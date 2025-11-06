Tecno

El auge de la IA transforma el mercado laboral de los “cuellos blancos”

La demanda de profesionales para entrenar inteligencia artificial crece en medio de recortes de empleo y menor contratación, abriendo nuevas oportunidades, pero también riesgos de automatización para quienes participan en este sector emergente

Guardar
El mercado laboral de los
El mercado laboral de los 'cuellos blancos' enfrenta incertidumbre por despidos y menor contratación, mientras surgen nuevas oportunidades en la formación de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado la aparición de una nueva economía de trabajos temporales para profesionales altamente cualificados. Empresas como Mercor, Surge AI, Scale AI y Turing han comenzado a reclutar perfiles como banqueros, abogados, ingenieros y médicos, a quienes ofrecen remuneraciones que pueden alcanzar varios cientos de dólares por hora, con el objetivo de mejorar la precisión y la capacidad de razonamiento de modelos de IA especializados.

Según ha informado Bloomberg, este fenómeno está configurando un mercado laboral que recuerda al modelo de plataformas como Uber, pero orientado a la formación de sistemas de inteligencia artificial.

La demanda de estos servicios surge en un contexto en el que el mercado laboral de los denominados “cuellos blancos” se encuentra en una situación de incertidumbre, con despidos en aumento y una ralentización en las contrataciones.

Para muchos profesionales, la posibilidad de participar en el entrenamiento de modelos de IA resulta atractiva, aunque también plantea dudas sobre el futuro de sus propias ocupaciones.

Si la tecnología alcanza el nivel de destreza de quienes la entrenan, existe el riesgo de que una parte significativa del trabajo tradicional quede automatizada.

Nuevas oportunidades y riesgos en la formación de IA

El mercado laboral estadounidense registra
El mercado laboral estadounidense registra un aumento de despidos en 2025, superando cifras anuales desde 2009, salvo el año de la pandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los grandes laboratorios de inteligencia artificial han recurrido a contratistas en países como Kenia o Filipinas para tareas rutinarias de etiquetado y filtrado de datos, fundamentales para estructurar sus modelos.

Sin embargo, la necesidad de que la IA funcione en entornos profesionales reales y la magnitud de las inversiones —que ascienden a cientos de miles de millones de dólares— han llevado a estas empresas a buscar la colaboración de expertos en áreas como finanzas y derecho, capaces de aportar un conocimiento profundo y específico.

Mercor, que cuenta entre sus clientes con compañías como OpenAI y Anthropic, ha publicado ofertas para perfiles tan diversos como secretarios médicos, directores de cine o detectives privados.

Las remuneraciones oscilan entre 20 y 185 dólares por hora para trabajos por encargo, y pueden llegar hasta 200.000 dólares anuales en puestos a tiempo completo.

Por su parte, Surge AI, uno de sus principales competidores, ofrece hasta 1.000 dólares por hora a directivos de empresas emergentes y socios de fondos de capital riesgo.

La automatización amenaza los empleos
La automatización amenaza los empleos tradicionales de quienes entrenan inteligencia artificial, generando dudas sobre el futuro profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso Uber Technologies Inc., pionera de la economía de plataformas, ha comenzado a ofrecer este tipo de empleos: su consejero delegado, Dara Khosrowshahi, ha señalado en la última presentación de resultados que algunas de las tareas de formación de IA que aparecen en su plataforma requieren doctorado.

A medida que la IA mejora, las empresas podrían operar con menos personal, lo que empujaría a más profesionales desplazados hacia el entrenamiento de modelos, reforzando así la capacidad de la tecnología y acelerando el ciclo, al menos hasta que los sistemas superen a sus propios instructores, según ha recogido Bloomberg.

El mercado laboral estadounidense, bajo presión

En paralelo a este fenómeno, el mercado laboral de Estados Unidos ha experimentado un incremento notable en los despidos durante los primeros nueve meses de 2025, superando ya las cifras anuales de recortes de empleo registradas desde 2009, con la excepción del impacto provocado por los confinamientos de 2020.

Dan North, economista jefe de Allianz Trade Americas, ha declarado a Bloomberg Businessweek que “un número considerable de empresas consolidadas está realizando recortes de plantilla bastante importantes”, lo que, en su opinión, podría indicar que estas decisiones no son aleatorias.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Mercado laboral Mercor Surge AI Estados Unidos Kenia Automatización Modelos de IA Bloomberg Uber Technologies Inc.Newsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo tener luz en casa y sin electricidad

Innovaciones como paneles solares, generadores portátiles y sistemas UPS ofrecen alternativas efectivas para mantener la energía durante cortes eléctricos

Cómo tener luz en casa

Este ransomware se hace pasar por Microsoft Teams e infecta la computadora en segundos

Ciberdelincuentes compran anuncios en buscadores para redirigir a instaladores maliciosos que descargan ransomware

Este ransomware se hace pasar

Eric Schmidt, exCEO de Google, afirmó que la IA “es la herramienta más poderosa que la humanidad haya creado y la prueba más grande que tiene que atravesar”

Durante el America Business Forum, Eric Schmidt, afirmó que la transformación tecnológica impactará sectores como la medicina con la llegada de mejores tratamientos a enfermedades mortales

Eric Schmidt, exCEO de Google,

3 claves para ser exitoso en una economía digital si eres emprendedor

Marcela Perilla, directora del Sector Corporativo y de Cloud ERP para SAP Latinoamérica, destacó que la clave para el éxito de los emprendedores en la economía digital está en la integración de IA

3 claves para ser exitoso

Dubái apuesta por la hiperconectividad digital para liderar la economía global en la próxima década

La ciudad impulsa una infraestructura tecnológica que integra puertos, redes y plataformas digitales, atrayendo a miles de empresas

Dubái apuesta por la hiperconectividad
DEPORTES
El Tata Martino oficializó su

El Tata Martino oficializó su regreso a la MLS tras su último paso por Inter Miami

La escandalosa pelea de UFC que desató sospechas de arreglo y generó una investigación del FBI: “Definitivamente no se ve bien”

La desconcertante revelación sobre una figura del Barcelona tras el último partido por Champions League: “Prefiere ser suplente”

Faustino Oro tuvo otra gran actuación en el Mundial del Ajedrez ante uno de los mejores del mundo: los elogios de sus colegas a pesar de la eliminación

La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

Las primeras vacaciones de Sol Pérez con su hijo y su marido en Miami: diversión y amor al lado del mar

Melody Luz opinó del conflicto entre Alex Caniggia y Wanda Nara: “Yo no pienso como él”

INFOBAE AMÉRICA

A sus 92 años, el

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección

Cinco presidentes y más de 50 delegaciones internacionales confirmaron su asistencia a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

Evo Morales pide “garantías y levantar el proceso en su contra” para asistir a la posesión de Rodrigo Paz

Daniel Noboa recorrió Manta con Kristi Noem en medio del debate sobre el regreso de las bases extranjeras al país

Hallazgo histórico: la red de caminos del Imperio Romano alcanzaba los 300.000 kilómetros