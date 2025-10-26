El secreto para tener internet en el hogar cuando se va la luz

Esta situación puede detener varias actividades personales y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interrupción del suministro eléctrico puede poner en jaque la conectividad digital de los hogares, pero existen estrategias y dispositivos que permiten mantener el acceso a internet incluso durante un apagón.

La dependencia de aplicaciones para trámites, reuniones virtuales y la recepción de información en tiempo real ha hecho que la continuidad de la conexión a internet sea una prioridad en situaciones de emergencia. Cuando la electricidad falla, la capacidad de seguir comunicados se ve amenazada, lo que obliga a buscar alternativas que garanticen el acceso a la red.

Soluciones como el uso de celulares, baterías portátiles y sistemas de respaldo energético, se han convertido en herramientas fundamentales para quienes dependen de la red tanto en el ámbito personal como laboral.

Por qué el celular puede ser clave para estar conectado durante un apagón

La función de 'Punto de acceso personal' en los smartphones facilita la conexión de otros dispositivos a internet en caso de corte de luz. (Imagen ilustrativa Infobae)

El teléfono suele ser el primer recurso disponible en estos escenarios. Gracias a su batería interna, puede seguir funcionando cuando otros dispositivos quedan inutilizados. La función de “Punto de acceso personal” permite transformar el smartphone en un emisor de señal WiFi, facilitando la conexión de computadoras y tabletas.

No obstante, esta opción depende de la cobertura de datos y del plan contratado, por lo que es fundamental revisar la cantidad de datos disponibles.

Actividades como videollamadas o transferencias de archivos pueden consumir grandes volúmenes de datos, lo que podría agotar la capacidad antes de que se restablezca la energía eléctrica.

Qué accesorio permite mantener los dispositivos cargados durante una emergencia

Las baterías portátiles, o powerbanks, son esenciales para recargar dispositivos y mantener la comunicación durante emergencias eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baterías portátiles, conocidas como powerbanks, ofrecen una solución eficaz para prolongar la autonomía de los dispositivos durante los cortes de luz. Estos aparatos permiten recargar teléfonos, tabletas e incluso pequeños routers portátiles.

Los modelos con salidas múltiples amplían las posibilidades, porque pueden alimentar varios dispositivos al tiempo. Disponer de una batería portátil siempre cargada y en buen estado es esencial para afrontar imprevistos.

La reciente experiencia de un apagón general en España evidenció que estos dispositivos son clave para que muchas familias mantengan operativos sus celulares durante emergencias de varias horas.

Cómo mantener la red doméstica en funcionamiento en caso de apagón

El router doméstico puede seguir funcionando con una batería de respaldo UPS o con routers portátiles con batería interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El router doméstico depende directamente de la energía eléctrica. Sin embargo, existen alternativas para mantener la red WiFi interna activa durante un corte de luz. Una de las más utilizadas es la batería de respaldo ininterrumpida o UPS (Uninterruptible Power Supply).

Al conectar el router a un UPS, es posible mantener la conexión local durante un tiempo determinado, que varía según la capacidad del dispositivo y el consumo energético de los aparatos conectados.

Otra opción consiste en emplear routers portátiles con batería interna, diseñados para funcionar sin corriente de la red, sobre todo útiles en zonas con cortes frecuentes.

Antes de invertir en estas soluciones, es imprescindible verificar que el proveedor de internet residencial mantenga operativa su infraestructura durante los apagones. De lo contrario, contar con energía en el router no garantizará la llegada de la señal.

De qué forma ahorrar energía de los dispositivos antes de que finalice el apagón

Reducir el consumo energético de los aparatos ayuda a extender la autonomía y el acceso durante el corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la autonomía de los dispositivos y extender el acceso a internet hasta que se restablezca el suministro eléctrico, se debe desactivar funciones innecesarias como Bluetooth, localización y aplicaciones en segundo plano.

Reducir el brillo de las pantallas y cerrar aplicaciones no utilizadas contribuye a disminuir el consumo energético y a priorizar las herramientas más urgentes. Asimismo, la anticipación resulta clave para minimizar el impacto de los cortes de energía.

Descargar documentos esenciales en el teléfono o la computadora, guardar archivos importantes en la memoria interna y disponer de listas impresas de contactos personales o de emergencia son medidas que ayudan a no perder el acceso a información relevante durante un apagón.