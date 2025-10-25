Cómo es Gemini Enterprise, la nueva apuesta de Google para transformar la productividad empresarial con inteligencia artificial

Google lanza Gemini Enterprise, su plataforma global de IA para transformar la productividad en empresas (Foto: Google)

La apuesta más ambiciosa de Google para transformar el trabajo con inteligencia artificial ya está disponible a nivel global. Gemini Enterprise, la nueva plataforma presentada por Google Cloud, busca revolucionar la productividad empresarial al integrar modelos avanzados de IA, agentes conversacionales y herramientas de automatización de procesos en una solución integral para organizaciones de cualquier tamaño.

Con este lanzamiento, la compañía pretende consolidarse como el socio tecnológico clave para empresas que desean optimizar sus procesos y flujos de trabajo en la era digital.

Durante el evento de presentación, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, impulsado en gran medida por la inteligencia artificial. Según datos de la compañía, el 65% de los clientes de Google Cloud ya utilizan productos de IA, lo que evidencia la rápida adopción de estas tecnologías en el entorno empresarial.

“La verdadera transformación va más allá de los chatbots; requiere una plataforma integral, segura e integrada”, afirmó Pichai, según recogió Google Cloud.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, reforzó esta visión al describir a Gemini Enterprise como “la nueva puerta de entrada para la IA en el lugar de trabajo”, subrayando su capacidad para conectar la inteligencia artificial con el contexto, los flujos de trabajo y las personas de cada organización.

Características técnicas y diferenciales de Gemini Enterprise

Gemini Enterprise se distingue por una arquitectura compuesta por seis componentes principales, que ofrecen acceso inmediato a los modelos más avanzados de Google, como Gemini 2.5 Pro, y permiten a cualquier empleado interactuar con los datos, documentos y aplicaciones de la empresa a través de una interfaz conversacional intuitiva.

La plataforma incluye un marco de trabajo para la creación y orquestación de agentes personalizados, herramientas de desarrollo sin código y un conjunto de agentes preconfigurados para tareas como investigación profunda, análisis de datos y generación de código.

Todo esto se apoya en Vertex AI, la infraestructura de IA de Google, y se integra de forma nativa con sistemas empresariales como Google Workspace, Microsoft 365, SAP, Oracle, Slack, ServiceNow y Workday, entre otros.

Gemini Enterprise se integra con Vertex AI y conecta de forma nativa con Google Workspace, Microsoft 365, SAP y otras plataformas empresariales (Google)

La seguridad y la gobernanza ocupan un lugar central en la propuesta de Gemini Enterprise. La plataforma permite a las organizaciones visualizar, auditar y controlar de manera centralizada todos los agentes, cumpliendo con los requisitos de soberanía de datos y estándares de cumplimiento en sectores regulados.

Además, la interoperabilidad con tecnologías existentes facilita la automatización de flujos de trabajo complejos y la obtención de resultados empresariales más inteligentes, todo dentro de una arquitectura de nivel empresarial.

Casos de uso y testimonios de clientes

El impacto de Gemini Enterprise ya se refleja en casos de uso concretos y testimonios de clientes destacados. HCA Healthcare está implementando una solución basada en Gemini para mejorar la transferencia de información entre turnos de enfermería, con un ahorro estimado de millones de horas anuales.

Best Buy ha transformado su servicio al cliente, logrando que los usuarios reprogramen entregas por sí mismos en un 200% más y resolviendo un 30% más de consultas sobre temas como igualación de precios y reciclaje. En el propio Google, casi la mitad del nuevo código generado es obra de la IA, lo que permite a los ingenieros centrarse en tareas de mayor valor.

Otras empresas, como Gordon Food Service, han adoptado Gemini Enterprise para empoderar a sus equipos en áreas como ventas, recursos humanos y marketing, utilizando agentes especializados para investigación, comunicación interna y análisis de datos.

Por su parte, Urban Outfitters ha decidido implementar Google Workspace con Gemini para potenciar la experiencia de sus empleados y clientes, mientras que Commerzbank y Mercari han mejorado la eficiencia de sus centros de atención al cliente y chatbots, alcanzando tasas de resolución del 70% y reduciendo la carga de trabajo en un 20%, respectivamente.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) también ha elegido a Google Cloud como socio tecnológico, confiando en la plataforma para gestionar la logística y personalizar la experiencia de millones de asistentes y espectadores.

“Para nosotros, no podríamos imaginar un mejor socio que Google para llevar la experiencia olímpica a otro nivel”, expresó Casey Wasserman, presidente de LA28, en declaraciones recogidas por Google Cloud.

Impacto en la productividad y transformación de los flujos de trabajo

La plataforma no solo busca optimizar tareas existentes, sino también habilitar nuevas formas de trabajo y colaboración. Gemini Enterprise permite a los usuarios crear agentes personalizados mediante herramientas visuales o lenguaje natural, automatizar campañas de marketing, gestionar inventarios, generar activos para redes sociales y transformar presentaciones en videos dinámicos, todo desde una única interfaz.

La integración de agentes multimodales en Google Workspace, como Google Vids para la creación de videos y la traducción de voz en tiempo real en Google Meet, amplía aún más las posibilidades de personalización y eficiencia.

Google Workspace suma agentes multimodales como Google Vids y traducción de voz en Meet para potenciar la eficiencia y personalización (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

En términos de productividad, Google Cloud reporta mejoras significativas: su equipo de marketing ahorró cerca de 18.000 horas en la ejecución de campañas en 2025 gracias a un agente desarrollado en Vertex AI, y los equipos de ventas aumentaron en un 14% la conversión de oportunidades en solo seis semanas utilizando agentes de IA.

La automatización de procesos, la personalización basada en contexto y la centralización de la gobernanza permiten a las empresas reducir tiempos, minimizar errores y ofrecer experiencias más relevantes a sus clientes y empleados.

Ecosistema de socios y marketplace de agentes

El ecosistema de Gemini Enterprise se complementa con un marketplace de agentes, donde los usuarios pueden descubrir, filtrar y desplegar soluciones desarrolladas por socios tecnológicos y la comunidad.

Más de 100.000 partners respaldan la plataforma, y Google Cloud ha lanzado programas de capacitación gratuitos, como Google Skills y el programa GEAR, para formar a un millón de nuevos desarrolladores en la creación y despliegue de agentes.

Además, la compañía ha presentado protocolos abiertos para la comunicación y las transacciones entre agentes, sentando las bases de una economía de agentes que permitirá a desarrolladores y empresas monetizar sus soluciones.

Perspectivas de futuro y visión de Google Cloud

De cara al futuro, Google Cloud visualiza a Gemini Enterprise como el catalizador de una nueva era de trabajo, donde la inteligencia artificial no solo automatiza tareas, sino que transforma la manera en que los equipos colaboran, innovan y generan valor. “El verdadero valor de esta tecnología se manifiesta cuando empodera a las personas en toda la organización”, afirmó Thomas Kurian.

Thomas Kurian aseguró que Gemini Enterprise será el catalizador de una nueva era laboral, donde la IA impulsa la colaboración, la innovación y el valor en las organizaciones (Bloomberg)

La compañía insiste en que la seguridad, la interoperabilidad y la personalización seguirán siendo pilares fundamentales en la evolución de la plataforma.

Gemini Enterprise se consolida como un sistema integral de inteligencia artificial que unifica datos, herramientas y equipos, permitiendo que procesos complejos que antes requerían semanas de trabajo se resuelvan ahora a través de una sola conversación simplificada.