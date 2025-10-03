Tecno

Vicepresidente de dispositivos de Amazon renuncia a su cargo, días después de los nuevos lanzamientos

La noticia se produce en un momento clave para la división de dispositivos, que atraviesa una etapa de transformación tecnológica y ajustes internos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
La unidad de dispositivos de
La unidad de dispositivos de Amazon ha sufrido múltiples rondas de despidos a medida que reduce su producción. (Reuters)

La salida de Rob Williams, vicepresidente de software y servicios para dispositivos de Amazon, ha generado un cambio relevante en la estructura directiva de la compañía pocos días después de la presentación anual de nuevos productos en Nueva York. Williams, miembro del equipo S —el grupo directivo de élite que asesora directamente al CEO Andy Jassy—, dejará su puesto y se retirará completamente de la empresa a finales de 2025, según un memorando interno confirmado por Amazon a Reuters.

La noticia se produce en un momento clave para la división de dispositivos, que atraviesa una etapa de transformación tecnológica y ajustes internos.

Williams, con una trayectoria de 12 años en Amazon y miembro del equipo S desde finales de 2022, ha sido una figura central en el desarrollo de software y experiencias para la mayoría de los productos de la compañía. Panos Panay, vicepresidente sénior de dispositivos y servicios, destacó en el memorando el impacto de Williams en la empresa, señalando que su contribución ha marcado la evolución de la oferta tecnológica de Amazon.

Centro logístico de Amazon. (Reuters)
Centro logístico de Amazon. (Reuters)

Aunque la compañía no ha detallado los motivos de la renuncia ni los planes futuros de Williams, sí confirmó que permanecerá como asesor de Panay y del equipo S hasta finales de 2025.

Cambios internos en Amazon

La reorganización interna de la división de dispositivos se aceleró tras el anuncio de la salida de Williams. Panay comunicó la consolidación de varios equipos, incluyendo la integración del grupo Alexa Smart Vehicle al equipo de Alexa, y el ascenso de Tapas Roy, quien supervisaba producto e ingeniería de Fire TV, al puesto que deja vacante Williams.

Estos cambios, efectivos desde el jueves posterior al evento de lanzamiento, buscan fortalecer la unidad en un contexto de competencia y desafíos de rentabilidad, según informó Reuters.

Logo de Amazon en una
Logo de Amazon en una pantalla. (Reuters)

Es poco común que los miembros del equipo S abandonen la empresa, ya que este grupo se considera un referente dentro de Amazon, con acceso exclusivo al director ejecutivo. Williams asistió al evento de dispositivos celebrado el martes en Nueva York, donde la empresa presentó una renovada línea de dispositivos Echo, lectores electrónicos Kindle en color y televisores Fire con mejoras en la calidad de pantalla.

Necesidad de renovación

La división de dispositivos y servicios de Amazon enfrenta desde hace tiempo retos significativos. La unidad ha registrado pérdidas y ha ejecutado varias rondas de despidos, mientras reduce la producción de productos. El proyecto para actualizar Alexa con inteligencia artificial generativa avanza con lentitud y aún no muestra una ruta clara hacia la rentabilidad. En paralelo, Amazon ha iniciado la renovación de sus tabletas Fire con el sistema operativo Android, en un esfuerzo por modernizar su catálogo.

Entre las novedades estratégicas, Williams anunció recientemente el lanzamiento de Vega, un sistema operativo propio que reemplazará al software Android de Google en los próximos dispositivos Fire TV. Vega, que debutará en un dispositivo de streaming a finales de este mes, promete mayor velocidad y menores costos, consolidando la apuesta de Amazon por el desarrollo de tecnología propietaria.

La nueva familia Echo fue
La nueva familia Echo fue presentada en el evento anual de hardware de Amazon. (Amazon)

De cara al futuro, Williams continuará como asesor hasta finales de 2025, mientras la división de dispositivos avanza en la implementación de Vega y en la integración de inteligencia artificial avanzada en sus productos. Las expectativas para la unidad se centran en lograr una mayor eficiencia y competitividad en un mercado en constante evolución.

En su despedida, Williams resaltó la singularidad de la tecnología desarrollada por Amazon, subrayando la posición distintiva de la compañía en el sector de dispositivos inteligentes.

Temas Relacionados

AmazonJeff BezosBig techLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft lanzará una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming con anuncios

El nuevo modelo busca atraer a quienes aún no han probado el juego en la nube

Microsoft lanzará una versión gratuita

Qué pasa si busco 7424 en Netflix

Al ingresar esta combinación de números, los usuarios pueden encontrar series como ‘Naruto’, ‘My Hero Academia’, ‘Demon Slayer’ o ‘La nobleza de las flores’, entre otras

Qué pasa si busco 7424

Cómo saber si mi vecino está conectado al WiFi de mi casa

Una forma sencilla de comprobarlo es revisar las luces del router: muestran si está encendido, conectado y con actividad inalámbrica. Apaga tus dispositivos y, si la luz sigue parpadeando, alguien más podría estar usando tu internet

Cómo saber si mi vecino

Cómo limpiar una plancha de ropa quemada para que no deje manchas negras

Se puede colocar varias cucharadas de sal sobre un paño seco, calentar la plancha y deslizarla con cuidado sobre la sal hasta que desaparezcan las manchas

Cómo limpiar una plancha de

Jensen Huang afirma que el boom de los centros de datos disparará la demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros

El CEO de Nvidia señaló que gran parte de estos trabajos no exigen un título universitario y destacó que los sueldos pueden superar los 100.000 dólares

Jensen Huang afirma que el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los bonos en

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Qué son los números marrones y el sorprendente origen de su nombre

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó el mayor ataque

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

Donald Trump y Mark Carney se reunirán en Estados Unidos el próximo martes

El Ejército de Ucrania recupera terreno en la región de Donetsk y refuerza su posición en el frente oriental

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

TELESHOW
Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”