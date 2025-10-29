Motorola presenta en Perú el moto G86 Power y el moto G06: duran más de dos días de batería

Motorola presenta sus nuevos modelos moto g06 y moto g86. (Motorola)

Motorola amplía su catálogo en Perú con dos nuevos teléfonos inteligentes diseñados para usuarios que buscan autonomía, durabilidad y rendimiento confiable. Se trata del Motorola G86 Power y el Moto G06, dos modelos que refuerzan la presencia de la marca en la gama media con apuestas centradas en la batería, la resistencia y la integración de inteligencia artificial.

El Motorola G86 Power es el más potente de ambos. Llega con una batería de 6.720 mAh, una de las más grandes del mercado actual, capaz de ofrecer hasta dos días de autonomía continua, según los estándares de la marca. Esta cifra lo posiciona como uno de los teléfonos con mayor duración de carga en su segmento, una característica que responde a una de las principales demandas de los usuarios actuales.

Más allá de la batería, el dispositivo destaca por su resistencia. Incluye certificación IP68/IP69, lo que garantiza protección frente al polvo, la humedad y la inmersión en agua, además de soportar chorros de agua caliente de hasta 80 grados. A ello se suma la certificación militar MIL-STD-810H, que lo hace resistente a temperaturas extremas y presiones elevadas, convirtiéndolo en uno de los modelos más robustos lanzados este año.

Motorola lanzó su moto g86 Power con una súper batería, resistencia e inteligencia artificial. (Motorla)

En cuanto a la pantalla, el G86 Power incorpora un panel POLED de 6,67 pulgadas con resolución Super HD (1.220 x 2.712 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza fluidez en desplazamientos y animaciones. El brillo máximo alcanza 4.500 nits, una cifra inusual incluso entre los teléfonos de gama alta, lo que permite una excelente visibilidad bajo la luz solar directa. El cristal Corning Gorilla Glass 7i añade una capa extra de protección frente a caídas o rayaduras.

El rendimiento está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD. Este conjunto ofrece fluidez en tareas diarias y estabilidad en multitarea, aunque su carga rápida de 30 W podría quedarse corta frente a competidores que ya superan los 60 W en este apartado.

En el apartado fotográfico, el teléfono equipa una cámara principal de 50 megapíxeles Sony LYTIA 600, junto a un gran angular y macro de 8 MP, además de una cámara frontal de 32 MP. Las capturas ofrecen nitidez suficiente para el uso cotidiano, aunque sin innovaciones notables frente a generaciones anteriores.

Motorola lanzó su moto g86 Power con una súper batería, resistencia e inteligencia artificial. (Motorla)

El software mantiene la filosofía de la marca con un Android 15 limpio, prácticamente sin capas añadidas, lo que garantiza una experiencia fluida y cercana a la versión original del sistema. Cabe mencionar que Motorola ofrece en sus gamas media dos años de actualizaciones de software y tres años de actualizaciones de seguridad.

Por otro lado, el Moto G06 se posiciona como una alternativa dentro de la gama media, con una propuesta centrada en el tamaño de pantalla, el diseño y el equilibrio general. Este modelo cuenta con una pantalla HD+ de 6,9 pulgadas, la más grande de su serie, y una tecnología Water Touch, que permite su uso con los dedos mojados. También suma sonido envolvente Dolby Atmos y altavoces estéreo con Bass Boost, ideal para quienes consumen contenido multimedia.

El Moto G06 incorpora una cámara principal de 50 MP con mejoras impulsadas por inteligencia artificial que optimizan retratos y escenas nocturnas, además de una cámara frontal de 8 MP para selfies. Su cuerpo está cubierto con cuero vegano resistente al polvo y las huellas, cuenta con protección IP64 contra salpicaduras y un cristal Gorilla Glass 3, lo que refuerza su durabilidad.

Motorola lanza su moto g06 para la gama media. También cuenta con gran batería e inteligencia artificial. (Foto: Motorola)

Su rendimiento está a cargo del procesador MediaTek Helio G81 Extreme, junto a 12 GB de RAM con RAM Boost y almacenamiento interno de 128 o 256 GB, ampliables hasta 1 TB. La batería de 5.200 mAh promete conservar hasta el 80% de su capacidad incluso después de cinco años de uso, un aspecto destacado frente a la competencia.

Entre sus funciones más modernas sobresale Circle to Search, que permite buscar información al instante con solo rodear un elemento en la pantalla, además de la integración del asistente Gemini de Google, con el que los usuarios pueden redactar correos, organizar tareas o realizar búsquedas mediante texto, voz o imagen.

Ambos modelos ya se encuentran disponibles en Perú, consolidando la estrategia de Motorola de ofrecer dispositivos con alta autonomía, durabilidad extrema y funciones inteligentes a precios accesibles. Mientras el G86 Power apuesta por la resistencia y el rendimiento sostenido, el G06 equilibra tecnología y diseño para un público más amplio dentro del segmento medio.

Motorola lanza su moto g06 para la gama media. También cuenta con gran batería e inteligencia artificial. (Foto: Motorola)