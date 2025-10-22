Tecno

X lanzará un mercado para comprar nombres de usuario inactivos: cuánto costará

El mecanismo implementado por la plataforma distingue dos tipos de identificadores: ‘Priority handles’ y ‘Rare handles’

Rafael Montoro

Rafael Montoro

Los ‘Rare handles’ incluyen aquellos nombres cortos, genéricos o con relevancia cultural. REUTERS/Dado Ruvic

La red social X anunció la apertura de ‘X Handle Marketplace’, una nueva plataforma destinada a comercializar nombres de usuario inactivos entre suscriptores Premium. Esta innovación introduce un esquema de compra y subastas para quienes quieran acceder a nombres exclusivos, presentándose como una estrategia para aumentar la retención de usuarios y ampliar las vías de monetización de la compañía.

X Handle Marketplace: categorías y precios de los nombres de usuario

El sistema creado por X contempla dos categorías de nombres: ‘Priority handles’ y ‘Rare handles’. El primero abarca combinaciones de nombres completos, frases, mezclas alfanuméricas y ejemplos como @GabrielJones o @PizzaEater. Los suscriptores de Premium+ y Premium Business podrán solicitar estos nombres sin coste adicional, y la aprobación del proceso podrá demorar hasta tres días laborables.

En cambio, los ‘Rare handles’ incluyen aquellos nombres cortos, genéricos o con relevancia cultural, como @Pizza, @Tom o @One. X ofrecerá estos identificadores a través de subastas públicas o compras directas por invitación.

La red social X anunció la apertura de ‘X Handle Marketplace’. (@XHandles)

De acuerdo con TechCrunch, los precios pueden oscilar desde 2.500 dólares hasta superar la barrera del millón, dependiendo del atractivo o la rareza del nombre.

Usuarios que obtengan un ‘Priority handle’ perderán el nombre si cancelan su suscripción

Una de las particularidades del sistema es que la “compra” no siempre es definitiva. Los usuarios que obtengan un ‘Priority handle’ perderán el nombre si cancelan su suscripción Premium o descienden a un plan inferior, tras un periodo de gracia de 30 días, y recuperarán automáticamente su antiguo usuario.

La excepción son los ‘Rare handles’, que se conservan aún después de dejar de pagar, lo que motiva a los compradores a reflexionar antes de cancelar alguna modalidad de pago, ya que el identificador exclusivo quedaría fuera de su alcance.

Una de las particularidades del sistema es que la “compra” no siempre es definitiva. REUTERS/Dado Ruvic

Estrategia de monetización y segmentación en X

El objetivo de X es doble: capitalizar la venta de recursos digitales exclusivos y robustecer el atractivo y la fidelidad de los planes Premium. Por eso, la plataforma sostiene que este sistema resulta más seguro que liberar todos los nombres inactivos a la vez, ya que pretende “prevenir spam de bots o uso indebido” y garantizar “una distribución justa y segura”.

Esta herramienta apunta especialmente a marcas, empresas o personalidades públicas que desean reafirmar su imagen digital o identidad de marca con variantes más cortas y específicas. Para el usuario común, la utilidad del marketplace parece limitada y representa una nueva barrera entre quienes acceden al servicio de forma gratuita y quienes pagan por funciones adicionales.

El lanzamiento del ‘X Handle Marketplace’ refuerza la tendencia de crear productos exclusivos que buscan elevar la segmentación y el valor percibido de los planes pagos dentro de la plataforma.

Elon Musk dirige empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Patrick Pleul/Pool via REUTERS

Cómo funciona X y cuáles son sus principales funciones

X es una plataforma digital que facilita la interacción entre usuarios y el acceso a información en tiempo real. Su funcionamiento se basa en la publicación de mensajes cortos, conocidos como publicaciones o tuits, que pueden incluir texto, imágenes, videos y enlaces.

Para utilizar X, los usuarios deben crear una cuenta, lo que les permite seguir a otras personas, recibir actualizaciones en su línea de tiempo y compartir su propio contenido de manera sencilla.

Entre las funciones principales de X se destacan la posibilidad de interactuar con publicaciones a través de respuestas, marcadores y compartidos, lo que fomenta la conversación y la difusión de información. Además, la plataforma incluye herramientas para la creación de encuestas, transmisión en vivo y la gestión de comunidades según intereses específicos.

X ofrece también sistemas de seguridad y privacidad, como el control sobre quién puede ver o responder a las publicaciones. Así, los usuarios pueden personalizar su experiencia y establecer conexiones relevantes dentro de la red.

