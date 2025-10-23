El fin de las estafas por teléfono: lista de prefijos que nunca debes responder o devolver una llamada

Los usuarios deben estar atentos a cualquier señal de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las llamadas internacionales breves que buscan engañar a los usuarios ha provocado que las autoridades de distintos países alerten sobre los riesgos de responder o devolver comunicaciones provenientes de ciertos prefijos telefónicos.

Esta modalidad, conocida como la “estafa de la llamada perdida”, no solo genera pérdidas económicas directas, sino que expone a las víctimas a delitos más sofisticados, como el robo de identidad y el phishing.

Cuáles son los prefijos que indican que una llamada es una estafa

La Guardia Civil de España ha identificado que los estafadores emplean códigos internacionales como: 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria) para ejecutar este tipo de fraude.

Se busca generar curiosidad en la identidad del emisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo consiste en realizar llamadas muy cortas desde estos números, con el objetivo de que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla.

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de gran manera el costo de la comunicación, lo que se traduce en ingresos directos para los estafadores.

La elección de estos prefijos internacionales responde a la intención de evitar sospechas y aumentar la probabilidad de éxito de la estafa. Muchas personas desconocen los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro.

Qué consecuencias tiene atender a este tipo de prefijos fraudulentos

La pérdida económica es uno de los principales riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades advierten que los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada.

Más allá del impacto económico, este tipo de fraude puede derivar en la exposición de datos personales y en la comisión de delitos adicionales. Los ciberdelincuentes aprovechan la oportunidad para obtener información sensible, lo que puede desembocar en casos de phishing o en el robo de identidad.

Por esta razón, la diversificación de los métodos empleados por los ciberdelincuentes, ha hecho que la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones sea fundamental para evitar tanto pérdidas económicas como la exposición de datos sensibles.

Cómo evitar ser víctima de estafas a través de llamadas telefónicas

Se debe verificar antes de responder que no sea un número reportado por fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad, las autoridades recomiendan no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Las compañías telefónicas ofrecen servicios que permiten identificar o bloquear números sospechosos, lo que constituye una herramienta útil para protegerse ante estas amenazas.

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es esencial contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto.

De qué forma los estafadores usan WhatsApp para cometer fraudes

El incremento de las llamadas perdidas coincide con el aumento de fraudes a través de apps de mensajería como WhatsApp. Los atacantes usan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Es otro canal donde es común recibir mensajes sospechosos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Entre las tácticas más frecuentes se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Es habitual que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Asimismo, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Cuáles son las pautas a seguir para evitar caer en estafas a través de WhatsApp

La principal pauta de prevención consiste en no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas modalidades de robo.