Tecno

Samsung presenta sus gafas de realidad mixta Galaxy XR con IA Gemini de Google integrada

Gracias a la IA De Google, los usuarios podrán interactuar con su entorno mediante gestos

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El dispositivo competirá con Apple
El dispositivo competirá con Apple Vision Pro y Meta Quest, con un precio de 1.799 dólares. (Samsung)

Samsung entró en el universo de la realidad mixta con el lanzamiento de sus gafas Samsung Galaxy XR. Un dispositivo que tendrá opciones de interacción con la inteligencia artificial gracias a la alianza con Google para la integración de Gemini.

Estas gafas entrarán a competir directamente con las Apple Vision Pro y los demás dispositivos de la línea Meta Quest, con un precio de 1.799 dólares, y ya están disponibles en Estados Unidos y Corea del Sur.

Cómo son las gafas de realidad mixta de Samsung

  • Diseño

Con 545 gramos de peso, el visor de Samsung es más ligero que el Apple Vision Pro. El ajuste se logra mediante una banda plástica ligera y una almohadilla en la parte trasera, diseñada para repartir la presión equitativamente y minimizar las molestias durante largas sesiones.

Cuenta con una pantalla Micro-OLED, con una resolución de 3.552 × 3.840 píxeles y cobertura del 95% del espectro DCI-P3, que permite tasas de refresco de 60, 72 y hasta 90 Hz. El campo de visión alcanza los 109° en horizontal y 100° en vertical.

Las Galaxy XR integran pantalla
Las Galaxy XR integran pantalla Micro-OLED, procesador Snapdragon XR2+ Gen 2 y 16 GB de RAM. (Samsung)
  • Potencia y sensores

El motor que impulsa las Galaxy XR es el procesador Snapdragon XR2+ Gen 2, una plataforma optimizada para realidad mixta y aumentada, desarrollada en colaboración con Qualcomm y Google.

Este chipset aporta un 20% más de rendimiento de CPU y un 15% en GPU respecto a su predecesor, complementado con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. No existen opciones para expansión, lo que deja la configuración cerrada a esas capacidades.

En el apartado de sensores y cámaras, las Galaxy XR incorporan dos cámaras passtrough de alta resolución, seis cámaras externas de seguimiento, cuatro cámaras internas para el seguimiento ocular, cinco unidades IMU (Unidad de Medición Inercial) y sensores adicionales de profundidad y parpadeo.

El sistema de audio y vídeo integra doble altavoz bidireccional (woofer y tweeter) y una matriz de seis micrófonos con formación de haces. La reproducción multimedia admite audio de alta fidelidad (incluyendo formatos Dolby Atmos) y resolución de vídeo UHD 8K a 60 fps, así como compatibilidad con HDR10 y HLG.

La alianza con Google permite
La alianza con Google permite funciones avanzadas de IA, como comandos por voz, gestos y mirada. (Samsung)

Para qué es la integración de Gemini e inteligencia artificial

Esta tecnología está dentro del sistema operativo Android XR. La IA multimodal interpreta los comandos de voz, gestos y la mirada del usuario, eliminando la necesidad de menús complicados o controles físicos y creando una sensación de asistencia personalizada.

Mediante Gemini, el usuario accede a funciones dinámicas y contextuales. Por ejemplo, en el uso de Google Maps, es posible explorar ciudades en 3D y solicitar tanto rutas como recomendaciones personalizadas sobre lugares cercanos. En YouTube, la IA permite buscar información relevante sobre los vídeos proyectados, obteniendo detalles de forma instantánea sin pausar la experiencia visual.

La función Circle to Search introduce una forma de consulta aún más intuitiva: basta con dibujar un círculo en el aire alrededor de un objeto o texto visto a través del visor para acceder a más datos automáticamente.

Gemini también participa en la conversión de imágenes y vídeos 2D en escenas 3D inmersivas, facilitando, por ejemplo, revivir recuerdos mediante Google Fotos o editar contenido en 3D para presentaciones, educación o diseño profesional.

La integración de Gemini facilita
La integración de Gemini facilita búsquedas, recomendaciones y conversión de imágenes 2D a 3D. (Samsung)

Este tipo de aplicaciones encuentra soporte en colaboraciones estratégicas de Samsung con Adobe, que ha desarrollado plataformas como Project Pulsar para edición avanzada de vídeo espacial en el visor.

Cuáles serán los usos que se le podrá dar a las Galaxy XR

Las Galaxy XR ofrecen diferentes formas de entretenimiento: visionado de películas, conciertos o eventos deportivos en un entorno virtual parecido a un cine personal, hasta la edición de vídeos, la reproducción de música en alta definición y la utilización como extensión de la pantalla en PCs y portátiles.

El sistema permite abrir varias ventanas, trabajar en escritorios virtuales y utilizar servicios populares como Google Maps, YouTube y Google Fotos de forma inmersiva.

Temas Relacionados

SamsungSamsung Galaxy XRGeminiGoogleInteligencia artificialRealidad mixtaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

HONOR X7C vs. HONOR X8C: diferencias en pantalla, cámara, batería y más

Un celular destaca en experiencia visual y velocidad de datos, ideal para creadores de contenido, mientras que el otro se orienta a quienes valoran mayor autonomía y funcionalidad diaria sin sacrificar calidad fotográfica

HONOR X7C vs. HONOR X8C:

Qué se debe tener en cuenta al momento de comprar una lavadora

Factores como la capacidad de carga, los programas avanzados de lavado y los sistemas de eficiencia energética redefinen las opciones actuales

Qué se debe tener en

Más de 800 millones usan ChatGPT cada semana y expertos advierten sobre el impacto en el pensamiento crítico

El uso de la inteligencia artificial se consolida en la vida diaria de millones, mientras académicos insisten en la importancia de no delegar completamente el juicio personal ante los avances tecnológicos de OpenAI y sus competidores, informa TIME

Más de 800 millones usan

Criptomonedas: cotización de las principales divisas virtuales

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 107.917,05 dólares

Criptomonedas: cotización de las principales

Filtración de datos en segundos, extorsiones y ataques en la nube: nuevas amenazas que sufren las empresas

Ciberdelincuentes logran robar información crítica en tiempos récord por brechas en sistemas y estrategias que evolucionan rápidamente, un hecho que exige una cultura corporativa enfocada en la prevención y detección de errores

Filtración de datos en segundos,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Kirchner saludó a Estela

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

El estilo de las sobrinas de Lady Di: quiénes son las tres damas Spencer que conquistan la moda global

Descubren dos tipos de grasa corporal que aumentan el riesgo de infarto y ACV

INFOBAE AMÉRICA
Condenan a un menor en

Condenan a un menor en Uruguay por participar en el crimen de un ex juez: las desesperantes horas finales

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La pancreatitis crónica avanza silenciosamente y puede derivar en diabetes y cáncer

30 películas clásicas de terror para ver en streaming

Cientificos hallan una forma de proteger las células que producen insulina

TELESHOW
La periodista Paula D’Ambrosio fue

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”

Marixa Balli jugó con un enigmático hombre ideal en MasterChef Celebrity: “Los futbolistas no son lo mío”