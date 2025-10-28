Tecno

Este es el método sencillo para limpiar la pantalla de tu Smart TV y que luzca como nueva

Antes de iniciar cualquier tarea de limpieza, es fundamental apagar y desenchufar el televisor para evitar accidentes eléctricos

Proteger la integridad de la
Proteger la integridad de la pantalla depende también de evitar ciertos hábitos que pueden resultar nocivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la pantalla del televisor impecable y libre de rayas puede parecer un desafío, pero con las herramientas y el enfoque adecuados es posible lograr una limpieza perfecta sin poner en riesgo el equipo. La clave está en emplear materiales de uso cotidiano y un procedimiento delicado que protege tanto la superficie como la calidad visual del dispositivo, garantizando su durabilidad y un aspecto siempre renovado.

Limpieza efectiva de pantallas de Smart TV

Antes de iniciar cualquier tarea de limpieza, es fundamental apagar y desenchufar el televisor para evitar accidentes eléctricos. Un buen punto de partida es contar con un paño de microfibra limpio y seco, ya que no suelta pelusa ni provoca estática o fricción dañina en la superficie. Este tipo de material resulta ideal para retirar polvo y suciedad sin rayar la pantalla.

El método más efectivo consiste en humedecer ligeramente el paño —nunca empaparlo— con agua destilada. Para huellas o manchas persistentes, se recomienda una solución casera de partes iguales de agua destilada y vinagre blanco, aplicada con moderación utilizando un pulverizador pequeño.

Un buen punto de partida
Un buen punto de partida es contar con un paño de microfibra limpio y seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante limpiar con movimientos circulares suaves, comenzando por el centro de la pantalla y desplazándose hacia los bordes, sin ejercer presión excesiva. Tras completar esta etapa, se debe esperar a que la superficie esté completamente seca antes de volver a encender el televisor.

Una sugerencia complementaria es limpiar primero los marcos y las zonas periféricas del aparato, donde suele concentrarse el polvo. En caso de ranuras o espacios de ventilación, un cepillo de cerdas suaves ayuda a eliminar suciedad acumulada y mantener el sistema de refrigeración eficiente.

Errores comunes al limpiar la pantalla del televisor

Proteger la integridad de la pantalla depende también de evitar ciertos hábitos que pueden resultar nocivos. No se recomienda utilizar toallas de papel, pañuelos de textura áspera ni productos químicos de limpieza convencionales, ya que pueden dejar marcas, causar rayaduras o incluso dañar de forma irreversible el recubrimiento del panel.

Se recomienda limpiar primero los
Se recomienda limpiar primero los marcos y las zonas periféricas del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más conveniente es reservar un paño de microfibra exclusivamente para el televisor, evitando así residuos de otras superficies o agentes contaminantes.

De este modo, seguir algunos pasos sencillos y aplicar precauciones básicas permite disfrutar de una pantalla reluciente, prolongar la vida útil del Smart TV y optimizar la imagen en cada uso diario.

Funciones poco conocidas que puedes aprovechar en tu Smart TV

Un Smart TV ofrece funciones más allá de la reproducción de canales convencionales o plataformas de streaming. Uno de sus usos menos explorados es la posibilidad de duplicar la pantalla del celular, la computadora o la tableta de forma inalámbrica, permitiendo compartir fotos, videos, presentaciones y aplicaciones directamente en el televisor sin cables adicionales.

Varios Smart TV incluyen acceso
Varios Smart TV incluyen acceso a aplicaciones especializadas para videollamadas, monitoreo del hogar y juegos en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función poco conocida es el control por voz integrado, que facilita buscar contenidos, cambiar canales, abrir aplicaciones o ajustar configuraciones sin necesidad de usar el control remoto. Muchos modelos son compatibles con asistentes virtuales como Google Assistant, Alexa o Bixby, lo que posibilita incluir el televisor en rutinas de hogar inteligente.

Además, varios Smart TV incluyen acceso a aplicaciones especializadas para videollamadas, monitoreo del hogar y juegos en la nube, transformando el televisor en un centro de operaciones multifuncional. Estas opciones amplían el potencial cotidiano del dispositivo y mejoran la experiencia de los usuarios en el entorno digital del hogar.

La diferencia entre un HDMI
La diferencia entre un HDMI y un HDMI ARC es que el puerto ARC permite enviar y recibir audio entre el televisor y otros dispositivos. (avaccess.com)

Cómo sacar el máximo provecho al puerto HDMI de tu Smart TV

El puerto HDMI del Smart TV permite conectar dispositivos externos como consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, computadoras portátiles o decodificadores. Este recurso facilita acceder a contenido multimedia con alta calidad de imagen y sonido, sin pérdida de señal entre equipos.

Además, aprovechar el HDMI da lugar a funciones adicionales, como el uso de tecnologías de control remoto a través del televisor o la posibilidad de visualizar presentaciones y documentos en la pantalla grande. Esto convierte al Smart TV en una herramienta versátil tanto para el entretenimiento como para el trabajo o el estudio en casa.

