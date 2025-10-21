WhatsApp reveló un as bajo la manga en los estados: IA para crear imágenes gratis

Esta nueva función permite la publicación de estados con IA de una forma más rápida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ahora es posible crear imágenes con inteligencia artificial directamente desde los estados de WhatsApp, lo que facilita compartir actualizaciones visuales y creativas con tus contactos.

Solo debes elegir la función de generación de imágenes, personalizar el contenido que deseas mostrar y publicarlo al instante en tus estados, sin necesidad de utilizar aplicaciones externas o de habilitar el chat con Meta AI disponible en la plataforma de mensajería.

Esta integración agiliza la creación de contenidos originales y mejora la experiencia de quienes comparten novedades a través de la plataforma.

Esta función es impulsada por Meta AI. (Meta)

Cómo crear imágenes para estados de WhatsApp con IA

Para crear imágenes para estados de WhatsApp con inteligencia artificial, debes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la pestaña de ‘Novedades’. Pulsar ‘Añadir estado’. Seleccionar ‘Imágenes de IA’. Ingresar una descripción de cómo se desea que luzca la imagen. Meta AI generará varias opciones. Pulsar el ícono verde ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para publicar el estado.

La ventaja de esta nueva opción es que las imágenes tienen orientación vertical, ideal para los estados.

Los usuarios pueden agregar su propio prompt o usar uno predeterminado de la app. (WhatsApp)

Cómo hacer un prompt para crear una imagen con IA

Para crear una imagen con inteligencia artificial y compartirla en los estados de WhatsApp, es fundamental redactar un prompt claro y específico. Empieza definiendo el tema o la escena que deseas mostrar; incluye detalles como colores, objetos, ambiente o estilo visual.

Evita frases ambiguas y usa descripciones precisas, por ejemplo: “Atardecer en la playa con palmeras y tonos cálidos”.

Ajusta el nivel de detalle según tus necesidades, y revisa que el texto sea breve pero completo. Una vez generada la imagen, solo tienes que seleccionar la que sea de tu gusto y publicarla en tus estados para compartirla fácilmente con tus contactos.

WhatsApp ofrece algunas opciones de prompts predeterminados. (WhatsApp)

Qué nuevas funciones tienen los estados de WhatsApp

Los estados de WhatsApp tienen nuevas funciones como:

Marcar con ‘Me gusta’.

Para reaccionar con un ‘Me gusta’ a un estado de WhatsApp, accede a la sección ‘Novedades’, abre el estado y presiona el ícono del corazón que verás en la parte inferior.

Al hacerlo, el corazón se tornará verde y el autor del estado recibirá una notificación privada.

Realizar menciones privadas.

Para realizar menciones privadas en los estados de WhatsApp, crea un estado, busca el ícono de @ en el área de texto y selecciona hasta cinco contactos . Estos contactos recibirán una notificación privada y solo ellos verán la mención. El resto de tus contactos no verá la mención ni sabrá a quiénes has etiquetado.

Opción de repostear.

Puedes hacerlo fácilmente cuando alguien te menciona en su estado: simplemente abre el estado y pulsa en ' Añadir al estado ‘.

Estas dos nuevas funciones son similares a las que ya existen en Instagram. (WhatsApp)

Si quieres que otros reposteen tus propios estados, debes activar la opción ‘Permitir compartir’ antes de publicar tu estado; esto puede requerir una actualización de la aplicación y que el autor original lo active explícitamente, ya que WhatsApp busca mantener la configuración por defecto como una función privada.

Agregar música.

Puedes agregar música a los estados de WhatsApp directamente desde la aplicación, actualizando WhatsApp a la última versión e ingresando a ' Novedades ' y luego a ' Mi Estado ' . Toca la cámara o elige una foto, y luego busca el icono de música para elegir una canción y el fragmento que deseas incluir.

Sticker de 'Tu turno'.

Este sticker permite a los usuarios hacer que los estados sean más interactivos. Para usarlo, debes crear un estado, elegir el ícono de stickers y seleccionar ' Tu turno ‘.

Después, escribe un tema o una pregunta para que tus contactos respondan compartiendo el mismo tipo de contenido en sus propios estados, como una forma de crear una cadena de publicaciones colaborativas.