaluación automática de precisión. Los autores tienen la opción de previsualizar el resultado o dejar que la publicación se realice automáticamente tras esta revisión.

Los libros electrónicos traducidos con Kindle Translate se ponen a disposición de los lectores en la tienda de Amazon, acompañados de etiquetas distintivas que los identifican como títulos traducidos mediante esta tecnología, además de muestras para previsualizar la calidad de la traducción.

Kindle Translate facilita la traducción y publicación de obras en Kindle Direct Publishing. REUTERS/Chris Helgren/Illustration/File Photo

Estas obras traducidas pueden incluirse en los programas KDP Select y Kindle Unlimited, ampliando así su alcance.

A medida que se suman nuevos idiomas al sistema, el catálogo de libros traducidos crece y ofrece más oportunidades de descubrimiento para los lectores, que pueden acceder a una selección cada vez más diversa de títulos en su propio idioma.

Cómo es la nueva función de personalización de Kindle

La reciente actualización de los Amazon Kindle de última generación ha incorporado una serie de innovaciones que buscan redefinir la experiencia de lectura digital.

Cada traducción pasa una revisión automática antes de publicarse; los autores pueden aprobarla o dejar que se publique tras la evaluación. pictured obtained by Reuters February 17, 2023.

Con la llegada de la versión 5.18.5, los lectores electrónicos de 11.ª y 12.ª generación incorporan funciones que amplían la personalización y mejoran la accesibilidad.

Uno de los cambios de la actualización es la posibilidad de modificar el tamaño del texto en toda la interfaz del dispositivo, no solo en los libros. Hasta ahora, los Kindle permitían ajustar la fuente únicamente en el contenido de lectura, mientras que los menús y otros elementos del sistema permanecían sin cambios.

Los usuarios ahora pueden elegir entre diversas opciones para ajustar la distancia entre palabras, párrafos, renglones e incluso letras, lo que permite adaptar la presentación del texto a las preferencias visuales individuales.

Las obras traducidas pueden incluirse en KDP Select y Kindle Unlimited, ampliando su alcance. REUTERS/Gus Ruelas/File Photo

Esta variedad de ajustes contribuye a una experiencia de lectura más cómoda y personalizada.

Entre las novedades más esperadas, la actualización 5.18.5 comienza a desplegar el asistente de lectura por voz.

Aunque Amazon ya había anunciado previamente la llegada de un lector asistido, es con esta versión cuando los dispositivos más recientes empiezan a incorporar la función de manera progresiva.

Con la versión 5.18.5, los Kindle de 11.ª y 12.ª generación suman opciones de personalización y accesibilidad. REUTERS/Bobby Yip/File /File Photo

Esta herramienta convierte el texto en audio, permitiendo que el Kindle lea fragmentos del libro en voz alta. Según Android Central, la función se encuentra en fase de despliegue y, aunque aún no se ha confirmado oficialmente su disponibilidad en español ni su llegada a todos los países, los usuarios pueden comprobar si está activa tras instalar la actualización.

Para quienes desean saber si su dispositivo es compatible con estas novedades, la forma más fiable de verificarlo es consultar la generación del Kindle en la aplicación de Amazon, dentro del apartado de dispositivos.

Los modelos de 11.ª y 12.ª generación tendrán acceso inmediato a las nuevas funciones, mientras que los dispositivos anteriores a la 10.ª generación no podrán beneficiarse de estas mejoras.