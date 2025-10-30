Tecno

La luz del router WiFi que indica que alguien está robándote internet

Otras señales a tener en cuenta son la baja velocidad de internet y fallos en streaming

La seguridad de las redes
La seguridad de las redes WiFi domésticas protege la privacidad y la calidad de la conexión en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de las redes WiFi domésticas es clave para mantener la calidad de la conexión y proteger la privacidad de los usuarios. Si la velocidad del internet disminuye súbitamente, las páginas web tardan en cargar o las plataformas de streaming presentan interrupciones, puede ser indicio de que alguien está accediendo sin permiso a la red inalámbrica.

Antes de recurrir a herramientas complejas, observar las luces de tu router WiFi puede ayudar a identificar intrusos y tomar acciones para preservar el ancho de banda y la seguridad informática.

Cuál es la luz del router WiFi que nos avisará si hay intrusos

El router WiFi cuenta con una serie de luces LED en el panel frontal. Cada indicador cumple una función específica según el fabricante, pero su significado funciona de manera universal en la mayoría de casos.

Por ejemplo, la luz de encendido (Power) certifica la entrada de corriente, mientras que la de Internet informa sobre la comunicación con el proveedor del servicio.

Observar las luces LED del
Observar las luces LED del router WiFi permite detectar accesos no autorizados de manera sencilla y rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la luz más relevante para detectar accesos no autorizados es la de WLAN o WiFi, que refleja la actividad inalámbrica en la red. En condiciones normales, este indicador parpadea cada vez que un dispositivo intercambia datos. Analizar la intensidad y el patrón de ese parpadeo permite tener un primer indicio sobre si otros usuarios, ajenos al hogar, consumen tu conexión.

El procedimiento es simple: apaga o desconecta todos los aparatos que utilizan la red WiFi, desde computadoras y móviles, hasta electrodomésticos inteligentes y consolas. Si, tras asegurarte de que ninguno de tus dispositivos está conectado, la luz correspondiente a la red inalámbrica sigue parpadeando de forma insistente, probablemente algún tercero esté utilizando la red sin autorización.

Un parpadeo constante indica que hay una transmisión de datos activa, por lo que la presencia de esa actividad sin dispositivos propios operativos en casa puede considerarse una alarma.

Este método visual, aunque sencillo y rápido, funciona sobre todo en entornos con pocos dispositivos y actividad controlada. Si el hogar integra muchos aparatos inteligentes, identificar la verdadera fuente del parpadeo puede ser más complicado. Aun así, sirve como primera línea de vigilancia y permite a cualquier usuario, incluso sin experiencia técnica, realizar una inspección inicial.

El parpadeo constante de la
El parpadeo constante de la luz WLAN del router WiFi revela actividad sospechosa en la red inalámbrica doméstica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Claves para detectar actividad sospechosa en el router

La interpretación de las luces no se limita solo al WiFi. Algunos indicadores adicionales pueden aportar señales reveladoras:

  • Luz de WPS (Wi-Fi Protected Setup): si permanece encendida o parpadea sin que el botón haya sido presionado recientemente, es posible que alguien esté intentando conectarse de forma no autorizada.
  • Luces de puertos LAN: si no hay computadoras o dispositivos conectados por cable, pero las luces de estos puertos parpadean, se debe investigar posible uso indebido.

Los colores también tienen un papel fundamental. Una luz de Internet que pasa abruptamente del verde al rojo o naranja suele indicar problemas de conexión a nivel del proveedor, no necesariamente un robo, pero sí alerta sobre posibles cortes o configuraciones incorrectas.

Del mismo modo, una luz de conexión (DSL/FTTH) apagada o en rojo, en ausencia de conexión esperada, puede evidenciar una falla técnica.

Acceder al panel de administración
Acceder al panel de administración del router permite ver y bloquear dispositivos desconocidos conectados a la red WiFi.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos alternativos para identificar intrusos de WiFi

  • Revisar los dispositivos conectados al router

Acceder al panel de administración del router es una de las estrategias más eficaces. Para ello, basta con ingresar la dirección IP del dispositivo (en general 192.168.1.1 o 192.168.1.0) en el navegador e iniciar sesión con las credenciales del administrador.

En el apartado Dispositivos Conectados, Network Map o DHCP Server, se despliega la lista de equipos que utilizan la red WiFi en ese momento, identificados a través de sus direcciones MAC e IP.

Si aparecen dispositivos que no reconoces, existe la posibilidad de bloquearlos desde el mismo panel o crear listas blancas y negras para refinar el acceso.

  • Consultar los registros del enrutador

Si los dispositivos no deseados no están conectados en el momento de la revisión, aún es posible detectarlos mediante la inspección de los registros de actividad del router. Esta función permite identificar conexiones pasadas, fechas y direcciones MAC, una herramienta especialmente útil si se sospecha de intrusiones eventuales o intermitentes.

  • Aplicaciones y herramientas de terceros

El mercado tecnológico ofrece diversas aplicaciones y escáneres de red capaces de detectar de forma automática y en tiempo real todos los equipos conectados a la red WiFi, con posibilidad de identificar rápidamente a los aparatos desconocidos.

