JCC Pokémon Pocket: promociones, objetos inéditos y nueva carta de Pikachu para noviembre de 2025

JCC Pokémon Pocket revoluciona noviembre: set Megaascenso y nuevas recompensas llegan a la app - crédito The Pokémon Company

La llegada de noviembre trae importantes novedades a JCC Pokémon Pocket, la versión móvil del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. El lanzamiento del set Megaascenso y la activación de nuevas misiones y recompensas destacan entre las principales novedades para jugadores de todo el mundo. Además, la aplicación renueva su tienda con objetos exclusivos y habilita un nuevo intercambio con beneficios especiales para suscriptores.

Qué es JCC Pokémon Pocket

Siglas de Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, es un título gratuito para dispositivos iOS y Android, lanzado globalmente el 30 de octubre de 2024. Su premisa consiste en adaptar la experiencia del JCC clásico a un formato rápido y accesible para móviles.

El nuevo juego de celulares busca replicar la experiencia del juego de mesa de Pokémon con más de 20 años de historia. (Pokémon)

El sistema emplea mazos simplificados de 20 cartas, genera automáticamente la energía y establece el objetivo de conseguir solo 3 puntos para ganar. Esta adaptación ha impulsado la popularidad de la app entre quienes desean sumarse al coleccionismo y a las batallas en línea sin las complejidades del formato tradicional.

Novedades para el juego de Pokémon

El mes de noviembre marca el debut oficial del set Megaascenso, un paquete de cartas que expande las posibilidades de colección y juego. Junto con esta expansión, el equipo detrás de JCC Pokémon Pocket lanza una nueva tanda mensual de Misiones de Suscripción orientadas a quienes cuentan con una suscripción de pago. Estas misiones permiten obtener cartas y recursos adicionales mediante objetivos exclusivos, estimulando la participación continua en el ecosistema de la aplicación.

La tienda de JCC Pokémon Pocket también se ha actualizado con contenido temático y coleccionable. Desde monedas virtuales hasta accesorios prácticos y de exhibición, las novedades incluyen tapetes de juego, fundas protectoras de cartas, tableros de exhibición y carpetas con ilustraciones de Mega Blaziken.

Los coleccionistas y jugadores pueden personalizar su experiencia y mejorar la organización de su baraja gracias a estos elementos, que solo están disponibles por tiempo limitado durante la campaña de noviembre.

Pikachu es un Pokémon icónico de tipo eléctrico, famoso por ser la mascota de la franquicia y el compañero inseparable de Ash Ketchum en el anime

Reclama la carta promocional exclusiva de Pikachu

Otra de las novedades más relevantes es la activación de un nuevo sistema de intercambio de cartas, que, en esta ocasión, permite a los suscriptores acceder a una exclusiva carta promocional de Pikachu. Este incentivo fomenta la suscripción y aumenta el atractivo de participar activamente en los eventos mensuales de la aplicación.

Más regalos y obsequios en los juegos digitales de Pokémon

Pokémon GO igualmente presenta campañas especiales para noviembre, con un nuevo evento de Área Silvestre y la conclusión de la temporada Historias de Transformación. La app ofrece promociones, códigos activos y el nuevo GO Pass, que habilita recompensas y misiones de temporada.

Entre los principales códigos activos figuran FENDIxFRGMTxPOKEMON (para obtener objetos de personalización únicos) y bonificaciones variadas para celebrar aniversarios y eventos.

El GO Pass de noviembre 2025 se establece como la principal alternativa de progresión ese mes. Disponible desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre, permite obtener recompensas inmediatas como: encuentros con Pokémon temáticos y objetos de progresión y bonos por niveles alcanzados. Su versión Deluxe otorga, además, ventajas como Amuletos Afortunados, Superincubadoras adicionales y pases para eventos destacados.

Paralelamente, Niantic continúa enviando códigos de retorno y promociones personalizadas a jugadores inactivos para incentivar la reactivación de cuentas. Estos códigos proporcionan insumos de avance rápido, objetos evolutivos y premios de alta utilidad, aunque su vigencia es breve: suelen expirar en un plazo inferior a tres días desde su recepción.

El universo del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket y sus aplicaciones asociadas mantiene un ritmo constante de actualización y expansión de contenidos. Con la llegada del set Megaascenso, la carta promocional de Pikachu, misiones temáticas y recompensas dinámicas, noviembre se consolida como un periodo relevante tanto para coleccionistas experimentados como para nuevos jugadores que exploran el mundo digital de Pokémon en dispositivos móviles.