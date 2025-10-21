PlayStation hace un cambio importante en su tienda: ahora será más fácil detectar buenas ofertas de juegos

La función de 'precio más bajo en 30 días' ya está disponible en PS5. (Foto: Sony)

La tienda PlayStation ha incorporado dos mejoras clave para los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4: la posibilidad de consultar de forma clara el “precio más bajo en los últimos 30 días” para los juegos digitales y la opción de publicar reseñas detalladas de hasta 4.000 caracteres para los títulos adquiridos.

Ambas funciones buscan brindar mayor transparencia y participación al público, facilitando decisiones de compra más informadas y fomentando la interacción dentro de la comunidad de jugadores.

Cuáles son los cambios que llegan a PlayStation Store

Histórico de precios

La reciente integración de la leyenda sobre “el precio más bajo en los últimos 30 días” supone un avance significativo para los consumidores de PlayStation. Cuando un usuario navega por las rebajas o descuentos de la PS Store en su consola PS5, puede ver debajo del precio de cada juego si ese título costó menos durante el mes previo.

Esta característica ya se encuentra activa para jugadores de distintas regiones, incluyendo México, y resulta fundamental para quienes buscan aprovechar verdaderos descuentos o evitar comprar un juego que podría haber estado aún más barato pocos días antes.

Las nuevas herramientas buscan mayor transparencia y participación en la comunidad gamer. (REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo)

El cálculo se hace considerando el valor más bajo alcanzado por el título digital durante los últimos 30 días. Si el precio actual resulta igual o inferior al mínimo alcanzado en ese período, el usuario puede tener mayor certeza de estar frente a una oportunidad competitiva.

Esta transparencia a la hora de rastrear precios y decidir cuándo comprar constituye una mejora largamente esperada y demandada por la comunidad de jugadores de PlayStation.

Además, al estar implementado directamente por Sony en la interfaz de la tienda dentro de la consola, se elimina la dependencia de servicios externos e independientes, como algunos rastreadores populares en la web que ofrecen historiales de precios desde hace años.

Cabe aclarar que por el momento, esta función se encuentra disponible únicamente en la tienda digital accesible desde PlayStation 5 y no está habilitada en el sitio web ni en la aplicación móvil de la PSN. La limitación podría deberse a una implementación gradual o pruebas previas a su alcance pleno.

El histórico de precios solo está disponible en la tienda digital de PS5. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las nuevas reseñas detalladas

Otra de las novedades sustanciales llega de la mano de la posibilidad de escribir reseñas extensas sobre los juegos adquiridos. Hasta ahora, los usuarios podían calificar los lanzamientos con una puntuación numérica, pero ya es posible dejar opiniones escritas de hasta 4.000 caracteres para cualquier título digital en la biblioteca personal.

Esta funcionalidad solo se encuentra disponible en la versión web de la PlayStation Store, y no directamente desde la consola, al menos en esta fase inicial.

Las reseñas requieren que quien opine haya comprado y tenga el título en su colección digital. Los comentarios se someten a un proceso de moderación previa antes de publicarse, y la opción está cerrada a quienes poseen copias físicas, limitando esta nueva vía de participación a los compradores digitales.

Sony elimina la dependencia de rastreadores externos con su propio historial de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de reseñas largas en PlayStation Store responde a una tendencia creciente en las plataformas digitales de videojuegos, donde la comunidad cumple un rol fundamental para orientar a otros consumidores. Aunque existen preocupaciones sobre posibles intentos de “review bombing”, donde grupos de usuarios coordinan ataques para bajar la calificación de títulos polémicos, la política de moderación y la exigencia de haber adquirido el juego podrían mitigar este riesgo.

Todas estas novedades están llegando de manera progresiva a los diferentes usuarios en el mundo, por lo que no en todos los países se verán los cambios al mismo tiempo, pero sí está confirmado el despliegue en consolas para el histórico de precios y en la versión web de la tienda para las reseñas extensas.