Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 31 de octubre de 2025

Es una decisión que ha afectado a múltiples dispositivos de diferentes marcas y usos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix, la popular plataforma streaming, decidió restringir el acceso a su aplicación nativa a celulares antiguos y desactualizados a partir del 31 de octubre de 2025, una medida que afecta a un gran número de usuarios que no han podido cambiar su dispositivo a uno más moderno.

Esta medida, que responde a la necesidad de garantizar una experiencia de usuario óptima y segura, afectará a una amplia gama de modelos tanto de Android como de iPhone.

Entre los datos más relevantes de esta actualización se encuentran la fecha límite de finales de octubre de 2025, la necesidad de contar con Android 9.0 o iOS 17 como mínimo, y la exclusión de modelos populares como el Samsung Galaxy S5 y el iPhone 6.

Cuáles teléfonos Android y iPhone no podrán descargar o acceder a Netflix

Es necesario revisar la versión del sistema operativo antes de la fecha límite. (Foto: Europa Press)

Entre los dispositivos Android que quedarán excluidos se encuentran modelos emblemáticos como el Samsung Galaxy S5, el Sony Xperia M4 Aqua, el Motorola Moto X y el LG G4.

Además, otros modelos que gozaron de gran popularidad en años anteriores, como el HTC One M8, el Huawei Ascend Mate 7 y el Asus ZenFone 2, se verán afectados. Estos teléfonos, lanzados hace más de una década en algunos casos, ya no cuentan con la capacidad técnica para soportar las actualizaciones que exige la aplicación.

En el caso de los dispositivos de Apple, la restricción alcanzará a los iPhone 6, 6s y 7, así como al iPhone SE de primera generación y a los modelos iPhone 8 y 8 Plus. Aunque estos celulares siguen siendo funcionales para tareas básicas, no podrán recibir las últimas mejoras, funciones y actualizaciones de seguridad que ofrece la aplicación de Netflix.

Modelos recientes no tendrán problemas relacionados con esta plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios que dejarán de estar disponibles se encuentran las nuevas herramientas de personalización y las actualizaciones de seguridad, aspectos fundamentales para el funcionamiento seguro y eficiente de la plataforma.

Por qué Netflix restringe su servicio en dispositivos antiguos

La medida adoptada por Netflix se enmarca en una tendencia de la industria tecnológica orientada a optimizar los servicios para dispositivos modernos, dejando de lado aquellos que no cumplen con los estándares actuales.

Esta estrategia no solo mejora la calidad del servicio, permite reducir los costos asociados al soporte técnico para sistemas operativos obsoletos.

Los dispositivos más antiguos presentan limitaciones de hardware y software que dificultan la implementación de nuevas funciones y actualizaciones, lo que justifica la decisión de la compañía.

Qué dificultades tendrán los usuarios con dispositivos afectados por la medida

Para muchos esta medida puede ser desconcertante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios afectados, la imposibilidad de acceder a Netflix desde sus teléfonos actuales representa un desafío, sobre todo para quienes dependen de estos dispositivos para consumir contenido en streaming.

No obstante, la plataforma seguirá estando disponible en otros aparatos compatibles, como Smart TV, computadoras, tabletas o teléfonos más recientes. Aquellos que deseen continuar utilizando Netflix en sus celulares deberán considerar la compra de modelos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.

Asimismo, la restricción no se limita únicamente a los teléfonos. Los televisores inteligentes fabricados hace una década tampoco podrán abrir ni descargar la aplicación nativa de Netflix, ampliando así el alcance de la medida.

Algunos televisores quedaron sin posibilidad de reproducir este servicio de forma nativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta decisión, Netflix se suma a otras empresas tecnológicas que han implementado políticas similares, priorizando la compatibilidad con dispositivos modernos y dejando atrás aquellos que ya no pueden adaptarse a las exigencias actuales.

Cuáles opciones existen para ver Netflix si la app no es compatible con un celular

Netflix ofrece la posibilidad de acceder a su contenido desde navegadores web en celulares. Si un dispositivo no soporta la aplicación, se puede ingresar a Netflix.com usando Chrome, Safari u otros navegadores compatibles y ver series y películas en línea.

Otra alternativa es utilizar dispositivos externos, como Chromecast o Fire TV Stick, que permite transmitir Netflix desde un teléfono compatible, una computadora o incluso una tablet a la pantalla de un televisor. Esta opción requiere conexión a internet estable y una cuenta activa.