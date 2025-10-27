Tecno

Netflix cierra el estudio Boss Fight Entertainment, creador del juego Squid Game: Unleashed

El estudio colaboró en el desarrollo de títulos asociados a franquicias de la plataforma, como Money Heist: Ultimate Choice o Netflix Stories

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La operación se enmarca en
La operación se enmarca en un contexto de redefinición para el área de videojuegos de Netflix. (Netflix)

Netflix ha decidido poner fin a las operaciones de Boss Fight Entertainment, el estudio detrás del videojuego Squid Game: Unleashed, a tan solo tres años de su adquisición. La medida representa un giro en la estrategia de la compañía hacia su división de videojuegos y afecta directamente a un equipo que colaboró en el desarrollo de títulos asociados a franquicias de la plataforma, como Money Heist: Ultimate Choice o Netflix Stories, además del juego basado en la exitosa serie “El juego del calamar”.

Estrategia de videojuegos en Netflix

Boss Fight Entertainment pasó a formar parte del universo de Netflix en marzo de 2022, en un contexto de impulso para el catálogo de videojuegos del gigante del streaming. Su experiencia previa en la creación de juegos abarcaba propuestas como Dungeon Boss: Respawned y varios títulos ligados a propiedades intelectuales de Netflix.

Sin embargo, la decisión comunicada por el director de Desarrollo de juego en Netflix, David Luehmann, oficializó el cierre de este estudio fundado en 2013. “Estoy muy orgulloso de toda la gente, el trabajo y los juegos que hemos lanzado. ¡Ojalá pudieras ver lo que teníamos cocinando!”, expresó en LinkedIn.

Juego Squid Game: Unleashed.
Juego Squid Game: Unleashed. NETFLIX

El impacto de la decisión resonó también a través de las palabras del cofundador y director ejecutivo de Boss Fight, David Rippy, quien manifestó: “Gracias a todos los que se comunicaron hoy. Malas noticias, sin duda, pero estoy muy agradecido por el tiempo que tuvimos en Netflix”.

La operación se enmarca en un contexto de redefinición para el área de videojuegos de Netflix. De acuerdo a declaraciones del codirector ejecutivo, presidente y director de la firma, Gregory K. Peters, durante la última llamada a inversores por el cierre del tercer trimestre de 2025, los videojuegos representan para Netflix una oportunidad de 140.000 millones de dólares en consumo de los usuarios.

Peters subrayó que el objetivo actual se orienta a ofrecer “más juegos de alta calidad y pocos géneros clave y apuntando al grupo adecuado de usuarios. Así que esta es una estrategia de menos es más en algunas verticales identificadas”, como los juegos de inmersión narrativa inspirados en sus contenidos originales, donde destacó particularmente Squid Game: Unleashed.

Netflix ha decidido poner fin
Netflix ha decidido poner fin a las operaciones de Boss Fight Entertainment, el estudio detrás del videojuego Squid Game: Unleashed. REUTERS/Dado Ruvic

Netflix apuesta por más juegos de alta calidad y menos géneros clave

El cierre de Boss Fight Entertainment se suma al de Team Blue, otro estudio de videojuegos propio fundado por Netflix en 2022, que aspiraba a desarrollar títulos de gran presupuesto (AAA), aunque no llegó a lanzar ninguno antes de ser disuelto durante el último año. La compañía parece dejar de lado la apuesta por proliferar estudios internos y enfocarse en un número más reducido de desarrollos, alineados con apuestas seguras y franquicias reconocidas.

La nueva dirección estratégica incluye el énfasis en títulos narrativos, pero también busca fortalecer el contenido infantil, los juegos festivos multijugador y aquellas propuestas que ya cuentan con una base popular establecida. Este giro confirma que Netflix va a priorizar la calidad frente a la cantidad y a optimizar recursos en aquellos géneros y formatos que más contribuyan al engagement dentro de su plataforma.

Juegos de Netflix basados en series

Netflix ha incorporado a su catálogo una variedad de juegos móviles inspirados en sus series originales más populares. Los usuarios pueden encontrar títulos basados en producciones como ‘Stranger Things’, donde las mecánicas y la ambientación remiten al universo de la serie, combinando aventuras, misterios y desafíos acordes a sus tramas.

