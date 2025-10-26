Cómo usar las aplicaciones vinculadas con ChatGPT: Spotify, Canva y más

Este vínculo implica compartir con ChatGPT los datos que hayas introducido en cada aplicación. (Reuters)

OpenAI ha lanzado recientemente la posibilidad de conectar cuentas de aplicaciones externas directamente con ChatGPT, permitiendo que el asistente interactúe de forma personalizada con plataformas como Spotify, Canva, Booking.com, Coursera, Expedia, Figma y Zillow.

Para activar estas funciones los usuarios deben iniciar sesión en ChatGPT, escribir el nombre de la aplicación en el prompt, y el asistente guía el proceso de conexión. Otra alternativa es acceder al menú de Configuración, buscando la sección de Apps y Conectores, donde se pueden gestionar los accesos y permisos.

Es fundamental advertir que este vínculo implica compartir con ChatGPT los datos que hayas introducido en cada aplicación., por lo que se recomienda revisar detenidamente las autorizaciones antes de conectar cuentas. En cualquier momento, los usuarios pueden desconectar estas aplicaciones desde la Configuración.

Canva

Canva es conocida por sus herramientas de edición accesibles para todo tipo de usuarios. (Canva)

Con la integración de Canva, quienes necesiten elaborar contenido visual pueden solicitar a ChatGPT que genere desde publicaciones para redes sociales hasta presentaciones en formato 16:9. Indicando detalles como fuentes, colores o dimensiones exactas, se obtienen bocetos que pueden editarse directamente en Canva para ajustar errores o detalles a gusto. Si bien los diseños creados desde la inteligencia artificial pueden incluir imágenes poco nítidas o errores ortográficos, este mecanismo agiliza la etapa inicial para creativos y profesionales.

Coursera

A través de la integración con Coursera, ChatGPT ayuda a buscar cursos en línea adecuados al nivel de conocimiento y las áreas de interés del usuario. Es posible solicitar “un curso intermedio de Python” y también comparar opciones en función de la calificación, duración o precio, antes de tomar la decisión de inscribirse. Además, el asistente puede resumir los temas incluidos en cada curso.

Booking.com

El vínculo con Booking permite encontrar con mayor facilidad un alojamiento. (Reuters)

El vínculo con Booking.com busca facilitar la búsqueda de hospedaje a los viajeros, especialmente a quienes visitan por primera vez un destino. Una vez conectada la cuenta, ChatGPT ofrece resultados de hoteles filtrados por ciudad, fechas, presupuesto, número de viajeros o cercanía al transporte público. Se pueden agregar detalles, como pedir opciones con desayuno incluido. Una vez elegido el alojamiento, el usuario accede al listado de Booking.com para finalizar la reserva.

Expedia

Con la integración de Expedia, los usuarios pueden solicitar sugerencias de hoteles y vuelos sin salir del chat. ChatGPT busca alternativas ajustadas a fechas, presupuesto, número de viajeros o nivel de estrellas, y luego muestra las opciones ideales. Para concluir la compra, el proceso se traslada a la web de Expedia, donde se efectúa la reserva final.

Spotify

Spotify es la plataforma digital de música con más usuarios en el mundo. (Reuters)

El soporte para Spotify permite a ChatGPT crear listas de reproducción personalizadas y recomendar canciones o álbumes según los gustos del usuario, el estado de ánimo o artistas favoritos. Entre las acciones disponibles, el asistente puede agregar o quitar canciones de la biblioteca, sugerir nuevas bandas o seleccionar episodios de podcasts y audiolibros. Las listas generadas aparecen directamente en la aplicación de Spotify, optimizando la experiencia de descubrimiento musical.

Figma

En relación con Figma, ChatGPT puede generar diagramas, mapas conceptuales o flujos de trabajo a partir de instrucciones textuales. Esta opción es útil para equipos que desean convertir ideas en documentación visual o crear hojas de ruta con hitos y fechas definidas. Los archivos pueden cargarse y ajustarse según las necesidades del grupo de trabajo, facilitando la organización de proyectos.

Zillow

Buscar una nueva vivienda se simplifica usando Zillow en ChatGPT. Mediante instrucciones textuales se pueden filtrar los inmuebles según precio, cantidad de habitaciones o zonas específicas. De esta manera, el asistente muestra las mejores opciones disponibles, acelerando la búsqueda y adaptándola a los requisitos de cada usuario.