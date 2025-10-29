Truco para ver todos los dispositivos conectados a una red WiFi y eliminar los desconocidos

En la lista de aparatos conectados se pueden encontrar ordenadores, portátiles, teléfonos, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar la presencia de dispositivos no autorizados en una red WiFi doméstica o laboral es fundamental para preservar la velocidad y la calidad de la conexión a internet.

Cuando personas extrañas acceden sin permiso, el rendimiento de la red puede verse comprometido, lo que subraya la importancia de identificar con precisión cuántos y cuáles aparatos están conectados en cada momento.

Existen dos métodos principales para obtener esta información: el uso de aplicaciones especializadas y el acceso directo a la configuración del router a través de un navegador web. Ambos procesos permiten visualizar un listado detallado de los dispositivos conectados y facilitan la detección de accesos no autorizados.

Qué aplicaciones permiten ver los dispositivos conectados al WiFi de forma segura

Es un método que es fácil de hacer y debe contar con la instalación de los programas desde tiendas oficiales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones como Fing, disponible para sistemas Android y iOS, y Wireless Network Watcher, diseñada para Windows, se han consolidado como herramientas eficaces para escanear la red WiFi.

El proceso comienza descargando la aplicación desde la tienda correspondiente, ya sea Google Play para dispositivos Android o la App Store para teléfonos con iOS. Una vez instalada, solo con abrir la aplicación y ejecutar el escaneo de la red WiFi a la que se está conectado.

Al concluir el análisis, la herramienta presenta un listado completo de los dispositivos conectados, proporcionando datos técnicos relevantes como la dirección IP, la dirección MAC y, en ocasiones, el nombre identificador del aparato.

Este listado no solo incluye computadoras y teléfonos, están aparatos como el router, impresoras o dispositivos streaming, entre ellos un Chromecast. Para identificar conexiones sospechosas, se debe comparar la lista generada por la aplicación con los dispositivos que el usuario reconoce como propios.

Cómo ver los dispositivos conectados a una red WiFi desde un navegador web

Esta forma evita descargar apps externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en acceder directamente a la configuración del router mediante un navegador web. Este método permite gestionar diversos aspectos de la red, incluida la visualización en tiempo real de los dispositivos conectados.

El procedimiento inicia al abrir un navegador en cualquier dispositivo y escribir en la barra de direcciones la dirección IP del router. Las direcciones más habituales son “192.168.1.1”, “192.168.0.1” y “192.168.1.254”.

Si se desconoce la dirección específica, puede consultarse en la etiqueta del router, en el manual de usuario o mediante los comandos ipconfig (en Windows) o ifconfig (en Mac o Linux).

Qué se necesita para acceder a los dispositivos conectados a la red WiFi

Para ciertos datos se debe tener acceso al router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez ingresada la dirección IP, el sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña del router. Si estos datos no han sido modificados, suelen ser valores predeterminados como “admin” para ambos campos, o “admin” como usuario y “password” como contraseña. Este dato suele estar disponible en la etiqueta del dispositivo.

Dentro del panel de configuración, es necesario localizar la sección que muestra los dispositivos conectados, la cual puede denominarse “Dispositivos conectados”, “Lista de dispositivos”, “Clientes DHCP” o “Red local”.

En este apartado se presenta un listado de todos los aparatos actualmente conectados a la red, sumado a su dirección IP, dirección MAC y, en ocasiones, el nombre del dispositivo.

Por qué es clave conocer los dispositivos conectados a la red y cómo eliminarlos

Cambiar cada cierto tiempo la clave permite reducir las filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponer de estos datos permite identificar rápidamente cualquier acceso no autorizado y adoptar medidas para proteger la red WiFi del hogar. El método más efectivo para expulsar dispositivos ajenos consiste en modificar la contraseña del WiFi desde la configuración del router de internet.

Al realizar este cambio, todos los aparatos conectados pierden su vínculo inmediato con la red, incluidos los no reconocidos. Solo quienes reciban la nueva clave podrán volver a conectarse.

Este procedimiento obliga a autenticar cada dispositivo nuevamente, así que se debe elegir una contraseña robusta que combine letras, números y símbolos.