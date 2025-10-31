Canva lanza su propio modelo de diseño y nuevas funciones con IA

Este modelo de diseño es capaz de comprender diferentes capas y formatos para potenciar sus funciones. (Canva)

La empresa australiana de herramientas creativas Canva dio a conocer su nuevo modelo de diseño fundamentado en inteligencia artificial, el cual permite generar composiciones con capas y objetos editables, lo que representa un cambio respecto a los generadores que hasta ahora producían imágenes planas estáticas.

Este avance se suma a la estrategia de la compañía de integrar más funciones inteligentes y ampliar su gama de productos para competir de manera directa en el segmento profesional y de marketing digital.

La organización señaló que este modelo ha sido entrenado sobre sus propios elementos, habilitando la creación de diseños cuyos componentes pueden modificarse individualmente.

La IA de Canva permitirá personalizar los diseños a un mayor nivel. (Canva)

Las capacidades del modelo incluyen la edición directa y detallada mediante indicaciones y posterior personalización manual de usuarios, además de funcionar en diversos formatos, como posteos para redes sociales, presentaciones, pizarras digitales y sitios web.

Robert Kawalsky, jefe global de producto de Canva, indicó a TechCrunch que anteriormente la plataforma utilizaba modelos de difusión para producir imágenes planas, pero que la innovación radica en “la posibilidad de partir de un prompt y luego iterar sobre el resultado uno mismo”.

Para Kawalsky, este enfoque resuelve uno de los principales desafíos del diseño visual asistido por inteligencia artificial: “Los usuarios quieren empezar con una instrucción pero poder perfeccionar el resultado en detalle”.

Mejoras y nuevas aplicaciones asistidas por IA

Durante el año, Canva ha desplegado funcionalidades potenciadas con IA, entre ellas un asistente conversacional denominado Canva AI, que ahora se encuentra disponible en toda la interfaz y en pestañas específicas de elementos y diseño.

Entre las novedades, los usuarios podrán mencionar directamente al asistente en comentarios para recibir sugerencias de texto o contenido multimedia mientras colaboran con colegas, además de generar objetos tridimensionales y replicar estilos gráficos detectados en la plataforma.

La compañía también ha conectado su herramienta de hojas de cálculo y su generador de mini aplicaciones, permitiendo la creación de widgets automatizados a partir de datos almacenados en planillas, facilitando la obtención de “insights” recurrentes.

Una plataforma integral de marketing

En el ámbito del marketing, Canva incorporó este año la startup especializada en analítica publicitaria MagicBrief, con la cual consolida su nueva suite Canva Grow. Este paquete utiliza IA tanto para crear activos digitales como para el análisis de sus resultados, e incluye la publicación directa de anuncios en plataformas como Meta, según explicó la empresa.

Plan de marketing en Canva Grow. (Canva)

De esta forma, los equipos de marketing pueden diseñar, lanzar y medir campañas desde un mismo entorno.

Adicionalmente, la firma presentó una función de creación de formularios integrados que busca ser alternativa a servicios como Google Forms, e introdujo un módulo de diseño de correos electrónicos, que permite a los usuarios generar plantillas adaptadas a la identidad visual de sus marcas, útiles para campañas de marketing y comunicaciones de seguimiento.

Entre las actualizaciones más relevantes, Canva anunció la disponibilidad permanente y gratuita de Affinity, el software profesional de diseño adquirido el año pasado, con el objetivo de competir en el terreno de Adobe.

Según la empresa, Affinity ahora contará con una interfaz renovada que integra capacidades vectoriales, de píxeles y maquetación, además de estar completamente vinculada con la plataforma Canva, posibilitando la transferencia instantánea de objetos entre ambas herramientas y el acceso a funciones generativas de Canva AI directamente desde Affinity.