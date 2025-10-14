Por qué WhatsApp bloquea las capturas de pantalla en fotos de perfil

WhatsApp bloquea capturas de pantalla en fotos de perfil para reforzar la privacidad - (WhatsApp)

La privacidad digital se ha convertido en una prioridad para millones de usuarios en todo el mundo, y WhatsApp ha dado un paso que busca proteger a sus usuarios del robo de identidad y del uso indebido de sus imágenes personales.

La aplicación ha comenzado a bloquear las capturas de pantalla de las fotos de perfil, impidiendo que cualquier persona conserve tu fotografía simplemente pulsando un par de botones.

Cuando alguien intenta hacer una captura de pantalla de la foto de perfil de un contacto en WhatsApp (mostrada en tamaño ampliado), el sistema responde mostrando una imagen en negro o un mensaje advirtiendo que la acción no está permitida. Esta función se está implementando progresivamente y ya es visible para los usuarios, sumándose a otras herramientas de privacidad que la plataforma ha lanzado.

Más privacidad en WhatsApp: la aplicación limita la obtención de fotos de perfil con herramientas tecnológicas - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Por qué WhatsApp no permite la captura de pantalla en las fotos de perfil

La razón principal es combatir la suplantación de identidad y los fraudes digitales. En los últimos años, han aumentado los casos de personas que descubren que su foto de perfil circula en grupos desconocidos o que terceros la usan para crear perfiles falsos y engañar a otros usuarios.

Los ciberdelincuentes pueden tomar cualquier imagen, crear una cuenta con un número diferente, y hacerse pasar por la persona en cuestión, contactando a sus amigos o familiares para cometer fraudes, como pedir dinero con la excusa de una emergencia.

Ver una foto conocida da confianza inmediata, por lo que estas maniobras resultan especialmente efectivas. Con la simple captura de una imagen de perfil, se abren las puertas para realizar estafas, dañar reputaciones o incluso acosar en otras redes sociales.

Cuáles son los peligros asociados a las fotos de perfil

Más allá del fraude de identidad, existen otros riesgos cuando una foto personal puede guardarse sin límites:

Evitar que las fotos de perfil sean capturadas por terceros ayuda a proteger contra fraudes, perfiles falsos y difusión no consentida, aportando mayor tranquilidad a millones de usuarios - (Fotomontaje Infobae)

Creación de perfiles falsos: Las imágenes robadas pueden ser utilizadas para abrir cuentas gratuitas en redes sociales o plataformas de citas, con objetivos que van desde el engaño romántico (“catfishing”) hasta el acoso o la difusión de desinformación.

Difusión de información falsa: Asociar tu imagen a mensajes que nunca enviaste puede afectar seriamente tu reputación, ya que cualquiera puede fabricar historias o declaraciones poniéndote como supuesto autor.

Ingeniería social: Analizar tu fotografía y buscar coincidencias en otras redes permite a los delincuentes reunir más datos sobre ti, como trabajo, ubicación o intereses, y así construir ataques dirigidos más sofisticados.

El bloqueo de capturas en WhatsApp complica la obtención directa de imágenes en alta calidad, pero no es completamente infalible. Todavía pueden verse miniaturas en la lista de chats o en la información de contacto, y alguien podría fotografiar la pantalla con otro dispositivo.

A pesar de estas limitaciones, expertos en ciberseguridad creen que el cambio ayuda a reducir significativamente el uso indebido y no autorizado de fotos personales.

Cómo reforzar la privacidad en WhatsApp

WhatsApp impulsa medidas tecnológicas para frenar el robo y la suplantación de identidad - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La plataforma no solo bloquea capturas, también permite controlar quién accede a tu foto de perfil. Puedes ajustar la privacidad así:

Dirígete a Configuración o Ajustes .

Elige la sección Privacidad .

Haz clic en Foto de perfil .

Selecciona entre las siguientes opciones: Mis contactos: Solo las personas guardadas en tu agenda pueden ver tu imagen. Mis contactos, excepto...: La opción permite ocultar la foto a contactos concretos. Nadie: Tu foto será reemplazada por un ícono gris.



Con este paso, WhatsApp busca dar a los usuarios más control sobre su identidad digital y frenar la suplantación, el fraude y otros delitos asociados al uso indebido de imágenes. Aunque la protección no es absoluta, la decisión marca un avance que refuerza la seguridad y protege a los usuarios ante un panorama donde la privacidad es cada día más valiosa.