Tecno

Olvídate de Magis TV: estos son los servicios de streaming gratuitos y seguros

Las plataformas piratas pueden exponer al usuario al robo de información personal y estafas

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El acceso de Magis TV
El acceso de Magis TV implica una serie de riesgos para el usuario. (Composición/X)

El cierre de Magis TV y el endurecimiento de las restricciones contra plataformas de streaming ilegal han transformado el panorama del consumo audiovisual en América Latina y España. Ante la creciente preocupación por la seguridad digital y los riesgos asociados al acceso a servicios piratas, cada vez más usuarios buscan alternativas legales, gratuitas y seguras para ver películas y series.

En este contexto, algunas opciones se han posicionado como las principales plataformas para quienes desean entretenimiento sin costo y sin exponerse a amenazas informáticas.

El cambio de hábitos responde, en gran medida, a los peligros vinculados al uso de servicios ilegales. Las plataformas piratas pueden ser una puerta de entrada para malware, robo de información personal y estafas, lo que pone en riesgo la integridad de dispositivos como televisores inteligentes, teléfonos móviles y computadoras.

Las plataformas piratas pueden ser
Las plataformas piratas pueden ser una puerta de entrada para malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por plataformas legales y gratuitas ofrece ventajas claras. Al descargar aplicaciones desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, los usuarios pueden asegurarse de instalar software auténtico, libre de amenazas y compatible con una amplia variedad de dispositivos.

Esta vía elimina la posibilidad de instalar programas maliciosos y garantiza una experiencia de usuario segura. Además, el acceso a estas plataformas no requiere procesos complejos de registro ni la entrega de datos bancarios, lo que reduce aún más la exposición a posibles fraudes.

Pluto TV: programas, películas, series y más

Entre las alternativas más destacadas se encuentra Pluto TV, que ofrece un modelo gratuito basado en canales en vivo y contenido bajo demanda. Su catálogo abarca películas, series, realities y eventos deportivos, accesibles a través de una aplicación oficial disponible para televisores inteligentes, teléfonos móviles y navegadores web.

La interfaz de Pluto TV permite seleccionar canales temáticos o géneros cinematográficos, facilitando una experiencia personalizada. El servicio se financia mediante anuncios no invasivos, lo que elimina la necesidad de pagos o registros y protege la privacidad del usuario.

Su interfaz permite seleccionar canales
Su interfaz permite seleccionar canales temáticos o géneros cinematográficos. (PlutoTV)

Vix, una opción llamativa para los usuarios latinos

Vix se ha consolidado como una opción preferente para el público latinoamericano. Su oferta incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con actualizaciones frecuentes de títulos y estrenos familiares.

El acceso a Vix es sencillo y se realiza desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes, siempre a través de una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix utiliza un modelo respaldado por publicidad, lo que permite disfrutar de contenido legal sin costo y sin exponer datos personales. La plataforma destaca por su alta calidad de imagen y una navegación intuitiva.

Vix ofrece múltiples series latinoamericanas.
Vix ofrece múltiples series latinoamericanas. (Jesús Avilés/Infobae México)

YouTube: contenido gratuito libre de derechos

YouTube representa otra alternativa relevante para quienes buscan contenido gratuito y seguro. La plataforma de Google alberga una amplia selección de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

Esta modalidad permite acceder a material legítimo, respaldado por los titulares de derechos, sin necesidad de descargar archivos que puedan comprometer la seguridad del usuario. Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, subtítulos y controles parentales, todo sin requerir datos personales ni bancarios.

Opciones de pago

A diferencia de estas opciones gratuitas, los servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max y Apple TV+ ofrecen catálogos más extensos, estrenos recientes y funciones avanzadas, como descargas para ver sin conexión y listas personalizadas. Sin embargo, requieren una suscripción y el ingreso de información bancaria.

Es importante recalcar que, tanto para plataformas gratuitas como de pago, la seguridad solo se garantiza cuando las aplicaciones se instalan desde tiendas oficiales. Descargar programas desde sitios o archivos desconocidos puede exponer a los usuarios a riesgos innecesarios.

Temas Relacionados

Magis TVPluto TVVixStreamingLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: ¿Cómo funciona el análisis de redes sociales?

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: ¿Cómo funciona

Microsoft lanza Modo CoPilot, su buscador con IA para competir con Google y OpenAI

La actualización global introduce chat conversacional, recomendaciones inteligentes y control total sobre la activación de funciones avanzadas

Microsoft lanza Modo CoPilot, su

OpenAI actualiza Sora: videos IA de tus mascotas, nuevas herramientas de edición y funciones sociales

Las nuevas mejoras de la aplicación abren la puerta a producciones más elaboradas y planificadas

OpenAI actualiza Sora: videos IA

Este es el electrodoméstico pequeño que se debe desconectar luego de usarlo: por qué

El mantenimiento regular del artefacto es esencial para prevenir incidentes causados ​​por la acumulación de migas

Este es el electrodoméstico pequeño

Glosario de tecnología: descubre como funciona Javascript

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: descubre como
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pollo al horno, a la

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

Cómo fue el lujoso cóctel de JP Morgan en el Teatro Colón con empresarios y políticos de Argentina y el exterior

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Un cementerio medieval hallado en

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

TELESHOW
El radical cambio de Cande

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”

Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”