Apple estaría preparando su primer iPad plegable, pantalla de 18 pulgadas y con Samsung

Apple, bajo la dirección de Tim Cook, estaría trabajando con Samsung Display en un panel de 18 pulgadas para un nuevo dispositivo. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple estaría desarrollando su primer iPad plegable, según Bloomberg. La compañía, dirigida por Tim Cook, habría iniciado una colaboración con Samsung Display Co. para crear un panel de aproximadamente 18 pulgadas para este nuevo dispositivo.

El objetivo sería ofrecer una pantalla donde el pliegue resulte prácticamente imperceptible, una solución que Apple también planearía implementar en su futuro iPhone plegable.

La intención de la empresa sería revitalizar la línea iPad, lanzada hace quince años por su cofundador Steve Jobs.

En los últimos años, la demanda de iPad ha disminuido, mientras que los usuarios muestran mayor preferencia por las computadoras Mac. A pesar de las proyecciones de crecimiento en las ventas para este año, los ingresos siguen lejos del récord alcanzado en 2021.

Qué más se conoce sobre el supuesto iPad plegable

Se presume que, además de la posible colaboración de Apple con Samsung Display Co. para el desarrollo de un iPad plegable, también se conoce el peso de los prototipos actuales.

Mientras el iPad Pro actual tiene un peso que varía entre 450 y 600 gramos según el modelo, las versiones de prueba del iPad plegable rondarían los 1,6 kg, un valor similar al de una MacBook Pro.

Quienes participan en el proyecto sostienen que el dispositivo guardaría semejanzas con el MateBook Fold de Huawei Technologies Co., una tableta plegable de 18 pulgadas presentada por la empresa china en mayo.

Este producto pesa cerca de medio kilo menos que los prototipos de Apple y se comercializa por aproximadamente USD 3.400, aunque actualmente solo está disponible en China.

Las diferencias en peso y precio reflejan los desafíos actuales en el desarrollo del modelo de Apple.

Cuándo se lanzaría el iPad plegable

Según algunas de las personas involucradas en el proyecto, se estima que el supuesto iPad plegable de Apple no llegue a lanzarse.

Apple suele dedicar años al desarrollo de grandes proyectos. (Apple)

Apple suele invertir varios años en el desarrollo de iniciativas importantes y ha demostrado estar dispuesta a cancelar proyectos que dejan de considerarse oportunidades de negocio sólidas o de utilidad estratégica.

El caso más significativo fue la cancelación del coche autónomo de la compañía en 2024. Recientemente, Apple habría abandonado también una versión más económica y ligera de sus gafas Vision Pro, identificada internamente como N100, tras años de trabajo, una decisión que tomó por sorpresa a su personal.

Cuáles es el modelo de iPad más reciente

El modelo más reciente de iPad es el Pro con chip M5, disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas. El M5 incorpora una arquitectura avanzada centrada en rendimiento y capacidades de inteligencia artificial, integrando una GPU de última generación y un Neural Accelerator en cada núcleo.

El iPad más reciente es el modelo Pro con chip M5, disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas. (Apple)

Según Apple, esto representa un aumento significativo en el desempeño, tanto para tareas profesionales como para aplicaciones basadas en IA.

El nuevo iPad Pro promete un rendimiento de inteligencia artificial hasta 3,5 veces superior respecto al iPad Pro con chip M4 y hasta 5,6 veces más rápido en comparación con el modelo con chip M1.

El chip de conectividad N1 brinda soporte para Wi-Fi 7, mejorando la velocidad y estabilidad de la conexión inalámbrica. Además, el módem C1X —presente por primera vez en los modelos con conectividad celular— incrementa el rendimiento de datos móviles hasta en un 50% con respecto a la generación anterior y mejora la eficiencia energética.

El chip N1 ofrece compatibilidad con Wi-Fi 7, mejorando la velocidad y estabilidad de la conexión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El dispositivo se comercializa en negro espacial y plata, en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas. Dispone de una pantalla Ultra Retina XDR, orientada a ofrecer una experiencia visual de alta calidad.

Con la integración de iPadOS 26, el iPad Pro está optimizado para abordar tareas creativas y profesionales exigentes, se caracteriza por la mejora en rendimiento y funcionalidades en comparación con las generaciones anteriores, de acuerdo con Apple.