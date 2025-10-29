Tecno

Qué versión de Android acepta Netflix para ver series y películas

La plataforma de streaming funciona en celulares y tabletas Android que cumplan ciertos requisitos, entre ellos contar con Android 9 o superior

Netflix funciona en celulares y tabletas Android que cumplan los requisitos del sistema. REUTERS/Dado Ruvic/Archivo

Netflix es compatible con celulares y tabletas Android que cumplan ciertos requisitos. En general, se necesita que el dispositivo tenga Android 9 o una versión posterior y cuente con la certificación Google Play Protect para instalar la última versión de la aplicación.

Si el dispositivo utiliza una versión antigua de Android (entre la 5 y la 8), es posible que la app no sea compatible y que no se pueda instalar o actualizar a la versión más reciente.

Qué hacer si el dispositivo no es compatible con Netflix

Si el dispositivo tiene Android 5 a 8, la app podría no ser compatible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu dispositivo no es compatible con Netflix, puedes probar las siguientes opciones:

  1. Actualiza el sistema operativo: Verifica si hay actualizaciones disponibles para tu Android o iOS. Una versión más reciente podría permitir la instalación de Netflix.
  2. Accede desde el navegador: Si no puedes usar la app, prueba ingresar a Netflix directamente desde el navegador web de tu dispositivo.
  3. Usa otro dispositivo compatible: Considera ver Netflix en una Smart TV, computadora u otro teléfono o tableta compatible.
  4. Verifica la certificación: Asegúrate de que tu dispositivo esté certificado con Google Play Protect, ya que Netflix requiere esta certificación para poder instalarse y funcionar correctamente desde Google Play.

Si ninguna opción funciona, es posible que tu dispositivo ya no sea apto para nuevas aplicaciones y debas considerar actualizar a un modelo más reciente para disfrutar de Netflix sin inconvenientes.

Netflix es compatible con iPhone y iPad que usen iOS 16 o superior. REUTERS/Shannon Stapleton

A partir de qué versión de iOS es compatible Netflix

Netflix es compatible con dispositivos Apple que tengan iOS 16.0 o versiones posteriores. Para instalar y usar la última versión de la aplicación, tu iPhone o iPad debe contar con al menos esta versión del sistema operativo.

Si el dispositivo tiene una versión anterior, es posible que no puedas instalar la app o que solo puedas usar una versión antigua con funciones limitadas.

Netflix lanza Party Games

Netflix lanzó una función pensada para innovar la experiencia de videojuegos dentro de su plataforma. Para utilizarla, los usuarios solo necesitan acceder a la pestaña ‘Juegos’ en la app desde su televisor, elegir un juego y emplear el celular como control, sumándose fácilmente a la diversión.

“La compañía ha creado una manera completamente nueva de jugar, tan simple como ver una serie cualquier noche. Solo hace falta una cuenta de Netflix y un teléfono para acceder a este nivel de entretenimiento”, señaló Netflix.

Netflix presentó una función que busca mejorar la experiencia de videojuegos en su plataforma. (Netflix)

Entre los títulos que se podrán disfrutar están:

  • Fiesta LEGO: un multijugador que permite competir con amigos en distintos minijuegos y superar Desafíos temáticos para conseguir oro.
  • Un juego de palabras: los jugadores deben encontrar términos en una cuadrícula de letras desordenadas antes de que se termine el tiempo; se puede jugar solo o en grupos de hasta ocho personas.
  • Pictionary: Noche de juegos: versión digital del clásico, donde hay que dibujar y los demás jugadores adivinan la palabra.
  • Tetris Time Warp: incluye varias ediciones del famoso Tetris, desde la original de 1984 hasta la de Game Boy, para intentar lograr la mayor puntuación posible.
  • Intrusos: un participante no conoce el tema central y debe ser descubierto por los demás a partir de las pistas y respuestas.
El lanzamiento coincidió con la segunda parte de la temporada 2 de Merlina. (Créditos: Netflix)

Netflix también estrena ‘Momentos’

Netflix presentó una nueva función llamada ‘Momentos’, diseñada para que los usuarios puedan seleccionar y compartir partes específicas de películas o series.

A través de la app móvil, solo es necesario tocar el botón ‘Clip’ durante la escena elegida y ajustar la duración del fragmento antes de guardarlo en la sección ‘Mi Netflix’, donde estará disponible para volver a verlo o compartirlo.

Al compartirlo, el destinatario recibe una imagen junto a un enlace que lleva directamente al clip en la aplicación, siempre y cuando tenga una cuenta activa.

El lanzamiento coincidió con la llegada de la segunda parte de la segunda temporada de Merlina. Según Elmar Nubbemeyer, vicepresidente de Producto para Miembros, la función busca ofrecer a los usuarios una manera única de recordar y compartir sus momentos favoritos de la plataforma.

