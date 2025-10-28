Amazon planea despedir a 30.000 empleados, su mayor recorte de personal de la historia

El plan de reducción de burocracia interna ha generado 1.500 respuestas y más de 450 cambios de procesos en la compañía. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/)

Amazon, uno de los mayores empleadores del mundo, se prepara para ejecutar el mayor ajuste de personal de su historia, con el despido de 30.000 empleados corporativos a partir del 28 de octubre de 2025, según adelantó la agencia Reuters.

Este recorte representa el 10% de los casi 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, y según análisis del mismo medio, responde a una estrategia de reducción de costes y optimización de recursos tras la sobrecontratación registrada durante el auge de la pandemia.

Actualmente, Amazon, fundada por Jeff Bezos, emplea a más de 1,55 millones de personas en todo el mundo, según los registros de la compañía. El ajuste se enmarca en una tendencia más amplia de reducción de personal en grandes empresas estadounidenses, sobre todo en la industria tecnológica.

Por qué Amazon planea la dimisión de miles de puestos de trabajo

La automatización y la inteligencia artificial impulsan despidos masivos en el sector tecnológico estadounidense, con Amazon como uno de los actores con más iniciativas. (Foto: REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

El plan de despidos, que afectaría a casi todas las áreas de Amazon, se produce en un contexto de transformación profunda en la industria tecnológica. De acuerdo con tres personas familiarizadas con el asunto citadas por Reuters, la empresa busca compensar el exceso de personal y adaptarse a la nueva realidad marcada por la automatización.

Según Reuters, en los últimos años, la compañía ha ido disminuyendo su plantilla en distintas filiales, incluyendo dispositivos, comunicaciones y podcasting.

Los recortes previstos para esta semana impactarán en divisiones como recursos humanos (Experiencia del Personal y Tecnología), dispositivos y servicios, y operaciones, entre otras, según las mismas fuentes.

La empresa planea sustituir más de 500.000 empleados por robots en sus centros de trabajo para automatizar hasta el 75% de las actividades. (Imagen ilustrativa Infobae)

La dirección de Amazon ha instruido a los gerentes de los grupos afectados para que reciban formación específica sobre la comunicación de los despidos, anticipando el inicio de las notificaciones.

Paralelamente, la semana pasada varios ejecutivos de la empresa revelaron a The New York Times que se ultiman planes para transformar los centros de trabajo, lo que implicaría la sustitución de más de 500.000 empleados por robots.

Cuál es la visión de Amazon con estos recortes

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha anticipado que la plantilla disminuirá progresivamente a medida que la empresa amplíe el uso de inteligencia artificial, lo que eliminará tareas repetitivas y rutinarias.

Andy Jassy, CEO de Amazon, anticipa una reducción progresiva de la plantilla a medida que la inteligencia artificial elimina tareas repetitivas. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo)

En un memorando dirigido a los empleados, recogido por Bloomberg, Jassy afirmó: “Necesitaremos menos personas realizando algunos de los trabajos que se realizan actualmente y más personas realizando otros tipos de trabajos”.

Añadió que: “es difícil saber con exactitud cómo se traducirá esto a lo largo del tiempo, pero en los próximos años esperamos que esto reduzca nuestra plantilla total a medida que aumente la eficiencia gracias al uso extensivo de la IA en toda la empresa”.

De acuerdo con el medio, desde hace meses, Jassy impulsa un plan para reducir la burocracia interna, que incluye la disminución del número de directivos y la creación de una línea de quejas anónima para identificar ineficiencias. Esta iniciativa ha generado 1.500 respuestas y más de 450 cambios de procesos, según declaraciones del directivo a principios de año.

Cómo la inteligencia artificial está transformando a las empresas

Meta es otra de las empresas que está tomando estas medidas. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La irrupción de la inteligencia artificial y la aceleración de los procesos tecnológicos están modificando de raíz las relaciones laborales en el sector. Diversas compañías han comenzado a diseñar estrategias para reducir sus plantillas, aprovechando la mecanización de tareas facilitada por la IA.

En el caso de Amazon, la intención es minimizar la presencia humana en las operaciones industriales, con el objetivo de automatizar hasta el 75% de las actividades en algunas instalaciones de entregas ultrarrápidas, según reportan medios estadounidenses.

En las últimas semanas, otras compañías han comunicado recortes. Meta anunció el despido de 600 empleados del área de inteligencia artificial para agilizar el desarrollo en este campo.

Asimismo, Intel informó a mediados de julio que prescindirá de cerca de 25.000 trabajadores a lo largo del año, que se suman a los casi 15.000 que ya abandonaron la empresa en trimestres anteriores.