Tecno

ChatGPT: 6 configuraciones que deberías hacer para obtener mejores respuestas de la IA

Con la opción “Habilitar personalización”, el usuario puede compartir datos básicos. Esta información ayuda a que ChatGPT ofrezca respuestas más ajustadas sin afectar la privacidad

Guardar
ChatGPT incluye ajustes que permiten
ChatGPT incluye ajustes que permiten personalizar la calidad de sus respuestas y aumentar la seguridad durante el uso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo

ChatGPT ofrece a los usuarios diversas opciones de configuración para optimizar la calidad de las respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial y reforzar la seguridad durante el uso.

Según The Wall Street Journal, el primer paso recomendable es comunicar a ChatGPT algunos datos personales relevantes de manera profesional, evitando compartir información sensible o confidencial.

Para ello, es aconsejable acceder a la sección ‘Personalización’ dentro del menú de Configuración.

Los usuarios pueden personalizar a
Los usuarios pueden personalizar a la IA informándole a que se dedican y así obtener mejores respuestas. (ChatGPT)

Al activar la opción ‘Habilitar personalización’, es posible facilitar a ChatGPT datos básicos, como el nombre, la profesión, una breve descripción de la organización a la que se pertenece y las prioridades personales o laborales.

Estos datos permiten adaptar las respuestas a las necesidades específicas de cada usuario, sin comprometer la privacidad.

Por ejemplo, un usuario podría ingresar información como: “Mi nombre es Laura Gómez, soy ingeniera de software en una empresa tecnológica enfocada en el desarrollo de aplicaciones móviles, y priorizo la eficiencia y la innovación en mi trabajo diario”.

De este modo, ChatGPT ajusta el enfoque de sus respuestas para ofrecer orientaciones más precisas y útiles, tanto en el ámbito profesional como personal.

Qué otras configuraciones hacer en ChatGPT

Otras configuraciones que se deben hacer en ChatGPT según el medio mencionado, son:

Aunque ChatGPT adapta sus respuestas
Aunque ChatGPT adapta sus respuestas según el contenido y tono del usuario, los resultados son más precisos cuando se le indica claramente cómo debe responder. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Indicarle a la IA cómo comunicarse contigo.

Cuando se utiliza ChatGPT, la plataforma interpreta el contenido y el tono de tus mensajes para adaptar sus respuestas. Sin embargo, es posible obtener resultados aún más precisos si le explicas explícitamente cómo deseas que interactúe contigo.

Para ello, entra en el menú ‘Ajustes’ y selecciona la opción ‘Personalización’. Una vez que actives ‘Habilitar personalización’, podrás escribir instrucciones concretas en el campo ‘Instrucciones personalizadas’.

Por ejemplo, puedes pedirle que todas las respuestas sean breves, de menos de cincuenta palabras, o establecer otras preferencias específicas según tus necesidades.

  • Decidir si compartir información para entrenar a la IA.

Por defecto, OpenAI puede utilizar tus conversaciones con ChatGPT como parte de los datos de entrenamiento para mejorar futuros modelos de inteligencia artificial. Si cuentas con una suscripción de Equipo o Empresarial, esta configuración puede variar.

Los usuarios pueden escoger si
Los usuarios pueden escoger si compartir su información para entrenar el modelo de inteligencia artificial. (ChatGPT)

Esto no implica que mensajes privados o específicos se reproduzcan literalmente en otras sesiones, pero sí existe la posibilidad de que fragmentos, ideas o patrones de tus respuestas se reflejen, de manera indirecta y difícil de identificar, en la experiencia de otros usuarios.

Si prefieres que tus chats no sean utilizados como datos para entrenar el modelo, accede al apartado ‘Controles’ de datos en el menú de ‘Configuración’ y desactiva la opción Mejorar el modelo para todos.

  • Ajustar que puede recordar ChatGPT.

En ocasiones, ChatGPT puede repetir información sobre proyectos antiguos o responder de manera insistente siguiendo una estructura que solo solicitaste una vez. Esto suele ocurrir por la función de memoria, que permite al sistema recordar detalles importantes de conversaciones pasadas.

Es recomendable personalizar la apariencia
Es recomendable personalizar la apariencia de la IA. (ChatGPT)

Si prefieres que ChatGPT no utilice esa información almacenada, puedes desactivar la opción Referenciar recuerdos guardados en el menú ‘Ajustes’ > ‘Personalización’ > ‘Memoria’. No obstante, mantenerla activada suele mejorar la experiencia, siempre que revises periódicamente la sección Recuerdos guardados utilizando el botón ‘Gestionar recuerdos’.

  • Configurar apariencia y sonidos.

En el apartado ‘Ajustes’ > ‘General’, la opción ‘Tema’ (o ‘Apariencia’, según la versión) permite seleccionar entre el modo claro o el modo oscuro. Además, en ‘Color’ de énfasis puedes elegir el color que prefieres para las burbujas de tus mensajes durante las conversaciones.

Si utilizas ChatGPT en modo de voz, accede a ‘Ajustes’ > ‘General’ > ‘Voz’ para explorar y escoger entre distintas voces disponibles en el modo de voz avanzado por defecto.

  • Elegir una IA para cada chat.

Cada modelo de ChatGPT ofrece ventajas particulares. Algunos presentan una comunicación más expresiva, mientras que otros se destacan por su capacidad para analizar los temas con mayor profundidad.

Temas Relacionados

ChatGPTInteligencia artificialAjustesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

ChatGPT Go ya disponible en España por 9,99 euros: lo que debes saber de la suscripción más económica

Este plan permite usar las funciones más comunes de la IA, pero conserva algunas limitaciones y no incorpora las herramientas más avanzadas

ChatGPT Go ya disponible en

El cometa 3I/ATLAS revive la increíble advertencia de Stephen Hawking sobre alienígenas

La NASA confirmó que no supone ningún peligro para la Tierra y que mantendrá una distancia segura de nuestro planeta

El cometa 3I/ATLAS revive la

Apple roza los 4 billones de dólares impulsada por la fuerte demanda del iPhone 17

Las acciones de la compañía alcanzaron su nivel más alto tras el sólido inicio de ventas del iPhone 17 en China y Estados Unidos

Apple roza los 4 billones

Chun-Li se estrena en el videojuego Fatal Fury como DLC para PlayStation: fecha de lanzamiento

Este famoso personaje de la saga Street Fighter mantiene su estilo de combate basado en artes marciales y patadas veloces

Chun-Li se estrena en el

Estos son los mejores inventos de IA en 2025, según Times: aparece la supercomputadora Nvidia DGX Spark

Este equipo sobresale por integrar 1 petaflop de potencia y 128 GB de memoria en un diseño de escritorio compacto

Estos son los mejores inventos
DEPORTES
FIFA confirmó la suspensión por

FIFA confirmó la suspensión por falsificación de documentos para los jugadores de la selección de Malasia: los argentinos sancionados

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

En un partido frenético, Argentina le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 en su estreno en el Mundial Sub 17

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

TELESHOW
La desopilante confesión entre Nora

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

INFOBAE AMÉRICA

El retroceso récord de un

El retroceso récord de un glaciar en la Antártida preocupa a los científicos

Un diminuto fragmento asirio de 2.700 años hallado en Jerusalén brinda pistas sobre episodios descritos en textos sagrados

Imputaron al hombre detenido por el apuñalamiento múltiple en un tren de Inglaterra

Cyber Wow 2025: lo que debes saber si buscas promociones en pañales o pañitos húmedos

El único sobreviviente del accidente de Air India sufre estrés y no quiere hablar ni con su esposa e hijos: “Quiero estar sólo en mi casa”