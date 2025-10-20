Una nueva tecnología promete mejor rendimiento en celulares y computadoras gracias al enfriamiento inteligente de chips

La innovación permite aprovechar la energía residual y optimizar el funcionamiento de los sistemas digitales más avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrecalentamiento de los chips representa, desde hace años, el principal límite para liberar todo el potencial de la computación avanzada. Ante esta realidad, la startup Maxwell Labs, con sede en St. Paul (Minnesota), desarrolló una innovadora tecnología de enfriamiento fotónico que promete cambiar la forma en que se gestiona la temperatura de los procesadores en centros de datos e infraestructuras de inteligencia artificial.

Esta solución utiliza láseres y materiales especialmente diseñados para convertir el calor excesivo en luz, disipándolo de manera precisa y eficiente. El avance podría transformar tanto la arquitectura de los chips como la infraestructura digital global, permitiendo sistemas de mayor rendimiento y menor consumo energético.

Desafío térmico de la computación moderna

Los chips actuales, dotados de decenas de miles de millones de transistores, afrontan una limitación conocida como “silicio oscuro”. Hasta el 80% de los transistores deben permanecer inactivos para evitar alcanzar temperaturas extremas, cercanas a las de la superficie del sol.

El sobrecalentamiento de los chips ha sido durante años el principal obstáculo para liberar todo el potencial de la computación moderna (Imagen ilustrativa Infobae)

Debido a esta restricción, surge el impedimento de explotar toda la capacidad de procesamiento disponible, lo que se traduce en un aprovechamiento parcial de la tecnología existente.

Durante décadas, la industria intentó combatir el sobrecalentamiento mediante ventiladores y soluciones de refrigeración líquida cada vez más sofisticadas. Sin embargo, estos sistemas solo extraen el calor de la superficie, dejando intactos los puntos calientes que surgen de forma localizada y dinámica durante las tareas intensivas. El resultado es un notable cuello de botella térmico que frena la evolución del cómputo de alto rendimiento.

Principio detrás del enfriamiento fotónico

El desarrollo de Maxwell Labs propone una solución radical: en vez de desplazar el calor, hacerlo desaparecer. Su técnica de enfriamiento fotónico emplea láseres para inducir la denominada fluorescencia anti-Stokes.

Utilizando materiales dopados con iones de iterbio, el sistema absorbe fotones de baja energía para emitir luz de energía superior, extrayendo el calor del propio material y reduciendo así la temperatura de forma directa.

La startup Maxwell Labs desarrolló una tecnología de enfriamiento fotónico capaz de convertir el calor en luz y disiparlo de manera precisa (GygInfographics.com)

Este mecanismo físico, demostrado por primera vez en 1995, aprovecha la energía térmica para convertirla en luz, que puede ser evacuada y, eventualmente, transformada nuevamente en electricidad. El proceso permite enfriar puntos calientes con una densidad térmica de miles de vatios por milímetro cuadrado, superando ampliamente a las técnicas de refrigeración tradicionales.

Diseño de la placa fría fotónica

La joya de esta innovación es la placa fría fotónica, una estructura miniaturizada situada sobre el sustrato del chip. Integra un acoplador que dirige la luz láser hacia la región de microrefrigeración, un extractor donde tiene lugar la fluorescencia anti-Stokes, un reflector trasero para evitar que la luz alcance el chip y un sensor térmico encargado de detectar los puntos calientes.

Cuando el sensor detecta un incremento de temperatura, el sistema activa el láser en esa zona específica, iniciando el proceso de enfriamiento solo donde es necesario.

Mediante la optimización del diseño, que incluye la geometría del acoplador y la concentración de dopantes, los ingenieros de Maxwell Labs, junto con la Universidad de Nuevo México, la Universidad de St. Thomas y Sandia National Laboratories, pudieron construir una matriz de placas frías de apenas un milímetro cuadrado. Este sistema puede colocarse sobre distintas unidades de procesamiento, permitiendo extraer calor de manera localizada y eficiente.

El reto del sobrecalentamiento en chips modernos limita el uso de transistores y frena el avance de la computación de alto rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima generación de estas placas reducirá aún más su tamaño, llegando a 100 x 100 micrómetros, y contará con redes fotónicas integradas que orientarán la luz láser exactamente sobre los puntos calientes que lo requieran.

Ventajas sobre los métodos convencionales

El enfriamiento fotónico destaca por tres beneficios fundamentales:

Elimina el problema del silicio oscuro, ya que enfría en tiempo real solo las zonas críticas, habilitando el funcionamiento simultáneo de más transistores y garantiza un mayor paralelismo computacional. Mantiene la temperatura del chip por debajo de 50°C (122°F), mientras que los chips actuales pueden alcanzar entre 90 y 120°C (194 y 248°C) en sus áreas más calientes. Facilita la integración tridimensional de chips, equipando cada capa con su propia placa fría.

Además, los cálculos de Maxwell Labs muestran que esta solución, combinada con enfriamiento por aire, puede disminuir el consumo energético total en más del 50% respecto a los sistemas actuales, con perspectivas aún mejores para los chips venideros.

Un aspecto especialmente atractivo es que la luz emitida puede recuperarse mediante fibra óptica y reconvertirse en electricidad, alcanzando tasas de recuperación energética superiores al 60%.

La placa fría fotónica de Maxwell Labs permite enfriar puntos calientes de los chips de manera localizada y eficiente (Maxwell Labs)

Desafíos y próximos pasos hacia la adopción

A pesar de su potencial, la adopción masiva del enfriamiento fotónico depende de resolver ciertos retos:

Desarrollo de nuevos materiales con mayor eficiencia para el enfriamiento con láser, que permitan expandir el rango de aplicación y reducir costes.

Miniaturización avanzada de las placas frías, junto con avances en ingeniería óptica y procesamiento de materiales.

Integración en el paquete de chips, lo que requerirá colaboración entre fabricantes y desarrolladores de refrigeración, definiendo nuevos estándares para interfaces ópticas y métricas de desempeño térmico.

La firma estima que la implantación inicial de esta tecnología ocurrirá en sistemas de computación de alto rendimiento y clústeres de inteligencia artificial antes de 2027. Entre 2028 y 2030, se prevé un despliegue más amplio en centros de datos, con una adopción generalizada prevista para después de 2030.

Proyección para el futuro de la computación

El impacto del enfriamiento fotónico puede ser transformador. Al eliminar las restricciones térmicas, los procesadores trabajarán a mayor frecuencia y con más paralelismo, permitiendo que los avances dictados por la Ley de Moore sigan vigentes.

La eficiencia tecnológica, sumada a la recuperación de parte de la energía disipada, convierte la gestión térmica en una nueva oportunidad para optimizar el uso de recursos energéticos para el sector.