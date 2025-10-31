Tecno

Canva lanza su propio modelo de diseño y nuevas funciones con IA

La actualización incorpora edición visual avanzada, automatización y nuevas utilidades para equipos creativos y empresas

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Este modelo de diseño es
Este modelo de diseño es capaz de comprender diferentes capas y formatos para potenciar sus funciones. (Canva)

La empresa australiana de herramientas creativas Canva dio a conocer su nuevo modelo de diseño fundamentado en inteligencia artificial, el cual permite generar composiciones con capas y objetos editables, lo que representa un cambio respecto a los generadores que hasta ahora producían imágenes planas estáticas.

Este avance se suma a la estrategia de la compañía de integrar más funciones inteligentes y ampliar su gama de productos para competir de manera directa en el segmento profesional y de marketing digital.

La organización señaló que este modelo ha sido entrenado sobre sus propios elementos, habilitando la creación de diseños cuyos componentes pueden modificarse individualmente.

La IA de Canva permitirá
La IA de Canva permitirá personalizar los diseños a un mayor nivel. (Canva)

Las capacidades del modelo incluyen la edición directa y detallada mediante indicaciones y posterior personalización manual de usuarios, además de funcionar en diversos formatos, como posteos para redes sociales, presentaciones, pizarras digitales y sitios web.

Robert Kawalsky, jefe global de producto de Canva, indicó a TechCrunch que anteriormente la plataforma utilizaba modelos de difusión para producir imágenes planas, pero que la innovación radica en “la posibilidad de partir de un prompt y luego iterar sobre el resultado uno mismo”.

Para Kawalsky, este enfoque resuelve uno de los principales desafíos del diseño visual asistido por inteligencia artificial: “Los usuarios quieren empezar con una instrucción pero poder perfeccionar el resultado en detalle”.

Las capacidades del modelo incluyen
Las capacidades del modelo incluyen la edición directa y detallada.

Mejoras y nuevas aplicaciones asistidas por IA

Durante el año, Canva ha desplegado funcionalidades potenciadas con IA, entre ellas un asistente conversacional denominado Canva AI, que ahora se encuentra disponible en toda la interfaz y en pestañas específicas de elementos y diseño.

Entre las novedades, los usuarios podrán mencionar directamente al asistente en comentarios para recibir sugerencias de texto o contenido multimedia mientras colaboran con colegas, además de generar objetos tridimensionales y replicar estilos gráficos detectados en la plataforma.

La compañía también ha conectado su herramienta de hojas de cálculo y su generador de mini aplicaciones, permitiendo la creación de widgets automatizados a partir de datos almacenados en planillas, facilitando la obtención de “insights” recurrentes.

Una plataforma integral de marketing

En el ámbito del marketing, Canva incorporó este año la startup especializada en analítica publicitaria MagicBrief, con la cual consolida su nueva suite Canva Grow. Este paquete utiliza IA tanto para crear activos digitales como para el análisis de sus resultados, e incluye la publicación directa de anuncios en plataformas como Meta, según explicó la empresa.

Plan de marketing en Canva
Plan de marketing en Canva Grow. (Canva)

De esta forma, los equipos de marketing pueden diseñar, lanzar y medir campañas desde un mismo entorno.

Adicionalmente, la firma presentó una función de creación de formularios integrados que busca ser alternativa a servicios como Google Forms, e introdujo un módulo de diseño de correos electrónicos, que permite a los usuarios generar plantillas adaptadas a la identidad visual de sus marcas, útiles para campañas de marketing y comunicaciones de seguimiento.

Entre las actualizaciones más relevantes, Canva anunció la disponibilidad permanente y gratuita de Affinity, el software profesional de diseño adquirido el año pasado, con el objetivo de competir en el terreno de Adobe.

Según la empresa, Affinity ahora contará con una interfaz renovada que integra capacidades vectoriales, de píxeles y maquetación, además de estar completamente vinculada con la plataforma Canva, posibilitando la transferencia instantánea de objetos entre ambas herramientas y el acceso a funciones generativas de Canva AI directamente desde Affinity.

Temas Relacionados

CanvaInteligencia artificialDiseñoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Carros: cuál es la diferencia entre torque y potencia

Los vehículos con alto torque suelen ser más pesados, pues necesitan mayor fuerza para poner en marcha su masa

Carros: cuál es la diferencia

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa el futuro laboral: los “humanos digitales” serán tus próximos compañeros de trabajo

El ejecutivo considera que estas herramientas abarcan desde ingenieros de software generados con IA capaces de programar, hasta enfermeros, contadores, abogados y profesionales del marketing

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

YouTube dará una nueva vida a videos antiguos: creadores verán su contenido actualizado a 4K

La plataforma de videos de Google usará inteligencia artificial para mejorar la resolución de videos con calidad inferior a 1080p

YouTube dará una nueva vida

El botón del iPhone que no conocías y que duplica la pantalla en la tele

Una función inalámbrica de Apple permite compartir contenido multimedia como videos, fotos y presentaciones en el hogar con el único requisito que los dos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi

El botón del iPhone que

Samsung Internet Browser llega a Windows con funciones enfocadas a la privacidad y seguridad

Quienes ya navegan en teléfonos y tablets Galaxy podrán sincronizar marcadores, historial y contraseñas utilizando Samsung Pass, lo que agiliza el inicio de sesión y el acceso a contenidos

Samsung Internet Browser llega a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno subió el presupuesto

El Gobierno subió el presupuesto destinado a hospitales, tras haber postergado la ley de emergencia pediátrica

Prorrogaron la implementación del nuevo sistema digital para el pago de trámites automotores

El Gobierno confirmó que el nuevo aumento en el precio del gas será del 7,20%

Pasó el 26 de octubre: ¿y ahora?

Ofrecieron una recompensa de $10 millones ante la falta de información del paradero de Luciana Muñoz

INFOBAE AMÉRICA
Afganistán y Pakistán acordaron mantener

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

El OIEA informó daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar en la guerra

Corea del Sur advirtió que el libre comercio enfrenta un futuro “tumultuoso” y destacó la importancia de la cooperación internacional

Una investigación de la ONU informó que la represión en Irán empeoró tras la guerra de los 12 días con Israel

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”