Cómo activar el modo Halloween de Alexa y qué funciones tiene

Alexa transforma la experiencia de Halloween en casa con juegos, historias y efectos especiales para toda la familia. (Amazon)

Alexa también se disfraza en Halloween, permitiendo transformar la experiencia en casa en algo especial durante esta tradicional festividad con juegos, historias y efectos especiales.

Aprovechando las funciones de búsqueda del dispositivo es posible pasar un rato agradable interactuando con el asistente de voz junto a toda la familia y con comandos sencillos.

Cómo activar el modo Halloween en Alexa

El proceso para activar el modo Halloween en Alexa resulta sencillo y rápido. Los usuarios solo deben emitir el comando de voz “Alexa, activa el modo Halloween”, una frase que convierte instantáneamente al asistente en el anfitrión ideal de la jornada más escalofriante del año.

A partir de ese momento, Alexa introduce diversos elementos que enriquecen la atmósfera festiva: reproduce clásicos musicales propios de la temporada, sugiere historias de terror y, en las viviendas con luces inteligentes compatibles, sincroniza sus colores a tonos rojos, naranjas o violetas.

La integración de Alexa con luces inteligentes permite crear una atmósfera visual temática con colores rojos, naranjas y violetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad con dispositivos de domótica, como las luces inteligentes, potencia la experiencia sensorial, ya que cada estímulo preparado por el asistente se acompaña de un ambiente visual temático.

Durante la configuración y prueba de este modo, se ha comprobado que basta con una sola intervención de voz para que la ambientación obtenida sea instantánea, permitiendo que niños y adultos disfruten de la festividad con un toque tecnológico.

Qué se puede hacer con el modo Halloween de Alexa

Además del modo principal, Alexa despliega una serie de comandos específicos diseñados para diversificar la experiencia de Halloween y adaptarse a la preferencia de los usuarios. Entre los favoritos se encuentra la posibilidad de escuchar historias de terror.

Basta con pedir “Alexa, cuéntame una historia de terror” para que el asistente relate leyendas icónicas del imaginario popular, como La Llorona o El Jinete sin Cabeza. Estos relatos, adaptados para el disfrute de audiencias de distintas edades, contribuyen al ambiente general y ofrecen entretenimiento para toda la familia, siempre bajo la supervisión de un adulto en caso de contar con oyentes pequeños.

El modo bruja de Alexa introduce una voz y actitud distintas, ideal para juegos y dinámicas grupales en reuniones de Halloween. (AMAZON)

Otra opción destacable es el “modo bruja”, al cual se accede al decir “Alexa, activa el modo bruja”. En este caso, la asistente virtual adopta no solo una voz distinta, sino una actitud completamente diferente, encarnando a una hechicera capaz de lanzar un hechizo mágico. Esta característica multiplica las oportunidades de juego, ideal para dinámicas grupales o reuniones temáticas en casa.

Un comando que suele sorprender es “Alexa, mi casa me da miedo”. La activación de esta frase genera una reacción inesperada por parte del asistente, pues busca asustar a los presentes mediante sonidos o frases sorpresivas diseñadas para provocar risas y romper el hielo en encuentros temáticos.

El dispositivo también ha desarrollado un juego de audio interactivo llamado “Casa embrujada”, accesible a través del comando “Alexa, abre casa embrujada”. En esta modalidad, el usuario participa activamente de un recorrido virtual por una mansión fantasmal.

El juego interactivo 'Casa embrujada' de Alexa propone un recorrido virtual por una mansión fantasmal con desafíos y decisiones para los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la travesía, el asistente guía a los participantes planteando elecciones y situaciones que demandan respuestas rápidas, generando así una atmósfera envolvente y lúdica. Este tipo de propuestas incorpora elementos de juego que estimulan la creatividad y el trabajo en equipo, resultando ideales para compartir en grupo o en familia.

Para quienes buscan sensaciones más intensas, existe el comando “Alexa, asústame”. Al activarlo, la asistente virtual emite una risa macabra y estremecedora, perfecta para sorprender a los más valientes o añadir un toque inesperado en plena fiesta de Halloween.

Sumado a esto, la función de recomendar películas de terror complementa la experiencia. Al solicitarle a Alexa una sugerencia para un maratón de cine terrorífico, el asistente puede enumerar títulos clásicos y actuales del género, facilitando la organización de una velada temática en casa.