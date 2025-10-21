Tecno

Instagram muestra más contenido dañino a adolescentes vulnerables, según Reuters

Meta identificó que aquellos que confesaron sentirse mal con su cuerpo luego de usar la red social consumieron un 10,5% de contenido vinculado a trastornos alimentarios

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La muestra incluyó un seguimiento
La muestra incluyó un seguimiento manual del material observado en el feed durante tres meses. REUTERS/Dado Ruvic

Una investigación interna de Meta, revelada por Reuters, indica que los adolescentes que experimentan insatisfacción corporal recurrente tras usar Instagram reciben alrededor de tres veces más publicaciones relacionadas con trastornos alimentarios y contenido corporal negativo que sus pares. El estudio, realizado entre 2023 y 2024, subraya la exposición desproporcionada de estos usuarios jóvenes al material potencialmente perjudicial.

Documentos muestran que Instagram expone a adolescentes a mayores dosis de contenido problemático

Los documentos internos revisados por Reuters muestran que Instagram no solo expone a los adolescentes vulnerables a mayores dosis de contenido problemático, sino que lo hace de manera sistemática.

A través de un sondeo aplicado a 1.149 adolescentes, Meta identificó que aquellos que confesaron sentirse mal con su cuerpo luego de usar la red social consumieron un 10,5% de contenido vinculado a trastornos alimentarios, en contraste con el 3,3% entre los demás participantes. La muestra incluyó un seguimiento manual del material observado en el feed durante tres meses.

El patrón de exposición se
El patrón de exposición se extendió también a material catalogado por la propia Meta como temas maduros, comportamientos riesgosos, sufrimiento o crueldad. REUTERS/Francis Mascarenhas

Las publicaciones incluían imágenes con “exhibición prominente” de partes del cuerpo, “juicio explícito” sobre tipos físicos y referencias a conductas alimentarias poco saludables.

El patrón de exposición se extendió también a material catalogado por la propia Meta como temas maduros, comportamientos riesgosos, sufrimiento o crueldad, que representaron el 27% de lo visto por los adolescentes con mayores reportes de insatisfacción, frente a solo el 13,6% entre usuarios sin esa percepción negativa.

Los investigadores recalcaron que no es posible establecer la causalidad entre observar este contenido y sentirse peor con el propio cuerpo, ya que los adolescentes afectados podrían buscar activamente dicho material.

Andy Stone, portavoz de Meta,
Andy Stone, portavoz de Meta, subrayó que los resultados forman parte del compromiso de la empresa para entender y mejorar sus plataformas. REUTERS/Dado Ruvic

Desafíos regulatorios para Meta

Frente a estas cifras, Andy Stone, portavoz de Meta, subrayó que los resultados forman parte del compromiso de la empresa para entender y mejorar sus plataformas, agregando que la compañía ha anunciado medidas para reducir y adaptar el contenido a menores bajo estándares de clasificación como PG-13. Según Stone, desde julio se ha reducido a la mitad la cantidad de contenido restringido por edad para adolescentes en Instagram.

No obstante, la exposición de adolescentes con problemas de imagen corporal a contenido riesgoso ha motivado investigaciones y demandas civiles en Estados Unidos. Escuelas y autoridades acusan a Meta de diseño perjudicial y comercialización engañosa, citando estudios filtrados y ahora también esta nueva investigación interna.

Riesgos de personalización de contenido en redes sociales

Expertos en salud mental advierten sobre el perfilado y la exposición intensiva de adolescentes vulnerables a material que puede agravar sus dificultades. Jenny Radesky, profesora de Pediatría en la Universidad de Michigan, señaló que los hallazgos “respaldan la idea de que los adolescentes con vulnerabilidades psicológicas están siendo perfilados por Instagram y expuestos a más contenido dañino”.

La exposición de adolescentes con
La exposición de adolescentes con problemas de imagen corporal a contenido riesgoso ha motivado investigaciones y demandas civiles en Estados Unidos. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

Radesky insistió en que gran parte de la información a la que acceden los adolescentes no proviene de búsquedas activas, sino del feed personalizado gestionado por algoritmos.

El estudio de Meta también deja en evidencia un contexto digital donde los esfuerzos por limitar la exposición a contenido negativo todavía no logran anticiparse al ingenio de los algoritmos y a la dinámica de consumo juvenil en redes sociales.

Instagram limitará el contenido para adolescentes con normas PG-13

Instagram informó que, antes de finalizar 2025, restringirá automáticamente el contenido visible para usuarios menores de 18 años tomando como referencia la clasificación PG-13 de películas en Estados Unidos. Los adolescentes tendrán, por defecto, acceso únicamente a material considerado apto para esa categoría, sin opción de modificar la restricción por decisión propia.

Instagram informó que, antes de
Instagram informó que, antes de finalizar 2025, restringirá automáticamente el contenido visible para usuarios menores de 18 años. REUTERS/Dado Ruvic

La única manera de cambiar el nivel de acceso será mediante autorización explícita de los padres. Además, Instagram sumará una configuración más estricta para tutores que deseen reforzar el control parental y limitar aún más los contenidos para sus hijos.

Esta política se aplicará no solo a las publicaciones regulares y las historias, sino también a las interacciones entre adolescentes y los chatbots de IA disponibles en la plataforma, que también estarán sujetos a las pautas PG-13.

Temas Relacionados

InstagramAdolescentesTrastornos alimentariosLo último en tecnología

Últimas Noticias

31 minutos en Tiny Desk llega a Prime Video con una película navideña

El show televisivo de Chile tiene 20 años de historia y reciente ha marcado récords en plataformas digitales

31 minutos en Tiny Desk

Microsoft lanza actualización de emergencia para Windows 11 tras reportes de problemas de hardware

La compañía responde con una actualización fuera de banda para restaurar funciones esenciales y resolver problemas en dispositivos conectados

Microsoft lanza actualización de emergencia

YouTube evoluciona con su diseño para todos tras la era de la IA

Una de las novedades es la inclusión de animaciones personalizadas para el botón ‘me gusta’

YouTube evoluciona con su diseño

Shakira revive sus grandes éxitos en Spotify Anniversaries: Pies Descalzos y Oral Fixation reviven

El éxito mundial Hips Don´t Lie es una de las canciones más apetecidas en los shows de la colombiana como su más reciente gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira revive sus grandes éxitos

Tres plantas perfectas para decorar la cocina, según la IA

La lengua de suegra es una buena opción para este espacio del hogar, pues requiere poco mantenimiento y solo necesita riego ocasional

Tres plantas perfectas para decorar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenan a una obra social

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

Así llegó Javier Milei a Córdoba para encabezar una caminata en la recta final de la campaña electoral

Qué pasa si me equivoco al marcar la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería en petróleo 2025

Milei dijo que Bussi es un farsante por usar el video de 2023 en el que lo apoyaba y un fiscal pidió que deje de emitirse

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea busca una

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

Las joyas robadas del Louvre están valuadas en 102 millones de dólares

TELESHOW
Nació Rafael, el hijo de

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, de visita en Argentina: Cataratas del Iguazú, Salinas Grandes y glamping

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”