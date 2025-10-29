Este es el nuevo método para liberar espacio en WhatsApp

La función detalla la cantidad de imágenes, videos, documentos y otros archivos compartidos. REUTERS/Dado Ruvic

Meta ha anunciado recientemente una actualización para WhatsApp que facilitará gestionar el almacenamiento en los dispositivos móviles. La nueva función de ‘Administrar almacenamiento’ se presenta como una solución rápida y personalizada para quienes acostumbran quedarse sin espacio, permitiendo revisar y eliminar archivos multimedia directamente desde cada chat.

Cómo funciona la función ‘Administrar almacenamiento’ por chat en WhatsApp

La herramienta de ‘Administrar almacenamiento’ se integra dentro de la configuración individual de cada conversación. Su funcionamiento es intuitivo: al acceder al chat deseado, basta con pulsar sobre el nombre del contacto para encontrar la nueva opción, donde se muestra el volumen exacto de datos que ocupa ese intercambio.

La función detalla la cantidad de imágenes, videos, documentos y otros archivos compartidos, permitiendo al usuario seleccionar cuáles eliminar para liberar espacio en el teléfono.

Meta ha anunciado recientemente una actualización para WhatsApp que facilitará gestionar el almacenamiento en los dispositivos móviles. REUTERS/Dado Ruvic

Esta mejora ofrece una visión clara sobre cuánto almacenamiento consume cada chat, algo especialmente útil para usuarios que envían y reciben gran cantidad de contenido multimedia. WhatsApp va desplegando la función gradualmente, primero a través de las versiones beta para iOS (25.31.10.70) y Android (2.25.31.13), según reportó WABetaInfo.

Pasos para liberar espacio en WhatsApp con el nuevo método

A diferencia del sistema anterior, que permitía gestionar todos los archivos acumulados en la aplicación desde Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, la nueva funcionalidad pone el foco en administrar contenido por conversación, ofreciéndole al usuario más control y rapidez en la gestión.

En cuanto la actualización esté disponible de forma general, el procedimiento para utilizarla será sencillo: se ingresa al chat elegido, se accede a la sección de ‘Administrar almacenamiento’ y se visualiza el peso total de los archivos. Allí, con solo seleccionar el material deseado y confirmar su eliminación, el usuario podrá optimizar el espacio de su móvil en cuestión de minutos.

La nueva función de ‘Administrar almacenamiento’ se presenta como una solución rápida y personalizada. REUTERS/Dado Ruvic

Meta continúa trabajando para que esta y otras funcionalidades lleguen a las versiones estables de WhatsApp tanto en iOS como en Android, brindando una experiencia más eficiente, personalizada y ajustada a la demanda creciente de almacenamiento que caracteriza al intercambio frecuente de fotos y videos en la aplicación.

Las seis nuevas funciones de WhatsApp que ya están disponibles

WhatsApp ha sumado recientes actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios, incorporando herramientas para personalización, soluciones prácticas en la gestión de chats, archivos y nuevas formas de expresión visual. Estas funciones ya están disponibles o en fase de implementación para millones de personas alrededor del mundo.

Una de las novedades principales es la inclusión de Live Photos para iOS y fotos en movimiento para Android, que permiten enviar imágenes que incorporan sonido y movimiento, similares a breves clips. Esto ofrece una manera más expresiva de compartir momentos, añadiendo dinamismo y realismo a las conversaciones.

Una de las novedades principales es la inclusión de Live Photos para iOS y fotos en movimiento para Android. (Composición Infobae)

Además, la plataforma ha potenciado la personalización de los chats con ayuda de Meta AI. Ahora, cada usuario puede generar temas personalizados para sus conversaciones, seleccionando colores, fondos o creando estilos únicos según su estado de ánimo, eventos especiales o intereses propios. La inteligencia artificial permite ir más allá de las opciones visuales tradicionales, facilitando una personalización original y ajustada.

Otra característica relevante es la posibilidad de aplicar fondos generados por IA tanto a las videollamadas como a fotos y videos creados directamente desde el chat. Los usuarios pueden trasladarse virtualmente a paisajes, ciudades o escenarios ficticios sin necesidad de fondos reales o accesorios. Esto aporta creatividad tanto a la interacción visual como a los contenidos compartidos en tiempo real.

Para quienes disfrutan personalizar las conversaciones, WhatsApp ha lanzado nuevos paquetes de stickers temáticos, como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones. Cada uno suma personajes y diseños que enriquecen la expresión, permitiendo respuestas más diversas y chats más dinámicos.

WhatsApp ha integrado en Android una función nativa de escaneo de documentos. REUTERS/Dado Ruvic

La gestión de grupos también se ha simplificado con una función de búsqueda basada en los miembros: ahora se puede localizar rápidamente un grupo buscando el nombre de un participante, mostrando todos los chats grupales en común con ese contacto y agilizando el reencuentro de conversaciones importantes.

Por último, WhatsApp ha integrado en Android una función nativa de escaneo de documentos, que ya estaba presente en iOS. Ahora es posible digitalizar papeles físicos, ajustar el encuadre y enviarlos directamente por chat sin depender de aplicaciones externas. Esto optimiza tareas diarias, escolares o laborales, consolidando la plataforma como una solución multifacética y eficiente para sus usuarios.