Stranger Things The Game. (foto:
Stranger Things The Game. (foto: HobbyConsolas)

En el juego de Sex Education, el usuario asume el papel de un estudiante nuevo en Moordale, interactúa con los personajes principales de la serie y ofrece consejos relacionados con sus vidas amorosas. Las decisiones tomadas pueden influir en el desarrollo de las tramas del juego. Aunque captura el ambiente de la serie, se percibe como una propuesta sencilla y sin demasiada profundidad, por lo que las expectativas deben ser moderadas incluso para los fans.

Por otro lado, el título de Gambito de Dama invita a aprender y practicar ajedrez a través de desafíos, partidas inspiradas en la serie y diversos rompecabezas. Permite personalizar la experiencia y cuenta con modo multijugador. Aunque incluye detalles y guiños relacionados con la producción, la esencia del juego sigue siendo la clásica partida entre tablero y fichas, lo que lo convierte en una opción entretenida y gratuita para quienes buscan perfeccionar su estrategia.

Temas Relacionados

NetflixEl juego del calamarBoss Fight EntertainmentSquid Game: UnleashedLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modelos de IA muestran señales de “instinto de supervivencia” al resistirse a ser apagados

Entre los casos documentados se destaca el modelo o3 desarrollado por OpenAI, que, ante instrucciones de desconexión, modificó el script encargado de deshabilitarlo

Modelos de IA muestran señales

OpenAI desarrolla una nueva herramienta capaz de generar música a partir de texto y audio

Los usuarios podrían emplear la plataforma para ambientar videos, crear acompañamientos personalizados y ajustar las composiciones en tiempo real a escenas generadas por IA

OpenAI desarrolla una nueva herramienta

TikTok y Meta acusados por incumplir las normas de transparencia en Europa

La Unión Europea no solo cuestiona la falta de acceso a datos, sino también la efectividad de los sistemas para denunciar contenidos ilegales

TikTok y Meta acusados por

WhatsApp prepara stickers personalizados: la función perfecta que todos esperábamos

Los usuarios podrán elegir cualquier emoji como sticker en sus publicaciones de estado, transformando la interacción con respuestas privadas, creativas y protegidas por cifrado en Android e iOS

WhatsApp prepara stickers personalizados: la

Lista de teléfonos móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp desde el 31 de octubre de 2025

La aplicación de mensajería instantánea exige actualizar el sistema operativo, dejando fuera a equipos sin soporte de fabricantes. Expertos instan a realizar copias de seguridad y migrar antes del corte definitivo

Lista de teléfonos móviles en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diego Santilli cumplió su promesa

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Brutal enfrentamiento en un boliche de Lanús: los echaron, arrojaron piedras contra el local y denuncian agresión de los patovicas

Cómo influye la duración de las caminatas en la prevención de enfermedades cardíacas

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio

Tras 7 años prófugo, hallaron en Madrid a un mendocino acusado de violar a su cuñada y ya fue extraditado

INFOBAE AMÉRICA
El portaaviones USS Gerald Ford

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La Unión Europea y China negociarán en Bruselas para evitar una crisis por tierras raras

La ONU denunció el uso de drones rusos como tácticas de “cacería humana” para forzar el éxodo de civiles en Ucrania

La defensa de Jair Bolsonaro apeló la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo Electoral confirma la vigencia del mandato de Bernardo Arévalo pese a la disolución de Semilla

TELESHOW
Marina Bellati cumplió su sueño

Marina Bellati cumplió su sueño en el último partido de Boca como invitada de honor de Juan Román Riquelme: el video

El enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por el uso de su imagen: “No puso fotos ni en su cumpleaños”

Reinaldo, el recordado viudo de Adelfa Volpes, se casó con un joven de 26 años: “Nos conocimos dentro de la cárcel”

Guillermo Francella aplaudió La cena de los tontos y adelantó que estará con ellos en Mar del Plata

Ángel de Brito, crítico con Tini Stoessel: “Yo no la admito como una nena llorando porque llueve”