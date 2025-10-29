Tecno

Cómo organizar los electrodomésticos en la cocina: esta es la tendencia actual que maximiza el espacio

La propuesta de los muebles verticales radica en su estructura, que permite ubicar cada artefacto en un compartimiento propio

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Los muebles verticales se han
Los muebles verticales se han convertido en piezas de diseño para la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares modernos, lograr una cocina ordenada y funcional puede transformarse en un desafío, sobre todo si el espacio disponible es reducido. Para quienes buscan una solución efectiva a la disposición de electrodomésticos como microondas, hornos eléctricos o tostadoras, la tendencia de los muebles verticales con estantes se impone por su practicidad y capacidad para liberar la mesada, aportando al mismo tiempo un toque de diseño al ambiente.

Muebles verticales: optimización y organización en cocinas pequeñas

La propuesta de los muebles verticales radica en su estructura, que permite ubicar cada electrodoméstico en un compartimiento propio, apilándolos sin sacrificar la accesibilidad ni el orden. Este sistema libera la superficie de trabajo y logra que la cocina luzca más despejada.

Adicionalmente, muchos modelos cuentan con estantes que pueden extraerse o deslizarse sobre ruedas, facilitando tanto el traslado de los aparatos como las tareas de limpieza.

Así luce un mueble vertical.
Así luce un mueble vertical. (tn.com.ar)

Una ventaja adicional es la organización de los cables, ya que los compartimientos verticales suelen incluir sistemas para mantenerlos en su sitio y evitar enredos, contribuyendo así a la seguridad y reduciendo el riesgo de accidentes domésticos.

Estilo, diseño y claves para elegir el mueble ideal en tu cocina

Más allá de la función, los muebles verticales se han convertido en piezas de diseño para la cocina, disponibles en materiales como madera, metal y en una variedad de colores o acabados neutros que se adaptan a distintas decoraciones. Esto permite que los electrodomésticos dejen de ser un problema visual para integrarse armónicamente en el conjunto estético del ambiente.

A la hora de elegir el modelo más adecuado, es fundamental medir previamente el espacio disponible y considerar el tamaño y peso de los aparatos que se van a organizar.

Para quienes buscan una solución
Para quienes buscan una solución efectiva a la disposición de electrodomésticos, la tendencia de los muebles verticales con estantes se impone por su practicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resulta esencial optar por estantes resistentes que permitan una buena ventilación, alternar entre módulos abiertos y cerrados para combinar practicidad con almacenamiento discreto, y priorizar la ubicación de los dispositivos de uso más frecuente a una altura conveniente para acceder fácilmente a ellos.

Adoptar este sistema no solo contribuye al orden y la funcionalidad, sino que también puede cambiar por completo la experiencia cotidiana en la cocina. Un mueble bien seleccionado y correctamente organizado puede transformar los electrodomésticos en aliados del diseño y la eficiencia, maximizando cada centímetro y permitiendo disfrutar de un espacio más cómodo, seguro y equilibrado para todas las tareas culinarias.

Cómo organizar y optimizar el espacio en una cocina pequeña de departamento

Organizar una cocina en un departamento pequeño requiere planificación y el aprovechamiento eficiente del espacio disponible. El primer paso consiste en seleccionar únicamente los utensilios y electrodomésticos esenciales, evitando la acumulación de objetos que no se usan a diario.

La iluminación adecuada contribuye a
La iluminación adecuada contribuye a ampliar visualmente el ambiente y mejora la funcionalidad al preparar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable optar por elementos multifuncionales, como ollas de cocción múltiple o procesadores de alimentos compactos, que ahorran espacio y resultan prácticos en ambientes reducidos.

El almacenamiento vertical es clave en cocinas pequeñas. Instalar estantes elevados, ganchos y barras para colgar utensilios o tazas ayuda a liberar superficie en las encimeras y facilita el acceso a los objetos cotidianos. Los organizadores dentro de cajones y armarios permiten dividir el espacio de manera eficiente y mantener el orden en especieros y recipientes.

La iluminación adecuada contribuye a ampliar visualmente el ambiente y mejora la funcionalidad al preparar alimentos. Aprovechar la luz natural y sumar tiras LED bajo los estantes puede marcar la diferencia. Además, es útil mantener superficies despejadas y guardar alimentos o insumos en envases transparentes, lo que facilita su identificación y reduce el tiempo dedicado a buscarlos.

Con estos métodos, una cocina en un departamento pequeño puede ser funcional, ordenada y agradable para el uso diario.

