Tecno

Swift, el lenguaje de Apple, se integra oficialmente en Android por primera vez

Swift, el lenguaje de programación creado por Apple, ya puede utilizarse oficialmente para desarrollar aplicaciones en Android

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Swift, el lenguaje de programación
Swift, el lenguaje de programación de Apple, será de código abierto. (Foto: Swift)

Después de casi una década de coexistencia separada entre los ecosistemas de Apple y Android, el lenguaje de programación Swift acaba de derribar una de las fronteras más firmes del desarrollo móvil. Por primera vez, los desarrolladores podrán crear aplicaciones para Android utilizando de forma oficial el lenguaje diseñado por Apple.

El proyecto de código abierto de Swift anunció el lanzamiento de las primeras versiones del kit de desarrollo (SDK) para Android, lo que significa que los programadores contarán con herramientas oficiales, documentación y soporte estable para trabajar con este lenguaje en el sistema operativo de Google.

Aunque en los últimos años algunos desarrolladores habían logrado adaptar Swift a Android mediante proyectos experimentales o librerías no oficiales, esta es la primera vez que la comunidad detrás del lenguaje ofrece un soporte formal y estructurado para el entorno.

Switf, el lengua de programación
Switf, el lengua de programación de Apple, también servirá para crear aplicaciones para Android. (Apple)

Swift, creado por Apple en 2014 como una alternativa moderna a Objective-C, se ha convertido en el pilar del desarrollo de software para iOS, macOS y otros sistemas de la compañía. Su diseño busca combinar rendimiento, seguridad y facilidad de uso, lo que le ha permitido ganarse un lugar entre los lenguajes más populares del mundo.

Sin embargo, su adopción había estado limitada por el ecosistema cerrado de Apple. Con este paso, Swift deja de ser una herramienta exclusiva y se convierte en una opción viable para el desarrollo multiplataforma.

La llegada de Swift al universo Android no implica que las aplicaciones creadas con este lenguaje se verán o funcionarán igual que las de iPhone. El SDK no incluye SwiftUI, la tecnología que Apple utiliza para construir las interfaces visuales en sus dispositivos. En su lugar, el enfoque se centra en permitir que los desarrolladores escriban la lógica de negocio —el núcleo de funciones, procesos y manejo de datos— una sola vez en Swift y puedan reutilizarla tanto en aplicaciones de iOS como de Android.

Los desarrolladores de aplicaciones para
Los desarrolladores de aplicaciones para Android podrán usar Swift de Apple para hacer más fácil su trabajo.

En la práctica, esto significa que el código que define cómo funciona la aplicación será común para ambas plataformas, mientras que la parte visual seguirá desarrollándose con las herramientas nativas de Android, como Jetpack Compose.

De este modo, una aplicación escrita en Swift para Android no perderá su identidad ni sus elementos característicos del sistema de Google, sino que mantendrá la apariencia y el comportamiento esperados por los usuarios.

El nuevo SDK incluye además un proyecto llamado swift-java, que crea puentes automáticos entre ambos lenguajes para que Swift pueda comunicarse con las funciones y bibliotecas de Android sin necesidad de complicadas configuraciones manuales. Esto permite que las aplicaciones aprovechen el potencial de Swift sin renunciar a los recursos del sistema operativo de Google.

Apple decidió que su lenguaje
Apple decidió que su lenguaje de desarrollo sea de código abierto.

El impacto del anuncio ha sido inmediato en la comunidad de desarrolladores. En foros especializados como YCombinator o Reddit, las discusiones se multiplicaron en torno a las implicaciones de este movimiento. La mayoría coincide en que se trata de un avance significativo para la eficiencia y la colaboración entre equipos de desarrollo. Uno de los puntos más celebrados es la posibilidad de unificar la base de código, lo que facilita mantener la coherencia de las funciones en diferentes plataformas y reduce los tiempos de lanzamiento.

La recepción también ha sido positiva porque el enfoque evita uno de los problemas más frecuentes en las soluciones multiplataforma: las interfaces poco naturales. Tecnologías como Flutter o React Native, aunque eficaces, suelen generar aplicaciones que no siempre se integran de forma perfecta con los entornos nativos. En este caso, al mantener separada la interfaz y centrarse en compartir la lógica interna, el resultado promete una mejor experiencia de usuario.

Para muchos expertos, este cambio refleja una tendencia mayor en la industria: la búsqueda de flexibilidad y eficiencia por encima del ecosistema cerrado. Los desarrolladores buscan lenguajes que les permitan trabajar en múltiples entornos sin duplicar esfuerzos ni comprometer el rendimiento. Swift, con su rendimiento nativo y su comunidad activa, podría convertirse en una alternativa real frente a otras soluciones de desarrollo cruzado.

Aplicaciones para Apple y Android
Aplicaciones para Apple y Android podrán ser realizadas en un solo programa.

Aunque se trata de una primera versión del SDK y todavía faltan mejoras por implementar, la iniciativa ya está siendo considerada como uno de los pasos más relevantes del año en materia de desarrollo móvil. Con el tiempo, podría redefinir cómo se construyen las aplicaciones y cómo colaboran los equipos que trabajan a ambos lados del ecosistema digital. Swift, el lenguaje que nació para el iPhone, acaba de encontrar un nuevo hogar en Android.

Temas Relacionados

AppleAndroidLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los iPhone que se quedarán sin WhatsApp desde el 31 de octubre de 2025

Los usuarios deben verificar la versión de iOS instalada para saber si su teléfono sigue siendo compatible

Estos son los iPhone que

Cuánto valen las nuevas gafas inteligentes de Ray-Ban y Oakley con Meta

Ambas gafas inteligentes integran Meta AI, permitiendo comandos de voz y acceso a información en tiempo real

Cuánto valen las nuevas gafas

Sony prepara la despedida de PS4: los primeros servicios dejarán de funcionar en 2026

La consola, lanzada en 2013, se despide tras más de una década de éxitos y más de 117 millones de unidades vendidas en todo el mundo

Sony prepara la despedida de

Guillermo del Toro vuelve a arremeter en contra de la IA: “preferiría morir” antes de usarla

El director latino reafirma su postura crítica ante la tecnología generativa, y defiende la importancia del trabajo humano y el arte auténtico en la industria del cine

Guillermo del Toro vuelve a

Nintendo Switch Online revela su próximo juego gratuito por tiempo limitado para América

La promoción forma parte del programa de juegos de muestra del servicio online, que también incluye acceso a títulos clásicos y beneficios exclusivos

Nintendo Switch Online revela su
ÚLTIMAS NOTICIAS
A un año del derrumbe

A un año del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: qué pasó con la causa y por qué no hay detenidos

Video: un colectivo chocó de forma brutal contra un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba

El dólar retrocedió 2% y cerró a $1.460 tras el anuncio del BCRA sobre compra de reservas

Los jubilados volvieron a marchar al Congreso y la policía aplicó el protocolo antipiquete

Un intendente bonaerense anunció que los jubilados no pagarán tasas municipales durante los próximos dos años

INFOBAE AMÉRICA
Condenaron a dos presuntos miembros

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos inusuales en las instalaciones nucleares de Irán: “El uranio enriquecido al 60% sigue allí”

TELESHOW
Evelyn Botto reveló el mensaje

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”

Emilia Attias celebró el cumpleaños de su hija Gina con una fiesta llena de amor, pizza y cerámica