Amazon confirma que eliminará 14 mil puestos de trabajo para invertir en IA

La mayoría de los empleados afectados dispondrá de 90 días para buscar nuevas oportunidades dentro de la empresa

Por Renzo Gonzales

Esta oleada de despidos se produce mientras Amazon invierte fuertemente en infraestructura tecnológica con el objetivo de mejorar sus servicios de IA.

Unos 14 mil puestos de trabajo corporativos serán eliminados en Amazon. Esta medida, anunciada este 28 de octubre en un memorando dirigido a los empleados, responde a una estrategia de reorganización orientada a preparar a la compañía para la adopción masiva de tecnologías de IA y la automatización.

Según la directiva, la medida no implica un freno en la contratación, sino una reorientación de los recursos humanos. Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personas, indicó en el mencionado documento que la empresa continuará contratando en áreas estratégicas y dará prioridad a quienes pierdan su empleo en este proceso para ocupar esos nuevos puestos.

Galetti subrayó la necesidad de operar de manera más ágil y eficiente, alineándose con la visión del director ejecutivo Andy Jassy de que Amazon funcione como “la mayor startup del mundo”.

Una encuesta de 2024 determinó que Amazón tenía más de 350 mil empleados corporativos.

“Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca”, afirmó Galetti. Asimismo, insistió en que la organización debe ser más esbelta, con menos niveles jerárquicos y mayor sentido de propiedad, para responder con rapidez a las demandas del mercado y de los clientes.

La mayoría de los empleados afectados dispondrá de 90 días para buscar nuevas oportunidades dentro de Amazon. Aquellos que no logren recolocarse recibirán una indemnización y beneficios adicionales.

La compañía ha reiterado que los despidos forman parte de un esfuerzo continuo por identificar áreas donde se puedan eliminar capas organizativas, aumentar la responsabilidad individual y lograr mayores eficiencias.

Una encuesta de 2024 determinó que Amazon tenía más de 350 mil empleados corporativos. Por tanto, los nuevos recortes representan aproximadamente el 4% de su plantilla corporativa global.

La mayoría de los empleados afectados dispondrá de 90 días para buscar nuevas oportunidades dentro de Amazon.

Inteligencia artificial y reorganización en Amazon

La apuesta de Amazon por la inteligencia artificial se sitúa en el centro de esta reestructuración. Andy Jassy ha señalado que la implementación de IA generativa y agentes inteligentes transformará la manera en que se realiza el trabajo dentro de la empresa.

“A medida que implementemos más IA generativa y agentes, necesitaremos menos personas para algunos trabajos actuales y más para otros nuevos”, afirmó en una comunicación previa a los empleados.

Jassy también anticipó que la influencia de la IA no se limitará a Amazon, sino que impactará en la forma de trabajar y vivir de la sociedad en general, con la proliferación de agentes de IA en todos los sectores y empresas. Aunque muchas de estas aplicaciones aún no existen, el directivo aseguró que su llegada es inminente.

Este recorte no es el primero de gran magnitud en la historia reciente de Amazon. En 2023, la empresa ya había eliminado 27.000 puestos en áreas como recursos humanos, Amazon Stores y Amazon Web Services, entre otras divisiones. En aquel momento, la justificación se centró en el deterioro de las perspectivas económicas globales.

En 2023, Amazon hizo un recorte masivo de personal de Amazon Stores y Amazon Web Services.

Ahora, la reducción de personal se enmarca en una tendencia más amplia de búsqueda de eficiencia y enfoque estratégico, en línea con los movimientos de otras grandes tecnológicas que también han ajustado sus plantillas ante el avance de la automatización y el aumento de los costos operativos.

El contexto laboral en Estados Unidos añade presión a este tipo de decisiones. El mercado de trabajo ha mostrado señales de debilidad, especialmente para los jóvenes profesionales del sector tecnológico.

La preocupación por el reemplazo de empleos humanos por sistemas automatizados y herramientas de IA se ha extendido, aunque especialistas en inteligencia artificial advierten que muchas de estas inquietudes no cuentan con suficiente respaldo en la investigación actual.

