WhatsApp deja de funcionar en estos celulares y tablets desde el 31 de octubre de 2025

Los usuarios deben realizar una copia de seguridad antes de migrar para no perder chats y archivos importantes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de estar operativa en una lista extensa de modelos de celulares Android y iPhone a partir del 31 de octubre y durante el mes de noviembre.

Esta actualización impactará a miles de usuarios, especialmente aquellos con dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad que demanda la plataforma bajo propiedad de Meta Platforms. Una medida que responde al avance de la tecnología, la necesidad de proteger los datos y asegurar el buen funcionamiento del servicio en el entorno digital actual.

En el caso de las tablets, no dejará de funcionar en modelos específicos, ya que la aplicación oficialmente no tiene una versión compatible para tablets Android ni iPads.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos modelos de celulares

A lo largo de su evolución, WhatsApp ha introducido funciones avanzadas de cifrado, nuevas capas de seguridad y mejoras en su infraestructura interna. Estas novedades requieren hardware y software actualizados, algo que muchos teléfonos de más de una década no pueden ofrecer.

Además, las versiones obsoletas dejan de recibir parches de seguridad por parte de los fabricantes y quedan vulnerables ante ataques o brechas de protección de datos.

La actualización de WhatsApp afectará a miles de usuarios con dispositivos que no cumplen los requisitos de seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La decisión de retirar el soporte para ciertos celulares no responde a fallas de los aparatos, sino a un proceso planificado y técnico que prioriza la seguridad de millones de usuarios a nivel global.

En la práctica, quienes poseen uno de los celulares del listado primero notarán dificultades al enviar mensajes, errores al abrir chats o problemas de lentitud. Posteriormente, la aplicación ya no permitirá el acceso, dejando inoperativa la mensajería en ese equipo.

Los requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

A partir de este mes, WhatsApp dejará de funcionar en los dispositivos que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores, así como en iPhone con iOS 15.1 o previos. Debe considerarse que muchos teléfonos aún permiten actualizar el sistema operativo a una versión superior y, en ese caso, podrán seguir accediendo a WhatsApp por un tiempo más.

Sin embargo, en aquellos terminales donde esto no sea posible por limitaciones de hardware, la única opción será migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.

La app no se bloqueará automáticamente en muchos casos, pero los equipos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, quedarán expuestos a vulnerabilidades y podrían experimentar problemas en el uso diario de la mensajería. La empresa recomienda no ignorar este aviso, tanto para proteger la privacidad de la información como para garantizar el acceso a todas las funciones disponibles.

Los celulares con Android 5.0 o anterior y iPhones con iOS 15.1 o previos perderán acceso a WhatsApp. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Cuáles celulares Android pierden acceso a WhatsApp

La suspensión del soporte alcanzará a una cantidad importante de dispositivos lanzados hace más de una década y que han perdido el acompañamiento oficial de sus fabricantes. Dentro de Android, los modelos más afectados se encuentran en las líneas de Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola:

Moto G de primera generación

Moto E (2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas:

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Modelos de iPhone sin soporte para WhatsApp

En el caso de Apple, el recorte afecta a versiones de iOS anteriores a 15.1, lo que abarca varios modelos populares, sobre todo si no han recibido actualizaciones de sistema más allá del iOS que traían originalmente. Los iPhone incluidos en el listado son:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Además, en el caso de los iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6 que nunca llegaron a actualizarse más allá de iOS 12, la app dejará de funcionar de forma definitiva. Es importante revisar el número de versión del sistema operativo para saber si el equipo se encuentra dentro del límite y puede actualizarse a una versión compatible.

La medida busca proteger la seguridad y privacidad de los usuarios ante vulnerabilidades en dispositivos obsoletos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si tienes un celular afectado: pasos para migrar y proteger tu información

Los usuarios que figuran en la lista de equipos afectados y descubren que WhatsApp dejó de funcionar en sus aparatos, disponen de algunas alternativas. El primer paso recomendado consiste en verificar si el dispositivo permite actualizar el sistema operativo.

Si existe una nueva versión de Android o iOS disponible, el usuario podrá descargarla vía WiFi y, una vez instalada, volverá a acceder a WhatsApp. Esta opción no siempre está disponible; los modelos con hardware limitado suelen requerir equipos nuevos para soportar sistemas operativos actuales.

Cuando la actualización no es viable, la principal recomendación es migrar la cuenta a un teléfono más reciente. WhatsApp sugiere crear una copia de seguridad manual de los chats y archivos antes de iniciar el traslado, para evitar la pérdida de conversaciones importantes o documentos almacenados durante años. El respaldo puede guardarse en la nube, como Google Drive o iCloud, según corresponda al sistema operativo utilizado.

Adicionalmente, la empresa alerta sobre los riesgos de instalar versiones modificadas o aplicaciones no oficiales de WhatsApp, ya que representan una seria amenaza para la privacidad y pueden exponer los datos personales a potenciales ataques o fraudes.