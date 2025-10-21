Así puedes copiar las aplicaciones y archivos de iPhone a un nuevo Android paso a paso

Cambiar de iPhone a Android es ahora más sencillo y seguro gracias a los sistemas de transferencia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cambiar de iPhone a Android solía ser un proceso complejo, pero las herramientas actuales permiten transferir datos, aplicaciones y archivos personales de forma sencilla y segura.

Android y Google facilitaron este proceso con aplicaciones y cables adaptados para que el salto entre sistemas se realice con la menor fricción posible. Estos son los pasos clave y consideraciones importantes para que todo salga bien.

Cómo migrar todos tus datos del iPhone a Android sin perder información ni aplicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para hacer el cambio de iOS a Android

El primer requisito es conocer la versión de tu equipo. Para usar la aplicación “Cambiar a Android” necesitas que tu nuevo dispositivo funcione con Android 12 o superior. Si tu Android es anterior, la mayoría de los modelos soporta transferencia por cable.

Por otra parte, el iPhone debe tener al menos iOS 15 si quieres realizar la migración de datos de forma inalámbrica.

Antes de iniciar el traspaso, es fundamental que ambos dispositivos tengan suficiente carga para evitar interrupciones. Conviene desbloquear cualquier patrón, pin o contraseña del iPhone y, si es posible, desactivar el bloqueo automático temporalmente.

También resulta útil revisar el espacio de almacenamiento disponible tanto en el nuevo Android como en el iPhone; la falta de espacio puede provocar errores o dejar datos fuera de la copia.

Configuración por cable o inalámbrica, revisión de versiones y consejos para transferir archivos, chats y contactos, aseguran una transición fluida y evitan dificultades en la recepción de mensajes y compatibilidad de apps - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos de Android, especialmente los de Samsung, ofrecen herramientas propias como Smart Switch, para transferencias específicas. Si tu móvil es de otra marca, las apps y opciones estándar de Android suelen ser suficientes.

Paso a paso para copiar aplicaciones y datos del iPhone a Android

Enciende el nuevo Android: Pulsa “Iniciar” en pantalla para comenzar el proceso de configuración. Conéctate a una red Wi-Fi o móvil: Sin conexión no podrás transferir datos, acceder a tu cuenta de Google ni descargar actualizaciones. Selecciona una red fiable y ten a mano la contraseña del WiFi. Prepara la tarjeta SIM: Si usas una SIM física, retírala del iPhone y colócala en el nuevo Android. Si utilizas eSIM, ponte en contacto con tu proveedor para descargarla. Copia los datos y apps: Puedes usar un cable (preferentemente USB-C a Lightning, o bien un adaptador si alguno de los equipos lo requiere) para hacer la transferencia durante la configuración inicial del dispositivo. Es importante desactivar iMessage en el iPhone para evitar problemas en la recepción de mensajes. Conecta el cable de carga al iPhone y el otro extremo al Android. Cuando recibas un aviso en el iPhone, selecciona “Confiar” para permitir la conexión. Accede a tu cuenta de Google en el Android; este paso es necesario para recuperar apps, notas, calendarios y chats de WhatsApp. Elige el tipo de datos que quieras copiar y presiona “Copiar”. Transferencia inalámbrica sin cable: Si prefieres hacerlo sin cable, instala la aplicación “Cambiar a Android” en el iPhone .Ambos equipos deben permanecer conectados a internet y próximos entre sí durante el proceso. En el Android, selecciona la opción para migrar datos desde un iPhone y sigue las instrucciones. Cuando el Android muestre un código QR, escanéalo con la cámara del iPhone. La app guiará al usuario para establecer la conexión y seleccionar qué tipo de contenido transferir, desde fotos hasta contactos y calendarios.

Migración de datos entre iPhone y Android: apps, consejos y pasos definitivos para una transferencia exitosa - (Imagen ilustrativa)

Durante la transferencia, algunas aplicaciones no podrán migrarse automáticamente. Las compras hechas en la App Store tampoco se trasladarán, y los datos almacenados en aplicaciones sujetas a derechos o limitaciones cruzadas de plataformas podrían quedar excluidos.

En el caso de WhatsApp, la transferencia requiere pasos adicionales: conviene utilizar la función oficial de migración de chats, escaneando el código temporal desde el nuevo Android, para que todo el historial de conversaciones pase completo y sin fallos.

A medida que la migración avanza, Android mostrará el progreso y advertirá si falta espacio o hay incompatibilidades. El proceso puede tomar desde minutos hasta algunas horas en función de la cantidad de información.

Ten paciencia; la transferencia puede demorarse según el volumen de datos. Utiliza siempre conexiones seguras y revisa bien los permisos de las aplicaciones tras la migración. Una vez finalizado el proceso, revisa cada archivo y app importante en el nuevo Android antes de deshacerte o borrar el viejo iPhone.