Netflix cierra el estudio Boss Fight Entertainment, creador del juego Squid Game: Unleashed

Netflix ha decidido poner fin a las operaciones de Boss Fight Entertainment, el estudio detrás del videojuego Squid Game: Unleashed, a tan solo tres años de su adquisición. La medida representa un giro en la estrategia de la compañía hacia su división de videojuegos y afecta directamente a un equipo que colaboró en el desarrollo de títulos asociados a franquicias de la plataforma, como Money Heist: Ultimate Choice o Netflix Stories, además del juego basado en la exitosa serie “El juego del calamar”.

Estrategia de videojuegos en Netflix

Boss Fight Entertainment pasó a formar parte del universo de Netflix en marzo de 2022, en un contexto de impulso para el catálogo de videojuegos del gigante del streaming. Su experiencia previa en la creación de juegos abarcaba propuestas como Dungeon Boss: Respawned y varios títulos ligados a propiedades intelectuales de Netflix.

Sin embargo, la decisión comunicada por el director de Desarrollo de juego en Netflix, David Luehmann, oficializó el cierre de este estudio fundado en 2013. “Estoy muy orgulloso de toda la gente, el trabajo y los juegos que hemos lanzado. ¡Ojalá pudieras ver lo que teníamos cocinando!”, expresó en LinkedIn.

Juego Squid Game: Unleashed. NETFLIX

El impacto de la decisión resonó también a través de las palabras del cofundador y director ejecutivo de Boss Fight, David Rippy, quien manifestó: “Gracias a todos los que se comunicaron hoy. Malas noticias, sin duda, pero estoy muy agradecido por el tiempo que tuvimos en Netflix”.

La operación se enmarca en un contexto de redefinición para el área de videojuegos de Netflix. De acuerdo a declaraciones del codirector ejecutivo, presidente y director de la firma, Gregory K. Peters, durante la última llamada a inversores por el cierre del tercer trimestre de 2025, los videojuegos representan para Netflix una oportunidad de 140.000 millones de dólares en consumo de los usuarios.

Peters subrayó que el objetivo actual se orienta a ofrecer “más juegos de alta calidad y pocos géneros clave y apuntando al grupo adecuado de usuarios. Así que esta es una estrategia de menos es más en algunas verticales identificadas”, como los juegos de inmersión narrativa inspirados en sus contenidos originales, donde destacó particularmente Squid Game: Unleashed.

Netflix ha decidido poner fin a las operaciones de Boss Fight Entertainment, el estudio detrás del videojuego Squid Game: Unleashed. REUTERS/Dado Ruvic

Netflix apuesta por más juegos de alta calidad y menos géneros clave

El cierre de Boss Fight Entertainment se suma al de Team Blue, otro estudio de videojuegos propio fundado por Netflix en 2022, que aspiraba a desarrollar títulos de gran presupuesto (AAA), aunque no llegó a lanzar ninguno antes de ser disuelto durante el último año. La compañía parece dejar de lado la apuesta por proliferar estudios internos y enfocarse en un número más reducido de desarrollos, alineados con apuestas seguras y franquicias reconocidas.

La nueva dirección estratégica incluye el énfasis en títulos narrativos, pero también busca fortalecer el contenido infantil, los juegos festivos multijugador y aquellas propuestas que ya cuentan con una base popular establecida. Este giro confirma que Netflix va a priorizar la calidad frente a la cantidad y a optimizar recursos en aquellos géneros y formatos que más contribuyan al engagement dentro de su plataforma.

Juegos de Netflix basados en series

Netflix ha incorporado a su catálogo una variedad de juegos móviles inspirados en sus series originales más populares. Los usuarios pueden encontrar títulos basados en producciones como ‘Stranger Things’, donde las mecánicas y la ambientación remiten al universo de la serie, combinando aventuras, misterios y desafíos acordes a sus tramas.

Stranger Things The Game. (foto: HobbyConsolas)

En el juego de Sex Education, el usuario asume el papel de un estudiante nuevo en Moordale, interactúa con los personajes principales de la serie y ofrece consejos relacionados con sus vidas amorosas. Las decisiones tomadas pueden influir en el desarrollo de las tramas del juego. Aunque captura el ambiente de la serie, se percibe como una propuesta sencilla y sin demasiada profundidad, por lo que las expectativas deben ser moderadas incluso para los fans.

Por otro lado, el título de Gambito de Dama invita a aprender y practicar ajedrez a través de desafíos, partidas inspiradas en la serie y diversos rompecabezas. Permite personalizar la experiencia y cuenta con modo multijugador. Aunque incluye detalles y guiños relacionados con la producción, la esencia del juego sigue siendo la clásica partida entre tablero y fichas, lo que lo convierte en una opción entretenida y gratuita para quienes buscan perfeccionar su estrategia.