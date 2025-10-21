La inteligencia artificial reveló las preguntas que más hacen las mujeres a ChatGPT y Gemini de Google

El papel clave de ChatGPT y Gemini en las consultas femeninas sobre salud, carrera y emociones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google se ha consolidado como un recurso clave para millones de mujeres que buscan respuestas inmediatas sobre relaciones, salud, desarrollo profesional y temas sociales.

Cuáles son las preguntas más frecuentes en ChatGPT y Gemini

El análisis de los temas y preguntas frecuentes realizado a partir de interacciones directas en estas plataformas revela cómo la tecnología se convierte en un punto de consulta para inquietudes personales y profesionales de distintos perfiles femeninos.

Aunque ambos sistemas abarcan temáticas similares, sus patrones de consulta revelan matices y énfasis distintos en función de la usuaria y el abordaje de cada plataforma.

La inteligencia artificial se consolida como aliada indispensable de millones de mujeres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más consultado por las mujeres en ChatGPT

Las usuarias de la inteligencia artificial de OpenAI muestran gran interés en cuestiones vinculadas a las relaciones y emociones. Es común consultar por pautas para interpretar señales afectivas, como “¿Cómo saber si le gusto a alguien?”, o estrategias para afrontar rupturas y dinámicas tóxicas. Otras preguntas frecuentes incluyen “¿Cómo mejorar la comunicación con mi pareja?” y propuestas para fortalecer los vínculos interpersonales y familiares.

En la categoría de salud física y mental, las consultas aluden a la ansiedad, el bienestar emocional y el autocuidado integral. Preguntas como “¿Es normal tener ansiedad todos los días?”, “¿Cómo mejorar mi autoestima?” o “¿Qué alimentos ayudan con el síndrome premenstrual?” figuran entre las más repetidas.

Dentro del eje de carrera y desarrollo personal, las usuarias piden guía para mejorar su situación laboral: “¿Cómo pedir un aumento de sueldo?”, “¿Qué carrera me conviene estudiar si soy buena en X?”, así como sugerencias para emprender o superar escenarios de desigualdad, con preguntas orientadas a “¿Cómo lidiar con un ambiente laboral machista?”.

La maternidad y crianza constituye otra sección destacada. Existen dudas sobre el mejor momento para ser madre y sobre gestión de comportamientos infantiles: “¿Cómo manejar berrinches en niños pequeños?”, “¿Qué hago si me siento sobrepasada como madre?” y situaciones referidas a la decisión de la maternidad.

La IA de OpenAI es ampliamente abordada por el género femenino para resolver diversas dudas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Respecto a la imagen y el autocuidado, las consultas se relacionan con estilos personales, rutinas de belleza facial según el tipo de piel y cómo aceptar el propio cuerpo. Preguntas como “¿Cómo encontrar mi estilo personal?” y “¿Qué tendencias de moda vienen esta temporada?” acompañan necesidades de adaptación y bienestar.

El ámbito del feminismo y los derechos también genera un volumen relevante de preguntas: “¿Qué es el feminismo interseccional?”, “¿Cómo reconocer el micromachismo?”, además de peticiones de recomendaciones de libros y estrategias para defender posiciones sin recurrir a la confrontación.

Lo que más le preguntan a Gemini

El perfil de preguntas dirigidas a Gemini de Google agrega un marcado énfasis en equidad de género, seguridad y tecnología aplicada. Las mujeres consultan de forma recurrente si la inteligencia artificial perpetúa sesgos de género y cómo pueden los sistemas evitar conductas discriminatorias: “¿La IA tiene sesgos de género?” y otras preguntas sobre mitigación de estereotipos.

El posible impacto de la automatización en sectores laborales mayoritariamente femeninos genera inquietudes acerca del futuro del empleo y las oportunidades de capacitación, a través de preguntas como “¿Cómo afectará la IA a los empleos tradicionalmente ocupados por mujeres?” y opciones concretas para formarse en tecnología.

El sistema de Google es consultado respecto a temas de ciberseguridad y optimización en la vida laboral y personal de ellas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La seguridad digital ocupa otro bloque de interés: consultas sobre la protección ante contenidos dañinos o manipulados (deepfakes), sobre la gestión de la privacidad digital y pautas para protegerse ante riesgos en línea.

En el plano del empoderamiento personal y profesional, Gemini recibe solicitudes prácticas sobre herramientas digitales para gestionar el trabajo o negocios, automatizar tareas y organizar la vida familiar.

Asimismo, las consultas buscan consejos para conciliar ámbitos laborales y familiares, incluyendo dudas relacionadas con licencias o apoyos estatales en situaciones de maternidad o cuidado infantil.

El área creativa y el uso práctico de la tecnología conforman el siguiente patrón, con consultas sobre generación de contenido, diseño gráfico, escritura artística o relatos, además de recomendaciones en moda, organización del hogar, planes de ejercicio o recetas, adaptadas a intereses y rutinas propias del entorno femenino.

En síntesis, las preguntas que hacen las mujeres a ChatGPT y Gemini delinean una agenda variada y dinámica, donde temas emocionales, profesionales, de equidad, seguridad y creatividad evidencian cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una nueva aliada para el acompañamiento en los distintos desafíos que atraviesan sus vidas.