Google Cloud lanza Gemini Enterprise, el asistente de IA diseñado para automatizar procesos en las empresas

Google Cloud anuncia Gemini Enterprise para las empresas. (Foto: Google)

Google Cloud presentó oficialmente Gemini Enterprise, su nueva plataforma pensada para que las empresas integren agentes de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones cotidianas. Con esta propuesta, la compañía busca transformar la manera en que los equipos trabajan, gestionan datos y se relacionan con sus clientes, ofreciendo herramientas accesibles sin necesidad de conocimientos de programación.

El lanzamiento marca un paso importante en la estrategia de Google por consolidar su ecosistema Gemini en el ámbito corporativo. La plataforma promete mejorar la productividad a través de asistentes inteligentes que automatizan procesos complejos y permiten obtener conclusiones a partir de grandes volúmenes de información.

Según la compañía, Gemini Enterprise está disponible desde esta semana para organizaciones de todo el mundo y ya cuenta con el respaldo de más de 100.000 socios tecnológicos. Su enfoque está en la seguridad, la personalización y la capacidad de conectar distintos servicios empresariales bajo un mismo entorno de IA.

Google ahora tiene Gemini Enterprise para las empresas. (Foto: Google)

Una plataforma centralizada de inteligencia artificial

Gemini Enterprise ofrece una interfaz de chat intuitiva que sirve como punto de acceso único a la inteligencia artificial corporativa. Desde allí, los empleados pueden interactuar con distintos agentes creados para funciones específicas, como análisis de datos, generación de reportes o atención al cliente, todo sin escribir una sola línea de código.

La plataforma se integra de forma directa con servicios ampliamente utilizados en el ámbito empresarial, como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce y SAP. Esto permite que las compañías aprovechen sus propios datos de manera segura, manteniendo un control total sobre la información y las políticas internas.

Google destacó que todas las operaciones se realizan bajo un marco de gobernanza centralizado, el cual facilita a las organizaciones monitorear, proteger y auditar el comportamiento de cada agente de IA desplegado. Así, los administradores pueden tener una visión global del ecosistema digital y garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad y seguridad.

Google ahora tiene Gemini Enterprise para las empresas. (Foto: Google)

Agentes inteligentes para cada necesidad

Entre las herramientas incorporadas en Gemini Enterprise se incluyen varios agentes preconfigurados desarrollados por Google. Estos están diseñados para realizar tareas avanzadas, como identificar patrones en grandes conjuntos de datos o generar resúmenes automáticos de información compleja.

Uno de los componentes más destacados es el Agente de Ciencia de Datos, que automatiza la preparación e ingestión de datos para acelerar la creación de modelos predictivos. Este enfoque reduce significativamente el tiempo necesario para desarrollar proyectos de analítica avanzada o aprendizaje automático dentro de una empresa.

Asimismo, la Customer Engagement Suite recibió una actualización importante dentro del ecosistema. Esta suite incorpora herramientas visuales que permiten construir agentes conversacionales personalizados para interactuar con clientes, sin requerir programación. Además, integra servicios impulsados por los modelos Gemini de última generación, diseñados para ofrecer respuestas más naturales y precisas.

Gemini. (Google)

Funciones adicionales para el entorno laboral

Gemini Enterprise no solo apunta a la eficiencia operativa, sino también a mejorar la comunicación dentro de las organizaciones. Por ello, incorpora funciones como la traducción de voz en tiempo real en Google Meet, que no solo traduce palabras, sino que también conserva el tono y la intención del hablante.

Además, la plataforma integra Google Vids, una herramienta de generación automática de videos a partir de texto o datos, pensada para apoyar la creación de contenido corporativo o educativo. Ambas funciones buscan agilizar las tareas de comunicación interna y externa dentro del entorno de trabajo.

Con esta iniciativa, Google reafirma su apuesta por una inteligencia artificial más colaborativa y accesible, enfocada en potenciar la productividad sin comprometer la seguridad ni la privacidad. Gemini Enterprise representa, según la compañía, el paso siguiente en la evolución del entorno empresarial hacia un modelo en el que la IA no solo apoya, sino que también amplía las capacidades humanas en la toma de decisiones y la innovación.