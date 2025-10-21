Tecno

31 minutos en Tiny Desk llega a Prime Video con una película navideña

El show televisivo de Chile tiene 20 años de historia y reciente ha marcado récords en plataformas digitales

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
31 Minutos: Calurosa Navidad marca
31 Minutos: Calurosa Navidad marca un hito para la serie de títeres chilena en su expansión internacional. (Cortesía: Prime Video)

La serie de títeres chilena, 31 Minutos, prepara su regreso a la pantalla con el estreno de su primera película navideña, 31 Minutos: Calurosa Navidad, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 21 de noviembre a través de Prime Video.

Este estreno exclusivo estará disponible en más de 240 países, marcando un nuevo hito para el programa que, durante dos décadas, se ha consolidado como uno de los fenómenos culturales más emblemáticos de Latinoamérica.

El anuncio de la película llega en un contexto de renovada popularidad para 31 Minutos, El show televisivo de Chile tiene 20 años de historia y reciente ha marcado récords en plataformas digitales de la radio pública estadounidense NPR.

El origen de 31 Minutos

Desde su debut en 2003, 31 Minutos se posicionó como un formato disruptivo en la televisión infantil y familiar. Creado por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña bajo la producción de la chilena APLAPLAC, el show llevó a la pantalla un noticiero ficticio protagonizado por títeres que abordaban la actualidad, el absurdo y la ironía con un toque de humor inteligente.

La sátira política y social
La sátira política y social de 31 Minutos se refleja en canciones críticas durante su show internacional. (Cortesía: Prime Video)

Los personajes principales, entre los que destacan Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo y Patana, se convirtieron en íconos de distintas generaciones, trascendiendo el ámbito televisivo para conquistar espacios como el teatro, el cine, presentaciones en vivo y un museo itinerante que agotó localidades en Chile y México.

La mezcla de parodia del formato noticioso, sátira social, guiños a la cultura pop y una selección de canciones originales, hicieron de 31 Minutos un producto relevante no solo para niños, sino para un público de todas las edades.

Con una comunidad de fanáticos que cruza fronteras, Prime Video también apostó por hacer accesibles los 37 episodios remasterizados de la serie y su primera película en América Latina, incrementando el alcance de la marca y habilitando su llegada a nuevas audiencias.

La película navideña de 31 Minutos en Prime Video

En este contexto, Prime Video confirmó el estreno mundial de 31 Minutos: Calurosa Navidad. La película se sumará a la oferta de Amazon Originals en la plataforma y estará disponible desde el 21 de noviembre.

La nueva película mantiene el
La nueva película mantiene el humor, la sátira social y la música original que caracterizan a 31 Minutos. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Calurosa Navidad promete mantener la esencia que caracteriza a 31 Minutos: humor afilado, personajes entrañables, sátira social y un repertorio musical original. El anuncio destaca que la trama presentará a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y el resto del noticiero en una aventura inédita en torno a la festividad navideña, con la idiosincrasia propia de la serie, donde la Navidad se celebra en pleno verano, contrastando con los clichés cinematográficos del hemisferio norte.

Si bien los detalles argumentales completos permanecen bajo reserva, desde la producción confirman una historia centrada en la celebración navideña en Titirilquén, con calor, sol y toda la ironía propia del mundo 31 Minutos. Las canciones, como se vio en el Tiny Desk, jugarán un papel clave, y se espera que la película reitere el mensaje inclusivo y de humor transversal que ha hecho de la serie una referencia del entretenimiento en la región.

El éxito de 31 Minutos en Tiny Desk

El universo de 31 Minutos dio un salto internacional al presentarse en el Tiny Desk Concerts de NPR en Washington D.C., durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Este formato, conocido por sus actuaciones musicales íntimas realizadas en la oficina central de NPR, ha recibido a artistas de la talla de Bono, Taylor Swift, Harry Styles y Bad Bunny. Sin embargo, la participación de 31 Minutos se distinguió por ser el primer grupo de títeres latinoamericanos en llegar a dicho escenario.

La grabación, a cargo de un equipo de 16 personas, incluyó titiriteros, músicos y técnicos que transformaron la oficina en una versión improvisada de Titirilquén, la ciudad ficticia del noticiario. Durante poco más de 21 minutos, interpretaron clásicos del repertorio de la serie como “Mi equilibrio espiritual”, “Bailan sin César”, “Calurosa Navidad” y “Mi muñeca me habló”, combinando sátira, nostalgia y crítica en un show que rápidamente se viralizó.

La presentación de 31 Minutos
La presentación de 31 Minutos en Tiny Desk superó el millón de vistas en 12 horas en YouTube. (YouTube/NPR)

El video superó el millón de reproducciones en menos de 12 horas en YouTube, una cifra que según los registros de NPR Music solo Billie Eilish había logrado alcanzar tan rápido. A los pocos días, las visualizaciones ascendían a más de 8 millones, consolidando su presentación como una de las más vistas del ciclo y revalidando el fenómeno 31 Minutos ante un público internacional.

La puesta en escena no solo llevó a los personajes emblemáticos —Tulio Triviño, Bodoque, Patana, Guaripolo, Flor Bovina, Bombi el Zombie—, sino que regaló momentos que atravesaron la actualidad y la sátira política. Canciones como “Alza la mano si eres ilegal” desplegaron una fuerte crítica a las políticas migratorias de Estados Unidos, aludiendo directamente a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a través de un lagarto que personificaba la vigilancia migratoria.

El show incluyó referencias a la cultura pop global, homenajes musicales y una puesta visual en la que los músicos y titiriteros mimetizaron sus atuendos con el entorno, centrando así la atención en la narrativa de los títeres.

Temas Relacionados

31 MinutosPrime VideoAmazonTiny DeskStreamingAplicacionesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Instagram muestra más contenido dañino a adolescentes vulnerables, según Reuters

Meta identificó que aquellos que confesaron sentirse mal con su cuerpo luego de usar la red social consumieron un 10,5% de contenido vinculado a trastornos alimentarios

Instagram muestra más contenido dañino

Microsoft lanza actualización de emergencia para Windows 11 tras reportes de problemas de hardware

La compañía responde con una actualización fuera de banda para restaurar funciones esenciales y resolver problemas en dispositivos conectados

Microsoft lanza actualización de emergencia

YouTube evoluciona con su diseño para todos tras la era de la IA

Una de las novedades es la inclusión de animaciones personalizadas para el botón ‘me gusta’

YouTube evoluciona con su diseño

Shakira revive sus grandes éxitos en Spotify Anniversaries: Pies Descalzos y Oral Fixation reviven

El éxito mundial Hips Don´t Lie es una de las canciones más apetecidas en los shows de la colombiana como su más reciente gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira revive sus grandes éxitos

Tres plantas perfectas para decorar la cocina, según la IA

La lengua de suegra es una buena opción para este espacio del hogar, pues requiere poco mantenimiento y solo necesita riego ocasional

Tres plantas perfectas para decorar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenan a una obra social

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

Así llegó Javier Milei a Córdoba para encabezar una caminata en la recta final de la campaña electoral

Qué pasa si me equivoco al marcar la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería en petróleo 2025

Milei dijo que Bussi es un farsante por usar el video de 2023 en el que lo apoyaba y un fiscal pidió que deje de emitirse

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea busca una

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

Las joyas robadas del Louvre están valuadas en 102 millones de dólares

TELESHOW
Nació Rafael, el hijo de

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, de visita en Argentina: Cataratas del Iguazú, Salinas Grandes y glamping

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”