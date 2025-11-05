Starlink ya ofrece instalación gratis de su servicio: qué planes cuentan con el beneficio

Aquellos que acceden a la oferta de Starlink deben comprometerse a mantener el contrato por al menos doce meses. (SpaceX)

En el competitivo escenario de internet satelital, el operador Starlink, propiedad de SpaceX, ha realizado un ajuste estratégico que apunta a derribar una de las principales barreras para su adopción: los elevados costos iniciales de hardware e instalación.

Ahora, tanto los nuevos usuarios como quienes opten por migrar a alguno de los planes residenciales pueden acceder al servicio sin pagar nada por el equipo ni por el montaje especializado, lo que ubica su propuesta en condiciones similares a las conexiones de fibra en términos de facilidad de acceso.

Hasta el momento, el proceso para conectarse a la red de Starlink implicaba adquirir y montar una antena específica, junto con su cableado, fuente de alimentación y un router dedicado. La complejidad y el precio asociados al desembolso inicial —necesario para asegurar la calidad de la conexión— suponían un freno considerable para muchos hogares.

Los gastos iniciales para adquirir el servicio siempre fueron muy elevados. (Starlink)

A partir de este cambio, según detalla la oferta actualizada, el operador cubre tanto la instalación como el hardware en sus dos segmentos principales: el Residencial y el Residencial Lite.

Es importante considerar que, aunque la promoción elimina el costo de los equipos y del servicio de instalación, se mantiene una cláusula de permanencia. Aquellos que acceden a la oferta deben comprometerse a mantener el contrato por al menos doce meses.

Esta condición responde, según la empresa, al alto valor entregado en concepto de dispositivos y montaje: “La permanencia entra en vigor si se contrata Starlink con el equipo incluido por cero euros”, explican desde la compañía.

Uno de los pasos para la instalación es ingresar a la app de Starlink desde el celular. (SpaceX)

Planes con instalación gratuita

Con la nueva política, la tarifa Residencial Lite, que representa la opción más accesible, permite conectarse a Internet satelital por 40 dólares al mes.

Este plan contempla datos ilimitados, aunque sin prioridad en la red, junto a velocidades de descarga entre 45 y 130 Mbps y subidas de 10 a 20 Mbps.

Por otra parte, la modalidad Residencial, con un coste mensual de 65 dólares, ofrece idéntico volumen de datos y rangos de velocidad, pero otorga prioridad en la gestión del tráfico; esto garantiza mayor estabilidad y preferencia en las horas punta.

Son dos los planes que ofrecen la instalación gratuita. (Reuters)

El procedimiento para nuevos usuarios sigue una sencilla secuencia: tras finalizar la contratación, Starlink coordina el envío de un técnico propio que instala todos los dispositivos necesarios, asegurando su correcto funcionamiento.

Como único coste adicional, los clientes deben abonar 19 euros en concepto de gestión y envío. Esta medida, unida al ahorro del precio inicial de hardware y a la profesionalización en la instalación, busca ampliar la base de abonados y posicionar a Starlink como una alternativa eficaz ante la fibra óptica en zonas con dificultades de cobertura.