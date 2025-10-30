Tecno

Director de ingeniería en Google lanza predicción sobre la salud humana: “en 2032 comenzaremos a rejuvenecer”

El reconocido futurista afirma que el progreso tecnológico está acelerando la lucha contra el envejecimiento y que pronto la longevidad humana podrá extenderse de forma ilimitada

Ray Kurzweil, ingeniero de Google y uno de los pensadores más influyentes en el ámbito tecnológico, ha vuelto a generar debate con una nueva afirmación sobre el futuro de la humanidad. El especialista aseguró recientemente que las personas que logren mantenerse con vida y buena salud en los próximos cinco años podrían llegar a vivir hasta los 500 años, gracias al desarrollo acelerado de la ciencia y la Inteligencia Artificial (IA).

Durante una conferencia reciente, el reconocido inventor y futurista señaló que el progreso científico se encuentra en una etapa de crecimiento exponencial, y que ese ritmo pronto permitirá alcanzar lo que denomina “la velocidad de escape de la longevidad”. Según explicó, ese punto marcará el momento en el que cada año adicional de vida humana permitirá ganar más de un año de expectativa gracias a los avances médicos y tecnológicos.

Kurzweil, quien ocupa el cargo de director de ingeniería en Google, ha sostenido durante años que la IA será clave en la transformación biológica del ser humano. En esta ocasión, reiteró que la fusión entre el hombre y la tecnología es inminente y que en menos de una década se producirá un cambio radical en la forma en la que entendemos la vida y la salud. “Si estás vivo dentro de cinco años, es muy probable que llegues a vivir hasta los 500”, aseguró durante su intervención.

El científico argumenta que actualmente el progreso médico permite “recuperar cuatro meses de longevidad por cada año vivido”, pero que esta proporción aumentará a medida que la innovación tecnológica avance a un ritmo cada vez mayor. En su opinión, el desarrollo de terapias de rejuvenecimiento celular, nanotecnología aplicada al cuerpo humano e inteligencia artificial médica permitirán frenar e incluso revertir el envejecimiento.

Kurzweil ha sido reconocido en numerosas ocasiones por anticipar con acierto varios hitos tecnológicos, como el surgimiento de los asistentes virtuales o el papel central de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Sin embargo, su visión sobre la inmortalidad tecnológica y la fusión entre humanos y máquinas también ha generado escepticismo entre parte de la comunidad científica, que considera que aún no existen pruebas suficientes para sostener esas proyecciones.

En su discurso, el experto también insistió en que la humanidad se encuentra muy cerca de alcanzar un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial. De acuerdo con sus estimaciones, en 2029 las máquinas superarán la inteligencia humana, dando paso a una nueva era de “cooperación entre cerebros biológicos y digitales”. Este escenario, según su perspectiva, permitirá a las personas acceder a tratamientos personalizados, diagnósticos instantáneos y sistemas de reparación celular impulsados por IA.

Kurzweil ha sido durante décadas una figura central en el debate sobre el futuro de la tecnología. Además de su trabajo en Google, es autor de varios libros sobre el avance de la inteligencia artificial, entre ellos La singularidad está cerca, en el que plantea que el progreso tecnológico crece de forma exponencial y que en algún momento las máquinas alcanzarán un nivel de conciencia comparable al humano.

A lo largo de su carrera, ha impulsado la idea de que la biología humana es un sistema de información que puede ser comprendido, optimizado y, eventualmente, modificado por la tecnología. De hecho, sostiene que las mejoras en genética, nanotecnología e inteligencia artificial serán las herramientas que permitirán alcanzar una longevidad extrema, con seres humanos capaces de reparar órganos y células mediante procesos automatizados.

Pese a las controversias, Kurzweil mantiene su optimismo respecto al papel de la ciencia en la extensión de la vida. “Estamos avanzando a una velocidad sin precedentes. El envejecimiento ya no será un límite fijo, sino una condición que podremos controlar”, expresó. Para el futurista, la clave no es solo vivir más años, sino hacerlo con buena salud, y considera que la combinación de la biología con la inteligencia artificial permitirá lograrlo.

Con 76 años y más de 80 premios internacionales en su haber, Kurzweil continúa siendo una de las voces más escuchadas en Silicon Valley. Aunque algunos de sus pronósticos son vistos como utópicos, su influencia en el desarrollo de la tecnología moderna y su visión del futuro siguen marcando la conversación sobre el rumbo que tomará la humanidad en las próximas décadas.

