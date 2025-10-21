Samsung detiene la actualización a One UI 8 en estos celulares por fallos inesperados

Samsung tuve que detener la actualización a One UI 8 en sus modelos Galaxy S23 Y S24. (Android Authority)

Samsung ha decidido suspender temporalmente el despliegue de su actualización One UI 8, basada en Android 16, para los modelos Galaxy S23 y Galaxy S24. La medida llega apenas unas semanas después de haber iniciado la distribución global del nuevo software, que comenzó con la serie Galaxy S25. Aunque la compañía no ha explicado los motivos exactos, diversas fuentes especializadas indican que se habría detectado un error de última hora que afecta el rendimiento del sistema.

La pausa afecta tanto a los modelos de 2023 como a los de 2024, lo que sugiere que el problema podría estar relacionado con la base del software más que con el hardware de cada dispositivo. Usuarios en distintos países ya habían comenzado a recibir la actualización, por lo que la interrupción busca evitar que el fallo se propague a más terminales.

Samsung no ha precisado cuándo retomará el proceso, pero se espera que lo haga en los próximos días una vez que el inconveniente haya sido corregido. Mientras tanto, la compañía continúa trabajando en una versión mejorada de su capa de personalización, One UI 8.5, que debutará junto a los próximos Galaxy S26.

Samsung detuvo la implementación de One UI 8 en algunos de sus modelos. REUTERS/Kim Hong-Ji

Un despliegue interrumpido a mitad de camino

El lanzamiento de One UI 8 se inició a mediados de septiembre, con los Galaxy S25 como primeros receptores de Android 16. Días después, la actualización comenzó a llegar a los dispositivos insignia anteriores —los Galaxy S23 y S24— de forma gradual. Sin embargo, la expansión se detuvo repentinamente, primero en la serie de 2024 y luego en la de 2023.

Según reportes de portales como SamMobile y 9to5Google, Samsung habría detectado un “obstáculo” técnico en la compilación del software. Aunque no se ha detallado la naturaleza del fallo, todo apunta a que se trata de un error crítico que podría comprometer la estabilidad o el consumo energético del sistema. Este tipo de pausas son habituales cuando los fabricantes identifican fallos de última hora que requieren pruebas adicionales antes de reanudar el despliegue global.

A diferencia de otros parches menores, la actualización a One UI 8 introduce cambios significativos en la interfaz, nuevas funciones de privacidad y mejoras en la eficiencia energética. Por ello, Samsung ha optado por suspender su expansión hasta asegurarse de que el sistema funcione correctamente en todas las regiones y variantes de sus dispositivos.

Los Galaxy S23 Y S24 deberán esperar la actualización a One UI 8. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Qué esperar del nuevo software

One UI 8 representa la primera versión de la capa de Samsung basada en Android 16, un sistema que trae mejoras en seguridad, rendimiento gráfico y personalización. Entre sus novedades destacan una gestión más avanzada de las notificaciones, un nuevo centro de control más limpio y funciones impulsadas por inteligencia artificial para el uso cotidiano.

En paralelo, la compañía ya está desarrollando One UI 8.5, una versión que llegará con los próximos Galaxy S26 a comienzos de 2026. Esta actualización incluirá una herramienta llamada Private Display, diseñada para evitar que otras personas vean el contenido de la pantalla desde ángulos laterales. También incorporará transferencias rápidas mediante NFC y ajustes visuales inspirados en iOS, con animaciones más suaves y una reorganización del menú de inicio.

La estrategia refuerza el enfoque de Samsung por mantener su ecosistema actualizado de manera continua, aunque esta interrupción temporal refleja los desafíos que implica adaptar Android 16 a sus dispositivos más avanzados.

Samsung lanzará la actualización de One UI 8. (Foto: Samsung)

Los usuarios, a la espera

Por ahora, quienes aún no recibieron One UI 8 deberán esperar a que Samsung retome el despliegue. La empresa surcoreana suele realizar pruebas internas intensivas antes de liberar nuevamente una actualización importante, por lo que la reanudación podría ocurrir en cuestión de días.

Mientras tanto, el fabricante recomienda mantener los dispositivos actualizados con los parches de seguridad mensuales y evitar instalar versiones filtradas del software. Los Galaxy S23 y S24 seguirán operando con One UI 7.1 hasta que el nuevo paquete esté libre de errores.

El episodio sirve como recordatorio de que incluso las marcas más consolidadas pueden enfrentar tropiezos técnicos en procesos de actualización masiva. Aun así, Samsung se mantiene firme en su objetivo de ofrecer una experiencia más estable, fluida y segura con cada nueva versión de su sistema.