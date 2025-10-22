Por qué estos celulares dejarán de tener WhatsApp desde el 31 de octubre de 2025

WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos a partir del 31 de octubre de 2025 - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en numerosos modelos de celulares Android y iPhone que ya no cumplen con los requisitos técnicos ni de seguridad exigidos por la plataforma, propiedad de Meta Platforms.

La medida afectará principalmente a dispositivos antiguos, cuyos sistemas operativos y especificaciones quedan fuera del estándar necesario para soportar las últimas funciones y actualizaciones de la aplicación.

Por qué dejará de funcionar WhatsApp en estos celulares

El corte de soporte de WhatsApp responde a una evolución constante de la tecnología, requerimientos avanzados de cifrado y aumento de las capas de seguridad. La aplicación introduce nuevas funcionalidades de forma regular y, para garantizar la protección de la información y la estabilidad de su servicio, exige que el hardware y el software de los dispositivos estén actualizados.

A partir de la nueva política de soporte, equipos que no alcanzan los requisitos técnicos y de seguridad perderán acceso a la app de mensajería líder, incentivando el cambio a dispositivos recientes - (Fotomontaje Infobae)

Aquellos teléfonos con más de una década de antigüedad, o que no recibieron actualizaciones recientes de sus fabricantes, ya no cumplen con estas exigencias. Además, los sistemas desactualizados dejan de recibir parches de seguridad, lo que incrementa la exposición a amenazas externas y brechas de privacidad.

La suspensión del servicio en estos equipos no obedece a fallos de los dispositivos, sino a una estrategia de protección para la comunidad global de usuarios. El proceso será progresivo: los primeros síntomas serán errores para enviar mensajes, dificultad para acceder a los chats o un rendimiento más lento de la aplicación. Finalmente, el usuario perderá acceso total a la app en el terminal afectado.

Cuáles son los teléfonos móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp

Desde el 31 de octubre, WhatsApp dejará de funcionar en todos los dispositivos que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores, así como en iPhone con iOS 15.1 o previos. Si el teléfono admite una actualización a una versión más reciente del sistema operativo, el usuario podrá continuar utilizando WhatsApp sin inconvenientes.

Sin embargo, en modelos cuyo hardware impide la actualización, la única alternativa será migrar la cuenta a un equipo más reciente. La app no se bloquea de inmediato, pero los dispositivos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, lo que deriva en riesgos para la privacidad y problemas de funcionamiento.

En estos modelos de smartphones dejará de funcionar para Android y iOS la popular aplicación de mensajería - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Entre los celulares Android afectados, figuran equipos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei y HTC, lanzados hace más de diez años. Los modelos que perderán acceso incluyen

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

En el caso de Apple, el recorte de soporte impacta sobre todo a los modelos que no pasaron de iOS 15.1. Esto incluye el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Desde el 31 de octubre, la app de Meta restringirá funciones en celulares que no reúnan los requisitos actualizados, recomendando copia de seguridad y migración a modelos compatibles para evitar la pérdida de datos - WHATSAPP OFICIAL

Aquellos usuarios que nunca actualizaron el sistema operativo de sus equipos más allá de iOS 12, particularmente en el iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6, perderán totalmente la capacidad de utilizar la app. La empresa sugiere verificar la versión instalada antes de realizar cualquier migración o respaldo de datos.

Aquellos usuarios que cuenten con alguno de los modelos afectados pueden tomar medidas para impedir la pérdida de información y la interrupción de sus servicios de mensajería. El primer paso consiste en comprobar si el equipo permite actualizar el sistema; si existe una versión disponible, debe descargarse e instalarse lo antes posible.

Cuando la actualización no sea posible por limitaciones técnicas, la recomendación es migrar la cuenta de WhatsApp a un teléfono más reciente. Antes de hacerlo, debe generarse una copia de seguridad manual de los chats y archivos, que quedará almacenada en servicios en la nube como Google Drive o iCloud, dependiendo del sistema operativo.

Seguir las recomendaciones señaladas permitirá que siga teniendo acceso a WhatsApp, siempre y cuando cumpla con los requerimientos exigidos para el funcionamiento de una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel mundial.