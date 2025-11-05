Tecno

Cómo gestionar tus preferencias de anuncios en estados y canales de WhatsApp

WhatsApp permite revisar el historial de anuncios, ocultar marcas no deseadas y conocer por qué se reciben mensajes promocionales, sin mostrar publicidad en chats privados ni llamadas

WhatsApp introduce anuncios en estados
WhatsApp introduce anuncios en estados y canales: control y privacidad sin afectar los chats personales

WhatsApp ha decidido mostrar anuncios publicitarios solamente en los estados y canales dentro de la pestaña Novedades, sin afectar los chats ni las llamadas personales.

Esta medida, implementada de forma gradual en diferentes regiones, va acompañada de herramientas específicas para que los usuarios puedan consultar, entender y controlar qué tipo de anuncios reciben, asegurando que la selección de publicidad se realice en función de criterios generales y no del contenido privado de las conversaciones.

Así funcionan los nuevos anuncios
Así funcionan los nuevos anuncios en WhatsApp: transparencia, gestión personalizada y protección de la privacidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Dónde aparecen los anuncios y cómo se pueden reconocer

Una vez habilitada la publicidad, los anuncios se mostrarán en los estados y canales, presentes en la pestaña Novedades, pero se mantienen completamente separados de los chats personales y grupales. De este modo, WhatsApp conserva la privacidad de las conversaciones y la simplicidad de la experiencia de mensajería tradicional.

Cada publicación publicitaria aparece debidamente identificada como “Publicidad”, facilitando al usuario saber de inmediato cuándo está ante un anuncio y cuándo visualiza contenido tradicional.

Herramientas para consultar y entender los anuncios recibidos

Tanto para usuarios de Android como de iOS, WhatsApp ofrece varias opciones para consultar información sobre los anuncios y los anunciantes:

  • Consulta el motivo por el cual recibes un anuncio en particular.
  • Accede al historial de anuncios y anunciantes vistos en los últimos 30 días.
  • Obtén detalles del anunciante, como su biografía y el enlace a su web.
  • Oculta o muestra determinados anuncios y anunciantes, en función de tus intereses y preferencias.
  • Reporta contenido que consideres inapropiado o irrelevante.
Los usuarios pueden consultar el
Los usuarios pueden consultar el motivo de cada anuncio, editar preferencias desde la aplicación y acceder a herramientas de reporte y gestión avanzadas enfocadas en seguridad y personalización - (Meta)

Cómo acceder y ajustar las preferencias de anuncios

El proceso para administrar tus opciones sigue pasos sencillos, similares en ambos sistemas operativos:

  1. Accede a la pestaña Novedades y pulsa el icono de más opciones (tres puntos verticales o menú contextual).
  2. Selecciona Preferencias de anuncios para visualizar las diferentes secciones disponibles:
    1. Actividad publicitaria reciente: Aquí podrás revisar los anuncios mostrados recientemente.
    2. Anunciantes que has visto: Muestra un listado de empresas cuyos anuncios han sido visualizados.
    3. Toca cualquier anuncio o anunciante en la lista para obtener más datos, ocultarlos o “volver a mostrar” anuncios si cambias de opinión.

También puedes administrar preferencias desde Ajustes > Cuenta > Preferencias de anuncios para estados y canales, permitiendo así un control consistente y adaptable.

Conocer el porqué de cada anuncio

WhatsApp destaca la transparencia como pilar fundamental de su sistema publicitario. Cada anuncio permite consultar fácilmente los criterios que influyeron en su envío al usuario, como la ubicación geográfica o el tipo de interacción en la plataforma.

  • En anuncios de canales: toca la leyenda Publicidad y selecciona Por qué estás viendo este anuncio.
  • En anuncios de estados: abre el menú de opciones en el anuncio y visualiza la explicación. Si existen detalles adicionales, podrás acceder a ellos mediante la opción “>”.

De esta manera, los usuarios comprenden cuándo y por qué se les muestra un mensaje promocional, reforzando así la confianza en la plataforma.

Gestión centralizada a través del Centro de cuentas

Desde la pestaña Novedades, los
Desde la pestaña Novedades, los usuarios de WhatsApp pueden revisar actividad publicitaria reciente, bloquear marcas, conocer detalles del anunciante y personalizar su experiencia en entorno seguro - (Unsplash)

Los usuarios que hayan vinculado WhatsApp al Centro de cuentas de Meta pueden ajustar de manera centralizada las preferencias de anuncios que afectan a Facebook, Instagram y WhatsApp. Para modificar estas configuraciones:

  1. Dirígete en WhatsApp a Ajustes > Centro de cuentas.
  2. Dentro de Configuración de cuenta, ingresa a Preferencias de anuncios.
  3. Ajusta las opciones disponibles según tu criterio

Es importante recordar que no todas las configuraciones disponibles para productos Meta están activas aún en WhatsApp. Por eso, algunas funciones que existe para Facebook o Instagram podrían no aparecer en tu panel de WhatsApp.

Restricciones actuales y recomendaciones

Por el momento, la edición de anuncios solo puede realizarse en la aplicación móvil principal, ya que la versión de WhatsApp en navegadores o en escritorio todavía no permite modificar estas preferencias.

Se recomienda mantener la aplicación actualizada y revisar frecuentemente las opciones de privacidad y publicidad, para optimizar la experiencia y garantizar el control sobre la exposición a campañas comerciales.

WhatsApp refuerza su compromiso de separar la mensajería personal de la publicidad y proporcionar información clara sobre la gestión de anuncios, permitiendo al usuario un mayor grado de personalización y protección de su privacidad.

